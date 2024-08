“Es una traición al pueblo argentino”: Javier Milei cuestionó el nuevo aumento en la dieta de los senadores

El presidente rechazó de plano el nuevo incremento en lo que cobran los senadores nacionales (Maximiliano Luna)

“Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores”, es la frase que resume la publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X, en la que se refirió a la novedad que llega desde la cámara alta en el Congreso.

El jefe de Estado defendió el congelamiento que mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo y apuntó contra los senadores nacionales. “¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE”, insistió Milei.

El Presidente hizo mención a la autorización que recibieron los legisladores en las últimas jornadas. Autoridades de ambas Cámaras del Congreso replicaron el aumento que obtuvieron los empleados, otorgado por la administración nacional para julio y agosto, de 3,5% y 3%, respectivamente. Bajo estos preceptos, los senadores cobrarán el mes próximo cerca de $8,3 millones en bruto, según documentos a los que accedió Infobae. Milei, no obstante, ubicó esa cifra en torno a los 9 millones de pesos.

“Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los politicos y en contra de los argentinos”, enfatizó el libertario.

Luego, evitó mencionar un responsable puntual por la medida. “No se quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”, sostuvo.

El presidente no realizó referencia puntual a los presidentes de las Cámaras, Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado.

La vicepresidenta, en anteriores oportunidades en las que se reeditó el mismo debate, defendió el hecho de que los legisladores deben tener ingresos acordes a la tarea que ejercen como representantes del pueblo. El mandatario nacional se distanció de esa postura.

Los senadores tendrán un nuevo aumento de sueldo (Comunicación Senado)

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, argumentó Milei.

Antes de su descargo, el presidente había expresado la misma disconformidad, esta vez mediante una respuesta al posteo de un usuario que le manifestó su desacuerdo con el aumento en la dieta. Milei coincidió con esa queja. “La casta se cree impune. Además, me gustaría saber cuántos de ellos pueden validar a mercado lo que ganan en la política, desde mi punto de vista, regalados son caros”.

Con su estilo habitual, el líder de La Libertad Avanza (LLA), abundó en calificativos contra quienes consideran están abusando de su posición privilegiada dentro del sistema. “Están desconectados de la realidad de los argentinos que sufren fruto de sus errores de acción política”.

Como cada vez que se hace pública la evolución en la remuneración de los legisladores nacionales, la controversia es inmediata, dado que sus ingresos son muy superiores a los de la ciudadanía a la que representan. Conscientes de ello, en abril pasado varios bloques y legisladores -opositores y oficialistas- presentaron notas para no aceptar los aumentos votados en el recinto, pero esto técnicamente no es posible de implementar y no pasa de ser una manifestación que no impide que reciban los aumentos.

Otros legisladores aseguraron que donarían parte de lo que reciban. Sin embargo, en la reunión del martes último, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel adelantó la definición de las paritarias para los trabajadores del Congreso, los representantes de las distintas bancadas no se pronunciaron. En otras palabras, de manera tácita avalaron los incrementos contra los que despotricó este lunes el presidente.