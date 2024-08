Macri reunirá hoy a gobernadores e intendentes y respaldará a CABA en la disputa por la coparticipación con Nación

Macri reúne hoy a gobernadores e intendentes y respaldará a la Ciudad en la disputa por la coparticipación con Nación

Mauricio Macri se reunirá hoy con la mesa ejecutiva del PRO para tratar temas de la vida partidaria, coordinar las próximas actividades públicas y repasar asuntos de gestión. Esa agenda se define con la perspectiva del posicionamiento respecto al Gobierno de Javier Milei, cuyo foco es sostener la diferenciación pero apoyar el rumbo general de la economía. Pero al encuentro de esta tarde se suma un aspecto central, de inevitable actualidad: analizarán la disputa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Nación por la coparticipación. Desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 22, el Estado le debe una cifra millonaria a los porteños y, además, no regularizó el pago diario del guarismo que le corresponde a Uspallata.

El partido amarillo busca analizar la situación y fijar una postura unificada para hacer una defensa pública del tema, con el objetivo de presionar a Milei para que cumpla con el fallo del máximo tribunal y le pague a la Ciudad lo dispuesto por esa sentencia. No se descarta que el propio Mauricio Macri y los gobernadores del PRO insistan públicamente con el tema como gesto de apoyo a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

La reunión está prevista para esta tarde en la sede nacional que el PRO tiene en la calle Balcarce, a tres cuadras de la Casa Rosada. Serán de la partida los integrantes de la mesa ejecutiva que se armó desde que Macri asumió la presidencia del partido, en abril. Participarán el propio ex presidente, los gobernadores Nacho Torres (por Zoom), Jorge Macri; los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de Mar del Plata; los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; y el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti.

Mauricio Macri en el acto de relanzamiento del PRO (Crédito: Gustavo Gavotti) Gustavo Gavotti

La reunión tiene un temario abierto, aunque se fijan una serie de asuntos para abordar de forma prioritaria. Los legisladores repasarán la agenda parlamentaria y el estado de los proyectos de interés para el macrismo. El PRO empuja el nombre de Jorge Triaca para ser representante de la Auditoría General de la Nación en nombre de Diputados. Ingresan tres miembros por ese cuerpo. En un acuerdo político, se espera que uno designe Unión por la Patria, otro el radicalismo, que presenta a Mario Negri, mientras que el PRO va con Triaca.

Sin embargo, la semana pasada el tema se trabó. En el Gobierno empezó a circular el nombre del abogado Santiago Viola, cercano a Milei, como posible nombre de los libertarios para la AGN. De prosperar, su ingreso podría obturar la postulación de Negri o la de Triaca. Dado que el peronismo ostenta la primera minoría en Diputados como para presionar por su lugar.

Por otro lado, María Eugenia Vidal dará detalles del evento de relanzamiento de la Fundación Pensar, usina de ideas del PRO, que se hará a finales de agosto en Entre Ríos. Será un evento con cientos de dirigentes del partido, al que están invitados gobernadores, intendentes, legisladores y referentes. Tendrá un esquema de exposiciones en paneles, con el cierre a cargo de la ex gobernadora y un bonus track: un nuevo discurso del propio Mauricio Macri que reforzará los lineamientos de su última presentación, cuando relanzó el partido el 1 de agosto.

Jorge Macri y Luis Toto Caputo, ministro de Economía de la Nación

Una disputa que aviva los roces entre el PRO y el Gobierno

Mientras tanto, Jorge Macri actualizará durante la reunión del PRO la situación sobre la disputa de la coparticipación de la Ciudad. Una mesa del Gabinete porteño tiene previsto reunirse hoy para analizar el tema. Según supo Infobae, evaluarán la posibilidad de una nueva presentación vía judicial. La decisión aún no está cerrada. Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de la Ciudad, se mantiene en contacto con Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, y con Valeria Sánchez, subsecretaría de Provincias.

