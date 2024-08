Una de las ministras de la Mujer de Alberto Fernández respondió a las versiones sobre un supuesto pedido de ayuda de Fabiola Yañez

Declaraciones de Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer sobre la denuncia de Fabiola Yañez

La exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, se refirió hoy a la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género realizada por Fabiola Yañez, su expareja, y reconoció: “Me cayó como un baldazo de agua fría”. Además, rechazó la versión sobre un supuesto pedido de ayuda de la ex primera dama no atendido: “Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión”, indicó.

“Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género”, señaló la exfuncionaria. “La violencia de género existe, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del expresidente? El patriarcado existe y la violencia de género existe”, agregó.

Mazzina estuvo a cargo del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad entre 2022, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta, y finales del 2023, cuando concluyó el mandato de Alberto Fernández. “Pienso en todas las charlas personales que hemos tenido y, sinceramente, me cayó como un baldazo de agua fría. Lo primero que hice fue creerle a ella, me pareció importante ofrecer mi apoyo”, sostuvo en declaraciones a radio FM Delta.

“Leí en varios medios que ella había pedido ayuda al ministerio y que se le respondió que ‘ya va a pasar’. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión; sería incapaz de dar una respuesta así”, puntualizó.

Ayelén Mazzina - Ministra de Mujeres

La denuncia de Yañez

Fabiola Yañez se comunicó ayer con el juez federal Julián Ercolini. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, le planteó. Durante la audiencia, hizo una denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento.

Es una causa que conmueve al país y al mundo político. Comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. En una de esas conversaciones, Yañez le relató a Cantero supuestos actos de violencia. El expresidente nunca se enteró de ese intercambio, según dejó trascender en las últimas horas. “Se sorprendió porque María y Fabiola no eran amigas, y mucho menos confidentes”, contó un allegado.

Sorpresa y enojo en el peronismo

En el peronismo hay sorpresa e indignación, desilusión y fastidio. “Es su final”, sostuvo un exfuncionario del gobierno del Frente de Todos. “Algo cambió en las últimas horas con la declaración de Fabiola. No sé que pasó. Es tremendo”, aseguró otro exfuncionario de primera línea.

En el peronismo está presente la sensación de que el impacto de la noticia es tan grande que terminará afectando a todo el espacio político. Después de una sucesión de hechos vinculados a agresiones sexuales, violaciones y abusos, como el del exgobernador de Tucumán José Alperovich (condenado) y el del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, (procesado), la denuncia a Fernández golpea de lleno en su imagen.

Las medidas de la Justicia

Luego de escuchar el relato de Yañez, Ercolini decidió tomar varias medidas urgentes. En primer lugar, le prohibió la salida del país a Alberto Fernández y además ordenó “medidas de restricción y protección”. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la mamá de Yañez.

Concretamente, el juez le prohibió al expresidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

También le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que refuerce la custodia que tiene Yañez en Madrid. Aunque Fernández tiene residencia en Buenos Aires, y ahora no puede salir del país, el juez decidió que no se puede acercar “a una distancia inferior a los 500 metros de la denunciante”.

“Los graves hechos denunciados por la damnificada, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurrió actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda”, explicó Ercolini al momento de justificar esas medidas.