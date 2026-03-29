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La Guardia Revolucionaria iraní atacó infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

Los bombardeos se produjeron como respuesta a una ofensiva previa de Estados Unidos e Israel contra instalaciones industriales iraníes en el marco de un creciente intercambio de acciones militares en la región del Golfo

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La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un bombardeo contra infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo
La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un bombardeo contra infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó el sábado dos fábricas de aluminio en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en respuesta a los ataques contra infraestructura industrial iraní ejecutados el viernes por Estados Unidos e Israel.

El cuerpo militar del régimen reportó ataques con misiles y drones contra la fábrica Al Tawila (EMAL) en Emiratos y la Fábrica de Aluminio Alba (ALBA) en Bahréin.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria amenazó: “Más allá de cualquier nivel de agresión, se asestará un golpe aún más contundente a la estructura militar y económica de los enemigos”.

Las autoridades iraníes señalaron que ambos objetivos cumplen un “papel fundamental” en las industrias militares estadounidenses y los vincularon con sectores militares y aeroespaciales del país norteamericano en Medio Oriente.

Emirates Global Aluminium (EGA), operadora de la planta Al Tawila, confirmó que sus instalaciones sufrieron “daños significativos” a raíz del ataque iraní, que dejó “varios” trabajadores heridos, ninguno de gravedad. La empresa detalló que la fábrica, situada en la Zona Económica Khalifa Abu Dhabi, cerca del puerto Khalifa, resultó alcanzada por drones y misiles en la mañana del sábado.

La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar universidades norteamericanas e israelíes en Medio Oriente (Europa Press)
La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar universidades norteamericanas e israelíes en Medio Oriente (Europa Press)

La fábrica ALBA en Bahréin también confirmó el ataque, que provocó lesiones leves a dos empleados, según un comunicado citado por el medio local ‘News of Bahrain’. La compañía informó que evalúa “el alcance de los daños en sus instalaciones” y mantiene los trabajos con “especial atención en la seguridad de los trabajadores”.

A su vez, durante la madrugada de este domingo, el Ejército de Kuwait respondió a ataques con misiles y drones lanzados desde Irán. “El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait confirma que cualquier explosión que se pueda oír es el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”, detalló el comunicado castrense.

Los bombardeos del régimen de la república islámica contra industrias en el Golfo siguieron a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra infraestructura energética en territorio iraní, acción que autoridades persas calificaron de “ecocidio”.

La Guardia Revolucionaria anunció que ya considera universidades de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente como objetivos militares, tras acusar a Washington y Tel Aviv de atacar instituciones educativas iraníes.

Rayos de luz iluminan el cielo durante un intento de interceptación, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Ashkelon, Israel, l 28 de marzo de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)
Rayos de luz iluminan el cielo durante un intento de interceptación, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Ashkelon, Israel, l 28 de marzo de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

De acuerdo con las autoridades de Teherán, Estados Unidos e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán durante la madrugada del sábado y, el jueves anterior, la Universidad Tecnológica de Isfahán, ubicada en el centro del país. Ninguno de los ataques provocó víctimas mortales.

En el comunicado, la Guardia Revolucionaria detalló que “profesores, estudiantes y residentes” próximos a universidades estadounidenses en la región deben mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de estos recintos.

El cuerpo militar exigió que, para evitar ataques contra instituciones educativas —con excepción de dos ya señaladas—, Washington debe condenar oficialmente los bombardeos contra centros iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo, hora local de Irán, “si el Gobierno de EEUU quiere que sus universidades en la región no sean objetivos, menos dos de ellas, debe condenar oficialmente el bombardeo”.

La exigencia incluye que Washington impida a sus aliados atacar otros centros de educación e investigación. En caso de no cumplir estas condiciones, “la amenaza sigue en pie y se llevará a cabo”, concluyó la Guardia Revolucionaria.

(Con información de Europa Press)

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