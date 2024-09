Paoltroni tras su salida del bloque de LLA: “Vienen a despertar leones y resulta que al primer rugido te quieren enjaular”

El senador formoseño Francisco Paoltroni

Tras su salida del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, el legislador formoseño Francisco Paoltroni apuntó contra quienes lo tildan de “traidor” por cuestionar duramente algunas de las decisiones del presidente Javier Milei y su equipo. “Vienen a despertar leones y resultar que al primer rugido te quieren enjaular”, lanzó.

Paoltroni fue expulsado de la bancada libertaria en la Cámara alta a finales de agosto por tener “diferencias irreconciliables” con sus compañeros de bloque. Frente a esto, el senador conformó su propio espacio y ratificó su apoyo al mandatario.

En este contexto, algunos legisladores oficialistas se refirieron al formoseño como un “traidor”. Al ser consultado al respecto en una entrevista con el programa Somos Buenos al aire de TN, Paoltroni contestó: “¿Qué traiciono yo? ¿Dónde está el liberalismo entonces? En verticalismo y obsecuencia se convirtieron los liberales”.

De esta manera, continuó con sus críticas al señalar: “Vienen a despertar leones y resulta que al primer rugido te quieren enjaular, ¿qué está pasando? Es todo contradictorio todo el discurso”. Por esto mismo, planteó que LLA tiene que regresar a las ideas con las que llegó al poder: “Cambiar el modelo económico y terminar con el modelo de la casta”. “Nosotros nos tenemos que concentrar en cómo hacemos para que el país crezca, sacar a la gente de la pobreza, el crecimiento económico es el único camino”, indicó.

Pese a que en toda su entrevista reiteró su apoyo a las ideas del presidente, el senador sostuvo que Milei “está mal asesorado cuando dice: ‘Van colgados en la boleta’”. “Nada que ver con nada”, dijo antes de recordar cómo fue que inició en la política provincial.

Paoltroni conformó su popio bloque tras la expuslión (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

“Armamos una estructura, competimos contra Gildo Insfrán, que es el Maduro de Formosa, y sacamos el 10%, después firmamos la alianza con Javier”, aseguró y lanzó: “Si no hubiésemos tenido toda esa estructura, todo ese gran equipo que me acompañó en Formosa, no hubiese ni existido la boleta de Javier”.

Además, contó que la vicepresidenta Victoria Villarruel le brindó su apoyo una vez que fue expulsado del bloque. “Ella me dijo: ‘No estoy de acuerdo con lo que han hecho contigo’”, recordó.

En los últimos días, el bloque de LLA en el Senado se vio envuelto en una nueva polémica luego de que el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, haya confesado que tiene cerca de 15 asesores, de los cuales al menos 13 estarían en San Luis. “Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, intentó justificarse Abdala.

Sobre esto, Paoltroni consideró que “por un lado, va el discurso y, por otro lado, va la realidad”. “Parecería que las fuerzas del cielo fueron a buscar a los candidatos al infierno. Entonces, acá hay que ser concreto con lo que se dice y con lo que se hace y tiene que haber coherencia y ahí creo que es donde al presidente lo engañan”, analizó.

Basrtolomé Abdala en el Senado (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Mientras el bloque intenta reorganizarse tras su expulsión, el oficialismo deberá enfrentar mañana una jornada clave en el Senado, puesto que el cuerpo legislativo podría llegar a sesionar para tratar los proyectos de Boleta Única y presupuesto universitario. Sin embargo, la sesión podría llegar a levantarse debido a los rumores que comenzaron a circular sobre que no estaría dado el quórum necesario.

La realidad es que las iniciativas a debatir están cruzadas por bloques que pretenden votar algunas y no quedar expuestos con otras. El caso más emblemático es el del Frente de Todos, que no tendría disponible a sus 33 legisladores —serían 29, hasta el momento— y rechaza de manera contundente la BUP, el primer punto del temario, aunque apuesta a sancionar el presupuesto universitario y desactivar el DNU. Pero, sobre este último punto, los movimientos de la Casa Rosada fueron intensos en los últimos días, lo que sumó interrogantes en el principal espacio opositor en la Cámara alta.