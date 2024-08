Adorni “olvidó” a Maradona al saludar a Messi y a otros deportistas por el “Día Internacional del Zurdo”

Ocurrió durante la conferencia de prensa de este martes. "¿Quién?", preguntó cuando los periodistas le marcaron que se había olvidado del astro argentino

En el marco de su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a generar controversia este martes al deslizar una chicana fiel a su estilo. Esta vez fue contra Diego Armando Maradona, a quien fingió haberse olvidado de mencionar cuando saludaba a Messi y otros deportistas por el “Día Internacional del Zurdo”.

El comentario del portavoz de Javier Milei ocurrió al final de las comunicaciones oficiales que realiza a diario, cuando decidió hacer mención a la efemérides que se celebra este 13 de agosto, creada para reconocer y celebrar la singularidad y contribuciones de las personas zurdas en un mundo predominantemente diestro.

“Hoy es el Día Internacional del Zurdo”, introdujo Adorni antes de enviar un saludo a distintas figuras del deporte y la música. Y continuó: “Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Manuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.

La ausencia de la mención a Maradona fue notada rápidamente por los periodistas presentes en la sala, quienes, apenas finalizó Adorni, comenzaron a remarcarle que se había olvidado de nombrar al astro argentino.

“¿Quién?”, contestó el vocero libertario, fingiendo no entender a qué persona le estaban nombrando. Cuando finalmente parece captar el nombre del futbolista, que además tenía una participación política muy activa y ligada al peronismo, respondió: “Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Messi y Maradona en el 2005

El presidente Javier Milei siempre demostró su admiración por Lionel Messi y dejó en claro en varias oportunidades que Maradona no había sido el mejor para él.

Tras el fallecimiento de quien consagró campeona a la Selección Argentina de fútbol en 1986, Milei había escrito en sus redes sociales: “Maradona ha sido un maravilloso futbolista que nos dejó momentos inolvidables, aunque en mi opinión no fue el mejor. A su vez, en lo humano, yo creo que fue criticado injustamente, ya que lo que haya hecho de su vida era un tema de él. Su vida, su propiedad. Por eso me gustó esto”. Y agregó: “Para mí, el mejor que he visto en mi vida ha sido Messi”.

En febrero de este año, el jefe de Estado volvió a hacer mención a su fanatismo por el actual 10 argentino y dijo que su deseo es conocerlo: “¿Lionel Messi? Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo. Hay un trabajo que se llama ‘Messi es imposible’. Es el mejor en todos los aspectos del juego, es un monstruo. Lo mejor de todo es que yo lo decía antes”.

Adorni en la conferencia de prensa de este martes

“Nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Me gustaría, debe ser interesante. Ya voy a ir hablando con los argentinos más importantes del mundo. Quizás tengo suerte y pueda hablar con Messi”, dijo al recordar que ya habló con varias personalidades argentinas como el papa Francisco o la reina Máxima de los Países Bajos.

Por qué se celebra el Día Internacional del Zurdo

El Día Internacional del Zurdo, que se conmemora el 13 de agosto, es una ocasión para reconocer y celebrar la singularidad y contribuciones de las personas zurdas en un mundo predominantemente diestro. Esta efeméride busca aumentar la conciencia sobre los desafíos específicos que enfrentan y promover la igualdad.

En este día, se destacan tanto las dificultades cotidianas como el diseño de herramientas y espacios que, a menudo, no consideran sus necesidades. Desde figuras históricas hasta innovadores contemporáneos, el festejo ofrece una oportunidad para valorar esta diversidad en la forma de usar el cuerpo y las habilidades únicas que poseen los zurdos.