Javier Milei reivindicó el cierre del Inadi y del Ministerio de la Mujer: “Estoy orgulloso”

Milei reivindicó el cierre del INADI y el Ministerio de las Mujeres

El presidente Javier Milei reivindicó este jueves la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández, el ex presidente que impulsó la creación de esa cartera. Esas declaraciones fueron parte de la exposición que hizo en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias, donde recordó la herencia recibida, defendió sus políticas económicas y dio detalles de las medidas que impulsará próximamente.

“Yo hacía campaña con una motosierra. Es más, hay un video mío, que es el más popular en el planeta, y hoy por hoy lo utilizan muchísimos liberales en todo el mundo, que es el famoso ‘Afuera’”, recordó Milei sobre su slogan de campaña presidencial. En ese sentido, el Presidente ponderó: “Estoy orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos, eliminamos el siniestros Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI que se utilizaban para perseguir ideológicamente. Cuando dije que esas dependencia eran antros de persecución me han dicho de todo”.

Este jueves Infobae reveló nuevos chats de la ex primera dama con María Cantero, quien era secretaria de Fernández, donde le relata los actos de violencia que sufrió: desde las patadas cuando estaba embarazada hasta agarrarla del cuello porque le recriminó un intento de infidelidad con una amiga suya.

Javier Milei cerró el Congreso de Inversiones Inmobiliarias

En el cierre del Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, que se realizó esta tarde en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, Milei dio un discurso técnico y fuertes críticas al kirchnerismo, por “no cumplir las metas fiscales”, haber dejado “pasivos remunerados que equivalían a cuatro bases monetarias, vencimientos por 90.000 millones de dólares, y el Banco Central quebrado”.

“Hemos logrado evitar la hiperinflación”, resaltó el Presidente al defender las medidas que impulsó desde su llegada a la Casa Rosada. “No me pueden negar que fue un éxito eliminar la Ley de Alquileres, mientras en diciembre discutimos si íbamos a la hiperinflación. Hoy hablamos del alza de los créditos hipotecarios”, ejemplificó. También adelantó que para el mes de diciembre se eliminará por completo el Impuesto PAIS, que ya fue reducido en los últimos días.

Milei resaltó el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para “terminar” con los “gerentes de la pobreza”, y criticó a “la progresía bien pensante boluprogre” por quejarse cuando eliminó el Potenciar Trabajo: “En esa contraprestación se escondía la corrupción”.

También envió un guiño a su flamante vínculo amoroso con Amalia “Yuyito” González: “Al mismo tiempo, en paralelo, está ya en marcha implementando una política de emisión monetaria cero. Básicamente, cuando nosotros llegamos, teníamos cuatro grifos de emisión monetaria abiertos, pero de una manera inundante. No me van a decir que no uso bien las metáforas. Debe haber algo que me ha hecho un poeta”.

Javier Milei: "Debe haber algo que me tiene hecho un poeta "

Sobre la eliminación del cepo cambiario, el Presidente evitó dar una fecha fija ya que, según detalló, “depende de poder cumplir con otras metas, como el déficit cero y la faja de la inflación, para que se termine con el exceso de dinero”.

“Es mentira que necesitamos más dólares. La decisión es a mercado, es imposible saberlo pero el día que ocurra como hito, la eliminación del exceso de pesos, el cepo no tiene sentido de ser. Trabajamos también en la salida del cepo”, explicó. Por otro lado, recordó que mantiene sus planes de lograr una competencia de monedas, que sería la dolarización, y que, cuando eso ocurra, “no tengan dudas que voy a cerrar el Banco Central”, dijo.

“Estamos llevando una gesta heroica que va a quedar en los libros de texto. Estamos comprometidos en hacer el mejor gobierno de la historia”. En ese sentido, se comprometió a “quitarle la bota del cuello a todo el sector privado, para que podamos volver a crecer”. Y agregó: “La riqueza la crea el sector privado, no los parásitos del sector público”. “Quiero que la Argentina sea el país más libre del mundo. Tenemos preparadas 3400 reformas estructurales”.