Alicia Barrios habló sobre la denuncia de Fabiola Yañez: “Se notaba que era maltratada”

El testimonio de Alicia Barrios sobre la denuncia de Fabiola Yañez

La periodista Alicia Barrios habló este martes luego de haber sido mencionada por Fabiola Yañez en su declaración judicial, en la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. En ese sentido, resaltó que se notaba que era una mujer maltrada y reconoció que estaba al tanto de las infidelidades del ex presidente en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Ante el fiscal Ramiro González, la ex primera dama mencionó a la periodista Barrios, quien mantiene un contacto muy fluido con el Papa Francisco y está acreditada en el Vaticano, donde asiste constantemente a las audiencias públicas que ofrece el Sumo Pontífice. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística, es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, declaró la ex pareja de Alberto Fernández.

“A Fabiola la conozco, es una mujer muy inteligente, se la ha ninguneado mucho. Lo que noté cuando fui a Olivos, que fue una reunión muy larga durante toda la tarde, primero es que ella tenía una inteligencia muy superior. Pero a veces hay que reconocer que la inteligencia mental no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Ella ha pasado momentos terribles, muy duros, que son comunes - en general- a las mujeres que se enamoran, que aman demasiado”, relató Barrios en diálogo con LN+, al ser consultada por su relación con Yañez.

Alicia Barrios lleva una relación de amistad de hace 20 años con el papa Francisco

Sobre los supuestos maltratos que sufría la ex pareja de Fernández, aclaró que nunca vio violencia, pero agregó: “No hacía falta porque se notaba. Te das cuenta en el destrato. Ese lugar era tan exclusivo de ella en Scholas Occurrentes, pero no podía participar en nada. No tenía participación en ningún otro lugar”.

“A mí me llamaba la atención. Cómo puede ser que no la aprovechen porque yo la veía en momentos muy difíciles. Hay que estar con jornadas con adolescentes tres días seguidos, conviviendo con ellos, acompañando testimonios que son muy duros. En Argentina hay 4 mil chicos que se suicidan por año. Si me está escuchando le pido que no se olvide que en la fundación Scholas Occurrentes se la quiere, se la valora, tiene un lugar siempre y es muy valorada y apreciada. Era una mujer que no le daban asco los mocos, los chicos y se bancaba los relatos. Como todas las Primeras Damas pero el compromiso de Fabiola era muy fuerte”, agregó.

Por otro lado, ratificó su frase que, justamente, fue utilizada por Yañez en su declaración ante el fiscal: “Son cosas que todos sabíamos como periodistas que manejamos información. A Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos”.

Uno de los encuentros de Fabiola Yañez con el papa Francisco

“En ningún momento dijo que le pegaba. Ella estaba muy enamorada de él”, dijo y mencionó el regalo que le hicieron dentro de la fundación: una virgen de Guadalupe para su búsqueda y deseo de ser madre. En ese sentido, sobre la acusación de haber sido obligada a abortar, Barrios expresó: “No me extraña que la haya obligado a abortar. Y no me extraña que ella haya cedido a esa presión. Ella se hizo sola y tuvo una vida muy dura, estudió, se capacitó. Salió de una historia fuerte. No tuvo la vida fácil. Ella quería tener un hijo y le costó bastante”.

“Ella se encontró con el Papa antes de que se encontrara con Alberto. Porque fue en un evento de Scholas Occurrentes cuando ella fue a Roma. Ella trabajaba mucho con los chicos de todos los países y nunca faltó a esas citas. Por eso le pido que no se olvide que hay un espacio que se ganó ella”, finalizó.