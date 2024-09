Santiago Abascal, presidente de VOX: “Mi visión es igual a la de Javier Milei, acabaría de un plumazo con el Ministerio de Igualdad”

El líder de VOX se encuentra en la Argentina, encabezando el Foro de Madrid

Con motivo de un nuevo encuentro del Foro de Madrid, que se está realizando en Buenos Aires, el líder de VOX, Santiago Abascal, arribó a la Argentina y recibió al presidente Javier Milei, quien abrió el evento con fuertes críticas al socialismo. En una entrevista con Infobae, el dirigente español aseguró que coincide con la visión del libertario, sostuvo que si fuera gobierno, “acabaría de un plumazo con el Ministerio de Igualdad” y cuestionó duramente a Pedro Sánchez, a quien acusó de ser “un aprendiz de tirano”.

En una de las oficinas privadas del flamante Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner-, el político oriundo del País Vasco también aseguró que “la inmigración islámica está creando guetos en grandes partes de Europa” y desestimó una alianza con el Partido Popular, al considerar que ese espacio “ha decidido pactar sus políticas con el PSOE”.

-¿Considera usted que España, América Latina o algún organismo internacional podría tomar alguna medida específica para terminar con la dictadura en Venezuela?

-Yo no tengo ninguna duda de que el reconocimiento inmediato e inequívoco de Edmundo González Urrutia como presidente electo legítimo de Venezuela tendría un efecto demoledor y sería insoportable para el régimen de Maduro. Y, precisamente, el hecho de que no se haya producido aún ese reconocimiento por parte de instituciones europeas, por parte del Gobierno de España y por parte de otros gobiernos, creo que dan a Maduro una fuerza para resistir y para seguir reprimiendo a su propia población. Y por eso estoy plenamente convencido de que la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral muy grande a la hora de liberar a los venezolanos de un tirano que les ha arrebatado su libertad y les ha arrebatado unas elecciones con un gigantesco fraude.

-El presidente Javier Milei fue uno de los invitados a este foro. Él es muy crítico con los movimientos feministas actuales y enfático al hablar de la “batalla cultural” para luchar en lo discursivo contra el socialismo y sus ideas. ¿Cuál es su visión al respecto?

-Pues es exactamente la misma. Y además es una visión que viene de largo en VOX. Nosotros hemos combatido con toda contundencia en España las políticas de género, las políticas de un feminismo extremo que en España ha llevado a terminar con la presunción de inocencia de los varones que son encerrados en un calabozo ante una denuncia, muchas veces utilizadas de manera torticera y por lo tanto denuncias falsas en procesos de divorcio. Muchas mujeres son aconsejadas en esos procesos de divorcio por despachos de abogados totalmente desaprensivos y sin escrúpulos para obtener un beneficio en los divorcios, cuando no se ha producido ningún tipo de agresión. Es ingente la cantidad de dinero que se emplea en estas cosas. En España se ha creado también un Ministerio de Igualdad con este objetivo. Hay tribunales especiales para hombres, que son los juzgados de violencia de género, que solo juzgan hombres, y esto es algo verdaderamente extremo y que va en contra de toda nuestra tradición jurídica, de la tradición jurídica occidental. Y lo cierto es que los asesinatos de mujeres son los mismos durante todo el tiempo. Es decir, todo ese dinero, toda esa propaganda que busca enfrentar a hombres y mujeres, no combate el problema que pretende combatir. Peor aún, desde que llegó Pedro Sánchez al poder en España se ha multiplicado por cuatro el número de violaciones de mujeres. Y eso tiene que ver con que el Ministerio de Igualdad, encabezado por las políticas comunistas de Podemos, presionó para cambios legislativos en España, que supusieron la puesta en libertad de centenares de violadores en España y la reducción de las condenas de otros muchos de ellos.

Por lo tanto, mi visión es exactamente igual de contundente que la de Javier Milei. Nosotros acabaríamos de un plumazo con el Ministerio de Igualdad, que pensamos que es un chiringuito socialista que lo único que busca es enfrentar a mujeres con hombres. El socialismo ha perdido el favor de los trabajadores porque les ha traicionado. Los obreros, las personas más humildes, ya no votan al socialismo ni en España ni en Europa, y por eso el socialismo ahora se disfraza de feminista, se disfraza de ecologista, busca otros muchos choques. Porque desde que cayó el muro de Berlín, los trabajadores en toda Europa cada vez más votan a la derecha y muy especialmente en aquellos lugares donde se padeció el comunismo.

-Hablando de Pedro Sánchez, el presidente español ha anunciado recientemente un impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo cree que puede impactar una medida de este estilo en su país?

