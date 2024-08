Sorpresiva suspensión del viaje de Milei a México en medio de la creciente tensión con Victoria Villarruel

REUTERS/Agustin Marcarian

El lunes por la mañana, las autoridades nacionales comentaban en la Casa Rosada que se estaba planificando el viaje del presidente Javier Milei a México, donde tenía previsto participar de una cumbre de dirigentes de derecha, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y mantener encuentros con empresarios locales.

De hecho, algunos funcionarios cercanos a él habían anticipado que el mandatario nacional tenía como posibilidad partir de Buenos Aires el jueves por la noche, para llegar a la capital mexicana al día siguiente por la mañana y tener un tiempo de preparación antes del inicio del evento.

Si bien la CPAC -de la que el líder libertario ya participó cuando se realizó en Brasil y en los Estados Unidos, en la que consiguió un saludo y un breve encuentro con Donald Trump- empezará formalmente el viernes, el jefe de Estado argentino iba a hablar el sábado.

Sin embargo, y de manera sorpresiva, por la tarde del mismo día, el Vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, aclaró a través de un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp que la visita de Milei a tierras aztecas no estaba confirmada.

Tan solo unas horas después, se informó mediante el mismo medio que el próximo viernes el mandatario nacional va a participar del acto por el 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, por lo que obviamente su agenda había cambiado.

Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se realizó en Maryland (AP Foto/José Luis Magana, Archivo)

Las autoridades nacionales se limitaron a explicar que la decisión de participar de esta jornada institucional, que comenzará a las 18:30, le dificulta al Presidente viajar a México como tenía previsto para hablar ante la CPAC, donde fue invitado por Eduardo Verástegui, actor y organizador del encuentro.

Sin embargo, la decisión reavivó las sospechas sobre la relación con su vice, Victoria Villarruel, quien iba a quedar a cargo del Poder Ejecutivo durante los días en los que Milei estuviera fuera del país e incluso iba a encabezar un acto propio en Jujuy.

En el entorno de la titular del Senado aseguraron a Infobae que desde la Casa Rosada no hubo ningún pedido para que la funcionaria no vaya a la provincia norteña, lo que iba a ser su primera aparición pública siendo la máxima autoridad del Gobierno, ya que no suele tener actividades de este tipo cuando el jefe de Estado se encuentra en el exterior.

A pesar de las modificaciones en los planes del mandatario, Villarruel todavía tiene pensado asistir a la denominada Marcha Evocativa del 212° aniversario de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño, que se hará el jueves en el Parque Xibi Xibi de la ciudad de San Salvador.

La Vicepresidenta, que desde el lunes temprano ya estaba al tanto de que Milei podría llegar a cancelar el viaje a México, como finalmente ocurrió, compartirá el acto con el gobernador radical Carlos Sadir, además de varios dirigentes importantes del norte argentino y unas 60 mil personas que se calculan que van a disfrutar del espectáculo.

El mismo día, en el Senado se aprobó un nuevo incremento en las dietas de los legisladores, que se hará en dos tramos, el 3,5% de aumento al 1° de julio y uno adicional del 3% a partir del 1° de agosto, por lo que pasarán a cobrar de esta manera unos 9 millones de pesos en bruto.

Villarruel viajará a Jujuy (Senado)

En el círculo de Villarruel aclararon que esta medida no fue una iniciativa de ella, quien ya tuvo cruces con la Casa Rosada en abril pasado por una suba similar, que luego se dejó sin efecto: “Podría haberme levantado (durante la votación) para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, se defendió en aquella oportunidad.

En la Cámara alta explicaron que el incremento aprobado ahora sí se hará efectivo, porque se trata de “un acuerdo paritario para todos los empleados del Congreso y los senadores están enganchados al módulo”.

En Diputados, esta suba no tendrán impacto, ya que el titular del recinto, Martín Menem, que responde políticamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no enganchó el salario de los integrantes de su Cámara a las paritarias del resto de los empleados.

En el Senado, por su parte, defienden el mecanismo y señalaron a este medio que, de esta manera, los legisladores pueden votar si aceptan o no el aumento, como de hecho se hizo, mientras que en el recinto vecino no tienen esa posibilidad.

Así las cosas, si bien Adorni aseguró en conferencia de prensa que la relación entre ambos “es fantástica”, en el interior de La Libertad Avanza no niegan que “hay diferencias” entre Milei y Villarruel y evitan opinar sobre un conflicto que, por el momento, no escaló públicamente.