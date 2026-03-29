Sociedad

Temporal en Santa Fe: cortes de luz, caída de árboles, voladuras de techos, caos en las rutas y graves daños

El fenómeno climático afectó principalmente a las localidades de Bombal, Montes de Oca, Bouquet y Armstrong, durante la madrugada del sábado. Equipos de emergencia trabajan para restablecer los servicios y asistir a los damnificados, mientras productores y autoridades evalúan el alcance de los daños

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El senador Pablo Verdecchia recorrió localidades afectadas por el temporal y publicó en sus redes varias imágenes de los destrozos
El senador Pablo Verdecchia recorrió localidades afectadas por el temporal y publicó en sus redes varias imágenes de los destrozos

Durante la madrugada del sábado, un temporal azotó la provincia de Santa Fe, con ráfagas superiores a los 150 kilómetros por hora que provocó devastación en varias localidades. El fenómeno climático afectó principalmente a las localidades de Montes de Oca, Bombal y Bouquet. La intensidad de las ráfagas huracanadas dejó voladuras de techos, caída masiva de árboles y postes de media tensión, y causó daños estructurales en el tendido eléctrico, con extensos sectores sin suministro.

Debido a los destrozos en el tendido eléctrico de Cooperativa Eléctrica de Armstrong, junto con la caída de postes de media tensión, varias zonas de la región estuvieron varias horas sin luz ni servicios de comunicación. En Montes de Oca, Bombal y Bouquet, las ráfagas arrancaron techos y derribaron árboles centenarios, lo que provocó que equipos de Bomberos Voluntarios y agentes de Protección Civil permanecieran en alerta máxima por la magnitud de los daños.

Por otro lado, en la localidad de Bombal, el impacto más significativa fue en una plata de acopio donde los vientos derribaron estructuras utilizadas para el movimiento de cereales. En las imágenes difundidas por el senador departamental Pablo Verdecchia se muestran daños en galpones y silos, lo que afecta a la actividad gastroindustrial de la provincia.

Restos de techos y estructuras caídas tras el paso del temporal en Bombal
Restos de techos y estructuras caídas tras el paso del temporal en Bombal

La Comuna de Bombal alertó a la población a través de un comunicado donde señalaron que la situación se mantiene peligrosa y solicitaron que los vecinos permanezcan en sus hogares. “La presencia de árboles y cables cortados en la vía pública representa un riesgo importante para la seguridad”, aseguraron. En este marco, bomberos provenientes de cinco localidades colaboraron en las tareas de limpieza y asistencia a los afectados, mientras que Protección Civil y Seguridad Vial continúan monitoreando los sectores más comprometidos.

En la Autopista Rosario–Córdoba, dos camiones de gran porte volcaron debido al viento lateral intenso, y sus conductores debieron ser rescatados por Bomberos Voluntarios, que luego los trasladaron al hospital con heridas de diversa gravedad. Pocas horas después, el accidente de un colectivo de larga distancia obligó a desplegar un operativo de seguridad vial y a restricciones en el tramo afectado.

El fenómeno meteorológico también impactó a la zona rural entre Tortugas, Las Parejas y Armstrong, donde hubo daños en galpones y estructuras agrícolas. Los sectores productivos sufrieron pérdidas por el destrozo de maquinaria y alambrados.

Los destrozos de la localidad de Bombal (Fuente: Región360)

La palabra del intendente tras los daños

Dotaciones de bomberos de cinco localidades, agentes de Protección Civil y Seguridad Vial permanecen en alerta máxima ante la magnitud del daño. Los equipos de emergencia continúan trabajando para restablecer los servicios y normalizar la circulación por rutas y caminos rurales. Las autoridades provinciales evalúan la posibilidad de declarar la emergencia en las zonas más afectadas por el temporal.

De acuerdo con el intendente Carlos Gabbi, al menos cinco viviendas que perdieron completamente sus techos y hubo daños severos en el Galpón Centenario, junto con industriales y cooperativas de la región. “Nos encontramos con un pueblo devastado”, afirmó en diálogo con El Litoral.

Tras los derrumbes y caos por el temporal en la provincia, en los sectores rurales próximos a la zona de la ruta, bomberos voluntarios de Alcorta participaron en la evacuación de familias afectadas por el temporal. Sin embargo, según el intendente todavía no se reportan evacuados oficiales sino que las personas se autoevacuan hacia otras viviendas.

Hasta el mediodía, el sur de Santa Fe permanecía bajo alerta amarilla por tormentas, aviso que resultó superado en severidad por los hechos ocurridos en el departamento Constitución, localidad de Bombal. Por su parte, en la provincia vecina de Córdoba, el mismo fenómeno dejó calles y viviendas anegadas, también forzando la evacuación de familias. En Colonia Marina, las lluvias superaron los 200 milímetros en pocas horas, lo que saturó los sistemas de drenaje y complicó la asistencia.

Equipos de emergencia trabajando en la limpieza tras el fuerte temporal de Santa Fe
Equipos de emergencia trabajando en la limpieza tras el fuerte temporal de Santa Fe

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