-Bueno, yo creo que es peor que a las grandes fortunas. Ha encontrado una nueva denominación. Ha dicho que va a gravar fiscalmente a las personas que tienen el banco dinero para vivir 100 vidas y que quiere menos Lamborghinis y más transporte público. A nosotros lo que nos gustaría es lo contrario, que mucha menos gente tuviera que usar el transporte público y que la gente pudiera prosperar y que pudiera acceder a tener aquello que quiere. Pero, en realidad, Pedro Sánchez lanza un discurso falaz. Pedro Sánchez no está combatiendo a los ricos. Pedro Sánchez está persiguiendo a los más pobres. Está persiguiendo el diésel. Está siguiendo todos los dictados de la Agenda 2030. Está haciendo que en el centro de las ciudades, los vehículos más viejos, es decir, los de la gente más humilde que no puede cambiar de carro, no puedan entrar. Está obligando a gente con muy pocos recursos a tener que cambiar de coche y acceder a un coche eléctrico, un coche poco contaminante. El objetivo y la víctima de Pedro Sánchez en España son los más humildes. Por eso él se disfraza con ese discurso de que combate a los poderosos. Él es el poderoso. Por eso ha debido ver tantos Lamborghinis. Algunos no los hemos visto. Por eso viaja en Falcon permanentemente. Por eso él puede contaminar y los demás no pueden contaminar. Pedro Sánchez es un farsante. Es un estafador. No tiene ningún escrúpulo. Pedro Sánchez tiene una ideología, viene del socialismo, pero tiene una ideología, que es la de Pedro Sánchez, es su prosperidad, su estancia en el poder, que necesita para protegerse de las acusaciones de corrupción.

-El mundo vive actualmente una situación particular con la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía continúa los ataques constantes hacia Israel, que afecta también en parte a la inmigración, principalmente en Europa. ¿Cómo cree usted que se debería combatir el tema de la inmigración ilegal?

-Bueno, en primer lugar con raciocinio, con sentido común. Al plantearme el asunto de la inmigración ha mencionado la guerra de Rusia y Ucrania. Ha habido un país que ha defendido sus fronteras de la inmigración ilegal, que es Polonia, y por eso ha sido perseguido por los burócratas de Bruselas. Ese mismo país, Polonia, que ha querido proteger su frontera, le ha abierto las puertas a los ucranianos. Cuando se ha producido esta guerra, ha acogido en Polonia a cientos de miles de ucranianos que hoy están en Polonia, que están trabajando y que algún día, ojalá, puedan retornar a su país. Pero porque es una inmigración con la que se puede convivir, pero la inmigración procedente de países islámicos, de gente que no tiene nuestras mismas convicciones sobre la libertad, sobre lo que son los derechos del hombre y de la mujer, de la igualdad del hombre y la mujer, sobre lo que significa la separación entre la religión y el Estado. Es una inmigración que está destruyendo Europa. La inmigración islámica está creando guetos en grandes partes de Europa, está provocando que haya zonas donde ya no entra la policía, donde se aplica la sharía, donde hay crímenes de honor. Y eso es lo que no queremos. ¿Qué inmigración queremos? Una inmigración legal y ordenada en función de las necesidades de la economía nacional y en función de la capacidad de adaptación de los emigrantes. Empiezo por la parte final. Para España, acoger inmigración procedente de los países hermanos de Hispanoamérica es algo factible, posible y deseable, cuando el país necesita inmigración, pero ¿qué hace España diciendo que que tienen que venir más inmigrantes del norte de África, con las dificultades que hay para integrar ese tipo de inmigración? Y esa no es una cuestión de xenofobia, no es un odio a los de fuera, ni ni un ni un rechazo al inmigrante legal o ilegal. Es amor a los de dentro. Es un deber político para defender aquello que tienes que defender. Y, por supuesto, no es ningún tipo de racismo. No tiene que ver con el color de la piel. Nosotros, los españoles, lo tenemos muy claro. España llegó a América, se mezcló con todo tipo de gente. Lo que nos preocupa es lo que las personas que vienen de algunos países de África traen en la cabeza. ¿Cuál es su cultura? ¿En qué medida su religión islámica es fundamentalista o no lo es?

-Hace algunas semanas hubo un conflicto diplomático con la Argentina. A partir de unas palabras que dijo el presidente Javier Milei, refiriéndose indirectamente a la causa de corrupción que tiene la mujer de Pedro Sánchez, justamente en un acto de VOX. ¿Cómo vio usted ese conflicto? ¿Qué opina al respecto y del pedido de disculpas que Pedro Sánchez exigió y la posterior retirada de la embajadora acá en la Argentina?

