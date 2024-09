Martín Lousteau: “El proyecto de jubilaciones lo inició la UCR y debería sostener los dos tercios”

Martín Lousteau

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, se metió en la discusión por el veto total a la ley de movilidad jubilatoria y le reclamó a los diputados radicales que no cambien su voto cuando el proyecto se vuelva a discutir en la Cámara baja. También le respondió al presidente Javier Milei por sus últimas declaraciones, en las que afirmó que en su gestión mejoró el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Las declaraciones de Lousteau llegaron luego de que comenzaran las negociaciones desde el Ejecutivo para que el Congreso no vuelva a conseguir los dos tercios necesarios en ambas Cámaras para insistir con el proyecto y dejar sin efecto el veto presidencial. “Yo quiero creer que vamos a defender las ideas que impulsamos y que explicamos. Aspiro a que el bloque radical haga lo que tiene que hacer, que es defender el proyecto que presentó”, manifestó el senador.

Para Lousteau todos los legisladores radicales deben mantener su postura pese al rechazo de Milei: “No tengo ninguna duda de que eso es lo que corresponde. No entiendo qué puede haber cambiado en el proceso legislativo. No entiendo por qué alguien ahora diría algo distinto”, sintetizó.

Y argumentó: “Si un bloque inicia un proyecto, si la cabeza de la comisión que lo tuvo que tratar, es radical (por la diputada Gabriela Brouwer de Koning), si ella fue la que explicó el proyecto, si Nieri (Lisandro, diputado radical) explicó el proyecto en Diputados. Los dos defendieron el proyecto, dijeron que no solamente era bueno, también era una recomposición justa, y que además tenía un costo fiscal acotado. Salió por dos tercios, vino al Senado y el bloque radical entero también en el Senado lo votó, y salió otra vez por dos tercios”.

Las dudas de Lousteau se explican por la división que hay en el bloque radical. Por un lado están los diputados cercanos a los gobernadores -como los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo-, que son los comandados por Rodrigo De Loredo. Luego los que responden a Facundo Manes, afines al presidente de la UCR, y los “sueltos”.

Martín Lousteau y Rodrigo de Loredo. (Foto de archivo)

En una entrevista que dio a Radio con Vos, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner reconoció que el radicalismo no está exento de “tensiones o visiones distintas”, al igual que pasa en otros espacios opositores y en el propio oficialismo: “Como el sistema político en su totalidad se convulsionó con la llegada súbita al poder de un espacio político que no tenía trayectoria, que tiene un presidente de las características que tiene, entonces hay mucho debate al interior de todos los partidos”.

Además, el senador defendió los fundamentos del proyecto y negó que se esté buscando “darle privilegios a los jubilados” con la nueva fórmula: “Lo primero que hace el proyecto es devolver algo que el Gobierno les sacó. Con la inflación de enero que fue del 20%, se les dio 12% de recomposición. Entonces ahí perdieron 8% los jubilados, que ya venían perdiendo, para que nos demos una idea, la mitad de su poder adquisitivo desde el año 2017. Entonces, con la devaluación y la inflación perdieron un 8% adicional en enero. Esto les recompone ese 8%”.

Lousteau también refutó que se trate de una ley que perjudique el orden fiscal que persigue el Ejecutivo: “El gobierno se ahorra una fortuna de plata en materia jubilatoria. El año que viene es 1,8 puntos del PBI que se ahorra. Lo que se ahorrarían es más del doble de lo que costaría este proyecto”.

Para Lousteau, Milei “ve otra realidad”

El senador radical también salió al cruce del presidente por sus últimas declaraciones sobre los jubilados y la inflación. El jefe de Estado sostuvo que le mejoró el poder adquisitivo en dólares a los adultos mayores y que “la macro argentina” tiene hoy un ritmo inflacionario de apenas 0,5%.

“Dice que los jubilados están como nunca, que su poder adquisitivo creció, lo cual es mentira. Que en dólares ganan una cifra exponencialmente más alta que lo que ganaban antes, pero todo en la Argentina subió en dólares, con lo cual pueden comprar muchísimo menos”, contestó Lousteau.

“Lo primero que muestra es la insensibilidad de un presidente que va y dice que en realidad los jubilados están bien, que están mucho mejor con él que antes”, siguió, y aseguró que está tratando el tema con hipocresía: “El presidente dice, ¿de dónde sale la plata? Él nunca se pregunta de dónde salió la plata para bajar el impuesto a los más ricos. No se pregunta de dónde sale la plata para comprar aviones, no se pregunta de dónde salen la platas para sus viajes personales. Yo sí sé de dónde sale toda esa plata, sale del ajuste que hizo a los jubilados”.

“Milei ve otra realidad claramente. Él ve una realidad donde la inflación pasó del 17.000% al 5% anual. La verdad es que ninguna de las dos es cierta y lo sabe la gente, lo sabe todo aquel que tiene que salir a comprar cosas, lo sabemos todos. Es parte de lo que ya lamentablemente estamos acostumbrados acerca de las argumentaciones del presidente”, concluyó.