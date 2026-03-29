Operación “Furia Épica”: EEUU destruyó más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

De acuerdo con el Comando Central, las fuerzas navales están desplegando un poder de fuego abrumador y sostenido en la región

Estados Unidos informó que sus fuerzas atacaron más de 11.000 objetivos del régimen iraní en el primer mes de la guerra en Medio Oriente, además de 150 barcos de la Armada de la república islámica.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM), con sede en Florida, detalló que las operaciones también golpearon centros de mando y control, sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), instalaciones de misiles balísticos, submarinos, sistemas de defensa aérea, infraestructuras de comunicación militar, fábricas de drones y armamento.

En un informe difundido en sus redes sociales, CENTCOM precisó: “Durante décadas, los buques iraníes han amenazado y acosado al comercio global en aguas regionales, pero esos días terminaron”.

El reporte también indicó que la ofensiva estadounidense causó la muerte de 13 soldados y dejó cerca de 300 heridos en sus filas. Hasta el momento, el régimen iraní no ha presentado cifras oficiales sobre bajas, aunque la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) afirma que han muerto al menos 1.167 militares y otras 695 personas cuya identidad no ha sido revelada.

Un militar estadounidense, equipado con casco y uniforme de camuflaje, apunta con una ametralladora desde la cubierta del buque de asalto anfibio USS Tripoli (@CENTCOM)

La Casa Blanca mantiene abierta la posibilidad de una operación terrestre en territorio iraní, lo que ha provocado nuevas amenazas de Teherán de intensificar sus ataques contra Israel y posiciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico. Además, Teherán advirtió sobre un mayor control iraní del estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte petrolero mundial.

Washington y Teherán iniciaron contactos indirectos, con la mediación de Pakistán, según medios estadounidenses. El inquilino de la residencia presidencial estadounidense, Donald Trump anunció que, para facilitar las negociaciones, decidió retrasar hasta el 6 de abril el ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz bajo la advertencia de que, de no cumplirse, procederá a destruir sus centrales eléctricas.

El sábado, Estados Unidos confirmó que reforzó su presencia militar en Medio Oriente tras desplegar el buque de asalto anfibio USS Tripoli junto a cerca de 3.500 marinos, según detalló el CENTCOM. El envío responde a la necesidad de ampliar la capacidad operativa estadounidense luego de un mes de enfrentamientos con el régimen de Irán.

El buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA-7) (REUTERS/Edgar Su)

De acuerdo con centro de mando, el USS Tripoli arribó el 27 de marzo al área bajo su jurisdicción, aunque no se divulgó la ubicación exacta del navío. El buque de guerra opera como navío insignia del Grupo Anfibio Tripoli y de la Unidad de Expediciones Marinas 31, ofreciendo recursos tácticos, de transporte y personal preparado para actuar ante una posible intensificación del conflicto.

El despliegue busca garantizar la disuasión y el soporte logístico frente a ataques cada vez más frecuentes y frente a la amenaza de una posible ampliación de operaciones militares en el estrecho de Ormuz. Desde finales de febrero, el aumento de las hostilidades generó más bajas y la Marina estadounidense decidió incrementar su movilidad táctica en la región.

Mientras el USS Tripoli reforzaba el despliegue estadounidense en Medio Oriente, el portaaviones USS Gerald Ford, considerado el mayor del mundo, arribó al puerto de Split, Croacia, para una escala de mantenimiento tras casi nueve meses de operaciones en Medio Oriente y el Caribe, informó la embajada de Estados Unidos en Croacia.

The U.S. Navy aircraft carrier USS Gerald R. Ford (Wikimedia Commons)

La escala técnica fue necesaria luego de un incendio registrado el 12 de marzo en la lavandería del portaaviones, incidente que dejó dos tripulantes heridos y dañó 100 camas, según reportes de la Marina estadounidense. El periodo de revisión implica una reducción temporal en la presencia naval de Estados Unidos en la región.

El USS Gerald Ford, junto al portaaviones Abraham Lincoln, tuvo un papel central en acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes en Medio Oriente. Durante su extenso despliegue, también intervino en operaciones antidrogas en el Caribe, interceptando embarcaciones y bienes asociados a objetivos sancionados.

(Con información de EFE)