-Yo creo que fue un conflicto muy oportuno para que todo el mundo entienda cómo es Pedro Sánchez. En primer lugar, el ministro de Pedro Sánchez insultó al presidente de la Nación Argentina llamándolo loco y drogadicto. Javier Milei respondió como responde Javier Milei, con contundencia, y acusó de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Nosotros le hemos acusado de corrupta. Le hemos llevado a los tribunales. En estos momentos somos la acusación popular y hay jueces investigando la presunta corrupción tanto de la mujer como del hermano de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que está haciendo es amenazar a los jueces y a la prensa. ¿Y qué más ha hecho para responder a Javier Milei? ¿Para defender a su familia? Crear un conflicto diplomático. Javier Milei no insultó a España, ni siquiera insultó al Gobierno, hizo una referencia a una familia. Utilizar los recursos del Estado para crear un conflicto diplomático, para defenderse a sí mismo y a su mujer, me parece que demuestra cómo es Pedro Sánchez. Pero lo está haciendo también al querellarse contra el juez que le investiga. Y para eso, utilizando la Abogacía del Estado, no a un abogado particular. Sánchez utiliza a los abogados del Estado que pagan todos los españoles para querellarse contra el juez que le investiga por corrupción. Sánchez es un aprendiz de tirano y lo peor de Sánchez está por llegar. Sánchez hizo cosas gravísimas en la anterior legislatura, cuando mintió a los españoles al llegar al poder sobre sus pactos. Dijo que no pactaría con los separatistas, que no pactaría con los comunistas, que no pactaría con el partido de los terroristas. Y cuando llegó al poder al día siguiente pactó con todos ellos, formó gobierno con todos ellos. En la siguiente legislatura que obtuvo el poder, prometió que no iba a hacer una amnistía a quienes habían dado un golpe separatista a la unidad nacional desde Cataluña, que estaban condenados por el Tribunal Supremo. Dijo que esa amnistía era inconstitucional, pero cuando llegó al poder inmediatamente para obtener la investidura, les dio esa amnistía y dijo todo lo contrario. Y por eso digo que lo peor de Sánchez está por llegar. Sánchez siempre sorprende. Sánchez es un aprendiz de Maduro.

-En la Argentina, el presidente Javier Javier Milei se reúne asiduamente en el último tiempo con su antecesor, Mauricio Macri, e incluso se habla de una posible alianza entre la libertad de Avanza y el PRO. ¿Cree que en España en algún momento podría darse algún tipo de acercamiento entre usted y el señor Feijóo o entre VOX y el PP para combatir a Pedro Sánchez?

-Eso es lo que desean muchos españoles y lo que nosotros esperábamos. Eso es lo que nosotros facilitamos en los gobiernos regionales de los que formamos parte junto al Partido Popular durante un año y que recientemente abandonamos porque el Partido Popular ha decidido pactar la política migratoria con el Partido Socialista. Eso es lo que muchos españoles querrían, pero yo no puedo engañar a los españoles. El señor Feijóo en realidad quiere entenderse con Pedro Sánchez. En las primeras elecciones a las que se presentó, en julio del año 2023, ofreció pactos permanentemente a Pedro Sánchez durante el mismo proceso electoral. Después de eso se ha repartido los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas Español. Después de eso han llegado a un acuerdo populares y socialistas en Bruselas. Ursula von der Leyen es la aliada tanto de Pedro Sánchez, como de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular y el Partido Socialista comparten la política migratoria, comparten las políticas de género, comparten el apoyo a la Agenda 2030 que arruina nuestra industria nacional y a nuestros agricultores y ganaderos. Comparten el apoyo al sistema de las autonomías, es decir, de autonomía regional, de descentralización excesiva, que ha supuesto también un aumento brutal del del gasto político en España. Y VOX está en contra de todo eso. Nuestra posición es muy distinta a la de ellos. Nosotros planteamos la defensa de las fronteras y las deportaciones masivas, ellos no. Nosotros planteamos demoler el Estado de las autonomías y cambiarlo por un Estado unitario, ellos no. Nosotros planteamos que los partidos, que los sindicatos, que las organizaciones patronales y que los medios de comunicación se financien por sus propios medios, por sus suscriptores, ellos no. Nosotros planteamos que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones, ellos creen que los lobbies de distinto tipo tienen que entrar donde los niños más pequeños a explicarle asuntos de índole sexual a edad demasiado temprana para los niños y que afectan a una decisión que es de las familias. Por lo tanto, estamos muy lejos del Partido Popular y del Partido Socialista.

-No sé si está al tanto de la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez, su, quien era su pareja. ¿Qué opinión le merece al respecto y las fotos que aparecieron de la ex primera dama golpeada?

-Bueno, son evidentemente unas fotos tristísimas y lamentables. Cualquier mujer que sea golpeada, que sea asesinada, es algo que nos tiene que generar un dolor inmenso, cuando además es golpeada por un representante público, por alguien que debería dar ejemplo. El dolor creo que es mucho mayor cuando además es golpeada por alguien que se ha querido convertir en el gran defensor de las mujeres, gastando una cantidad tremenda del dinero de los argentinos, precisamente en un Ministerio de la Mujer o de la Igualdad. Pues yo creo que ya nos tiene que llevar a la indignación más absoluta. No me sorprende nada. Los socialistas solo utilizan a la mujer, solo utilizan la ecología, solo utilizan a los jóvenes como parte de una lucha política. No lo hacen con sinceridad, no tienen convicciones. Su única convicción es la obtención del poder a cualquier precio. Y creo que en Iberoamérica vemos muchas pruebas de eso. El socialismo convertido en en un acto de puro de corrupción, en una organización criminal, en un modo de sostenimiento en el poder. Lo vemos desde Cuba a Venezuela, pasando por Nicaragua, por otros muchos lugares y en otros sitios donde enseñan ya gravísimamente los dientes, como en Brasil.

