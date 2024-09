Presupuesto 2025: el Gobierno define la hoja de ruta en el Congreso y analiza alternativas si no logra la aprobación

Presentacion del presupuesto Nacional en el Congreso de la Nacion, el 15 de Septiembre del 2024, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El Presidente de la Nación, Javier Milei, ya pasó por el Congreso de la Nación para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2025 y ahora es el turno de los legisladores y los ministros de empezar a organizar el debate.

Hoy se reunirán el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, con los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, y del Senado, Ezequiel Atauche, para empezar a delinear lo que será el debate en la previa a que el proyecto pueda ir al recinto.

“La idea es trazar una estrategia conjunta para que cuando llegue al Senado ya esté allanado el camino, si es que se puede lograr eso, y no arrancar de cero una vez que haya pasado por Diputados sino hacerlo todo junto”, explicó una fuente libertaria que sigue de cerca las conversaciones.

Los equipos técnicos de cada uno de los bloques ya comenzaron el análisis del proyecto en donde parecen dividirse en dos puntos estratégicos: la presión tributaria y las obras públicas.

En el primero de los casos es donde hoy está centrado el debate. Desde la oposición hacen referencia a la “inconsistencia” de los datos presentados y la suba de la presión tributaria. “Para el propio gobierno, la presión impositiva pasaría del 22,37% del PIB en 2024 a 22,92% en 2025″, explicó Guillermo Michel, mano derecha del ex ministro Sergio Massa, en un hilo en la red social X.

El Presupuesto establece desde el punto de vista impositivo una caída en la recaudación de Bienes Personales de 22,7% y una suba de lo recaudado por retenciones del 100%. Respecto a este punto, desde la oposición señalan que “no queda claro cómo piensan lograrlo, lo que sí está claro es que no bajan”. Las primeras opiniones de los bloques de la oposición no son favorables a los números del Presupuesto que envió la Casa Rosada y que presentó ayer Milei, por lo que el Ejecutivo enfrenta el dilema de establecer el límite de la negociación y es por eso que ya mandó la primera señal.

Durante la mañana de hoy el diputado Espert dejó en claro que los límites de la negociación son exiguos. En declaraciones a Radio Mitre, el libertario dijo: “Si la oposición no lo aprueba es la clara demostración que lo único que quiere es seguir con un modelo miserable que transformó a la Argentina, yo creo, en una villa miseria. Seguiremos insistiendo para un país próspero. Se seguirá gobernando con el presupuesto a través de decretos y resoluciones”. Es decir, reconducir el del 2022. Esto fue ratificado por el vocero presidencial Manuel Adorni. Y abre una nueva discusión.

“La ley de administración financiera no está pensada para la reconducción sistemática del presupuesto”, explicó una alta fuente de Unión por la Patria.

En el radicalismo, como era de suponer, las aguas están divididas respecto de esto. “Hay una discusión sobre eso. Algunos creen que no hay límite temporal (o sea se podría reconducir múltiples veces), pero tiene el límite material que le impone la ley, de reconducir solo partidas ordinarias. Hay quienes piensan que no puede haber más de una reconducción”, explicó un hombre que participa de las negociaciones entre el bloque y el Ejecutivo.

La mayor parte de los bloques opositores no estuvo presente para escuchar a Milei

En el caso de los que entienden que sí se podría volver a reconducir, señalan que se podría hacer sumando las ampliaciones y actualizaciones aprobadas por el Poder Ejecutivo en 2024.

El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera dice que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, pero no hace ninguna referencia a la cantidad de veces que se puede hacer, por eso entienden que se podría reconducir el Presupuesto 2022 con algunas actualizaciones. Para los que entienden que no es posible, la mirada está puesta en la discrecionalidad en el uso de los fondos y el recorte de las partidas solo por inflación.

“Si siguen con el Presupuesto de Massa el Gobierno va a tener mayor fondos sin asignación específica, lo que lo hace más difícil de controlar y le da un libertad de acción muy grande en un año electoral”, se quejó una diputada de Unión por la Patria.