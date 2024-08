Carolina Píparo sobre la gestión de Javier Milei: “La verdad es que iba a sufrir solo la casta y no fue así”

La diputada Carolina Píparo (X @DiputadosAR)

La diputada Carolina Píparo habló sobre el avance de la gestión del presidente Javier Milei a poco más de nueve meses de asumir la conducción del país. “La verdad es que iba a sufrir solo la casta y no fue así”, sostuvo la legisladora, quien pidió además que se explique esta situación a la gente y que el Gobierno nacional mejore la estrategia de comunicación.

“Es un buen Gobierno, claramente con errores, que yo siempre los trato de marcar de manera constructiva, entendiendo que son, por lo menos conmigo, los canales de diálogo”, analizó quien fue la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) y que luego se distanció del Ejecutivo nacional por diferencias una vez iniciada la gestión.

Dentro de los errores de la administración libertaria, Píparo mencionó que, estando en lugares de poder como el del Presidente, “es muy peligroso rodearte de gente que solo te da la razón”. “La obsecuencia no ayuda ni a este Gobierno, ni a ninguno”, planteó durante un diálogo con Luis Novaresio al aire de LN+.

En ese sentido, cuestionó también la estrategia de comunicación del Ejecutivo nacional al indicar que “hoy marcar una coma en contra es ser enemigo”. “Creo que tienen que encontrar los canales para comunicarse mejor desde el Congreso”, propuso y se refirió a las formas de expresarse del mandatario al analizar que sus reacciones son propias de “un enojo del momento y ese es el momento en el que uno tiene que parar y pensar”.

“Creo que toda la comunicación intolerante no ayuda a que vengan inversiones y mejoras en la realidad de los argentinos, y que la gente pueda ver que todo su esfuerzo en algún punto vale la pena. porque sacar este país adelante no iba a ser de un día para el otro”, precisó.

Carolina Píparo fue la candidata de LLA a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

De esta manera, recordó cuando fue tildada por el oficialismo de ser una “traidora a la Patria” durante el tratamiento del primer proyecto de la Ley Bases y consideró: “Es una estrategia que ya la usó el kirchnerismo, que creo que hasta el kirchnerismo hoy cree que es una estrategia vieja, lo de generar enemigos de un lado y del otro”, sumó.

La diputada reconoció que “hay cuestiones de campaña que se prometieron y no se pudieron cumplir: como la dolarización, reventar el Banco Central de la República Argentina (BCRA), como que era todo motosierra y no licuadora, y bueno hay más licuadora”.

De igual forma, sostuvo que, desde su punto de vista, hay “mucho” del Milei de la campaña en el Milei Presidente y planteó que “lo que falta es decir por qué no se pudieron algunas cuestiones, de cara a la gente”. “La gente está muy preparada, ya no espera magia, espera la verdad y la verdad es que iba a sufrir solo la casta y no, no fue así, y me parece que eso merece una explicación”, aclaró.

Con respecto a esto, la diputada señaló que “todos están pagando el ajuste”. “La inflación ¿se iba a bajar de un día para otro? No, era imposible. ¿El salario quedó atrasado? Sí, y bueno esa era la disyuntiva. Ahora, explicarlo no está mal”, expresó.

Al ser consultada nuevamente sobre la comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso, Píparo indicó que “no existe un interlocutor” y considera a eso como “un problema porque hay mucha gente dispuesta a aportar mucho”. “Yo lo que invito es a que se amplíe ese entorno en el Congreso”, dijo tras una semana complicada para el Ejecutivo en materia legislativa no solo por la reforma de la movilidad jubilatoria, sino también por la interna desatada dentro del bloque libertario en Diputados. Sobre este punto, manifestó: “Creo que estas cosas dañan al presidente”.

Cerca del cierre de la entrevista, la diputada recomendó al mandatario comunicarse de otra manera y “regresar a la génesis de su propuesta política”. “Revisá algunas cuestiones de comunicación porque nadie espera que vos hagas magia con tantos años de haber hecho las cosas mal”, cerró.