Jorge Macri ordenó a su equipo legal para que el jueves presenten un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la firma de Martín Ocampo, Procurador General porteño, la Ciudad denunció ante el máximo tribunal el “incumplimiento reiterado” del fallo por parte del Gobierno de Milei. Además, exigió la ejecución “inmediata” de la cautelar y solicitó, incluso, apercibimientos de penas económicos (astreintes) en caso de persistir la displicencia sobre lo ordenado por la Justicia. En el texto, el procurador insistió con un “urgente pedido” de efectivización de la medida cautelar y solicitó un “pronto despacho” para darle impulso procesal al litigio, hasta tanto se resuelva el fallo de fondo.

En la presentación, Ciudad denunció que la Nación continuó transfiriéndole un 1,4% en concepto de coparticipación y no el 2,95% dispuesto por la Corte. “El Estado Nacional vuelve a incumplirlo, no honrando los compromisos asumidos”, fustigó el alcalde porteño.

Los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), y Nacho Torres (Chubut) en un panel en el último acto del PRO moderados por la diputada Daiana Fernández Molero (Crédito: Gustavo Gavotti) Gustavo Gavotti

La tensión entre el Gobierno y Uspallata escaló tras la reunión que tuvieron Jorge Macri y Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, el 22 de julio para tratar el tema coparticipación. Allí, ambos habían llegado a un principio de acuerdo. Nación se comprometió a volver a pagar a partir del 1 de agosto el goteo diario de fondos coparticipables indicado por la Corte. Eso no sucedió, sino que el Gobierno transfirió el 2 y el 9 de agosto $20 mil millones cada vez. En la Ciudad consideraron que fue “discrecional”, que “incumple” la resolución de la Corte. Por lo tanto, se basaron en el Código Civil y Comercial de la Nación y tomaron ese dinero “a cuenta” del dinero adeudado por no pagar lo que ordenó el máximo tribunal. Este escenario motivó el escrito del jueves de la Ciudad ante los tribunales.

La Corte Suprema ya recibió la denuncia de la Ciudad y en los próximos días habrá movimientos. Es que además del incumplimiento de la medida cautelar por parte de la Nación, aún no se pronunció sobre el tema de fondo en relación con la coparticipación de los porteños.

Cabe recordar que, Caputo había recibido a principios de año a Jorge Macri en su despacho del quinto piso del Palacio de Hacienda. Fue el 4 de enero. El ministro se comprometió a cumplir con la decisión de la Corte Suprema el 22 de diciembre de 2022, a través de una acción cautelar. El máximo tribunal resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación.

Jorge Macri, Luis Caputo y Javier Milei en la Expo Rural (REUTERS/Matias Baglietto) REUTERS

Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra fue Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Axel Kicillof.

Durante la reunión con Macri, Caputo aseguró que el Gobierno cumpliría el fallo, pero pidió tiempo. La Ciudad lo dio. Pero pasaron ocho meses y aún esperan el dinero. En el último conclave que ambos tuvieron, el ministro se comprometió a acatar la sentencia y retomar el goteo diario de 2,95% de coparticipación para la Ciudad. En paralelo, quedaba discutir un acuerdo sobre qué hacer con la deuda acumulada a lo largo de estos meses: En esa cifra alcanzó los 4.600.000 millones de dólares.

Milei no está dispuesto a sacrificar la meta fiscal. Es el eje que sostiene su programa económico. Caputo analizó los números con su equipo y estimó que afrontar el goteo diario de la coparticipación de la Ciudad no altera ese horizonte. El problema habilita un artilugio más jurídico que económico. Los asesores legales de Jorge Macri leen entre líneas que el Gobierno busca seguir discutiendo el guarismo a coparticipar a los porteños. Si en vez de hacer un pago semanal realizan el goteo diario, sería asumir el 2,95% dispuesto por la Corte. En cualquier escenario, Uspallata sostendrá su planteo de fondo para recuperar el 3,4% de fondos coparticipables que percibían antes de la medida de Alberto Fernández en pandemia.

En el macrismo hay enojo con la Casa Rosada por esta situación, pero de momento no lo relacionan directamente con el choque entre Macri y el entorno presidencial. Santiago Caputo, asesor y estratega de Milei, y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, son las personas más poderosas del Gobierno, casi a la par del propio Presidente. Tienen enorme incidencia en todos los temas y decisiones. Así y todo, Jorge Macri no cree se trate de una presión de Balcarce 50 a la Ciudad como represalia a los dichos del ex Presidente.