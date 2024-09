El oficialismo dice ahora que las provincias deberán ajustar USD 20 mil millones y no USD 60 mil millones

Espert "Hay que bajar el gasto publico"

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert precisó que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, deberá llegar a US$ 20.000 millones y no a los US$ 60.000 millones como dijo el presidente Javier Milei en la noche del domingo, una proyección que inquietó a los gobernadores.

Espert, en declaraciones a Radio Rivadavia, explicó que el gasto público total, es decir, la Nación, más las provincias y los municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en USD 600.000 millones. De ese total, 16% gasta Nación y 14% lo gastan las provincias, es decir, USD 64.000 millones. “De ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser USD 20.000 millones”, dijo.

“El recorte, por lo menos, tiene que ser de USD 20.000. Y la Nación tiene que seguir bajando el gasto, todavía queda gasto para bajar en subsidio en energía, y los municipios también tienen que bajar el gasto, están abarrotados en muchos casos de ñoquerío”, sostuvo.

“Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del producto (en lugar) del 33 que estamos hoy”, advirtió Espert.

El diputado nacional José Luis Espert

El legislador, además, señaló que esos 25 puntos del PBI que gastaría el Estado argentino en su totalidad no convierte al país “en Suiza”, pero aseguró que “sin déficit fiscal y sin inflación” la economía volverá a crecer.

En tanto, Espert afirmó también que el ritmo de devaluación mensual del 2% “sigue hasta fin del año que viene” y, con relación al cepo, afirmó: “La idea es ir reduciéndolo, eliminando trabas de manera gradual, como se está haciendo”.

La previsión de Milei

El Presidente, durante la presentación del Presupuesto 2025 en la noche del último domingo, sostuvo que la premisa central será la defensa del déficit cero y les envió un fuerte mensaje a los gobernadores, a quienes les advirtió que para garantizar la baja del gasto público consolidado deben hacer un ajuste de 60 mil millones de dólares.

“A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, exclamó Milei.

El presupuesto oficial que comenzará a tratar el Congreso proyecta la inflación para el año próximo en 18,3% y señala además que la de este año terminaría en 104,4%, una estimación por demás optimista teniendo en cuenta que en los primeros 8 meses de año ya acumuló 94,8 %. Sobre el mediano plazo, el optimismo es aún mayor: en 2026 la inflación sería del 11,6% y en 2007 del 7,4%.

Asimismo, el proyecto pronostica un crecimiento del PBI para el año próximo del 5%, tasa que se repetiría en 2006 y que se elevaría al 5,6% en 2027.

En cuanto al dólar, las proyecciones son que el tipo de cambio oficial nominal cerrará este año en $ 1.020 y hacia diciembre de 2025 estará en $1.207.

Malestar de los gobernadores

Esta proyección oficial para el corto plazo fue la agenda central de la reunión que mantuvieron 16 gobernadores, ayer, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el ministro de Economía, Luis Caputo. Del encuentro participaron, ya sea de forma presencial o por zoom, casi todos los mandatarios provinciales, excepto los opositores más duros: Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el clima del cónclave “fue muy bueno” y que todos coincidieron en que hay que “avanzar hacia un modelo de déficit cero”, aunque algunos de ellos “expresaron sus preocupaciones y temas puntuales de sus territorios”.

Ante la preocupación que generaron los dichos de Milei, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reveló que Caputo “relativizó ese número” y explicó que se trata de un objetivo a largo plazo y no de una exigencia urgente.

“Quedó claro, ese número no es (los USD 60.000 millones). Se relativizó. Es inaplicable, para algunas provincias del norte ese porcentaje representa la totalidad de la coparticipación. Y es injustificable. Se relativizó y no lo contemplamos ni siquiera desde un principio”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.