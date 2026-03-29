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Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano

El primer ministro israelí precisó que la medida “tiene por objeto neutralizar la amenaza de una invasión” del grupo terrorista Hezbollah

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordena a las Fuerzas de Defensa “expandir” la zona de seguridad en Líbano (AP foto/Alex Brandon/Archivo)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordena a las Fuerzas de Defensa “expandir” la zona de seguridad en Líbano (AP foto/Alex Brandon/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo la ampliación de la zona de seguridad bajo control militar israelí en el sur de Líbano. La medida busca alejar los ataques del grupo terrorista Hezbollah y reforzar la protección en la frontera norte, en un contexto de intensificación del conflicto regional.

Netanyahu anunció la decisión mediante un videomensaje, donde detalló que la medida busca mantener a distancia los misiles antitanque y frustrar intentos de incursión desde territorio libanés.

“He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, afirmó Netanyahu.

Explicó que la decisión se tomó tras consultar con la cúpula militar y representa un cambio estructural en la situación del norte del país.

El primer ministro subrayó que Hezbollah mantiene capacidad para lanzar cohetes hacia Israel, lo que obliga a incrementar la presencia y el control militar en la región.

El primer ministro israelí, Bnejamín Netanyahu, asegura que la expansión en el Líbano busca neutralizar la amenaza de una invasión” del grupo terrorista Hezbollah
El primer ministro israelí, Bnejamín Netanyahu, asegura que la expansión en el Líbano busca neutralizar la amenaza de una invasión” del grupo terrorista Hezbollah

Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo”, señaló Netanyahu. Detalló que el ejército israelí está desplegado en Líbano, Siria y Gaza, manteniendo posiciones estratégicas.

Según el premier israelí, la ampliación de la zona de seguridad responde a la necesidad de eliminar riesgos de ataques y modificar la realidad en la frontera norte.

Irán ya no es el mismo Irán, Hezbollah ya no es el mismo Hezbollah, y Hamas ya no es el mismo Hamas. Ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia; son enemigos derrotados que luchan por su supervivencia”, sostuvo.

La expansión militar israelí ocurre en medio de intensos combates con Hezbollah, organización respaldada por Irán, que ha incrementado los ataques con cohetes y misiles contra comunidades y posiciones militares israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel establecieron nuevas fortificaciones y extendieron su presencia hasta la línea del río Litani, considerado un límite estratégico para alejar la amenaza armada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel establecieron nuevas fortificaciones y extendieron su presencia hasta la línea del río Litani, considerado un límite estratégico para alejar la amenaza armada
Las Fuerzas de Defensa de Israel establecieron nuevas fortificaciones y extendieron su presencia hasta la línea del río Litani, considerado un límite estratégico para alejar la amenaza armada

Hezbollah advirtió que cualquier ocupación prolongada de territorio libanés representa una “amenaza existencial” para el país. El líder de la organización, Naim Qassem, afirmó que sus combatientes están preparados para impedir que Israel mantenga tropas en el sur y rechazó cualquier negociación bajo fuego.

Cuando se propone negociar con el enemigo israelí bajo fuego, eso es una imposición de rendición”, dijo.

El conflicto ha provocado el desplazamiento masivo de la población civil. Más de un millón de personas han abandonado sus hogares en el sur de Líbano y las cifras oficiales superan las mil víctimas mortales, incluidos decenas de menores y trabajadores sanitarios, según datos de las autoridades libanesas.

Los ataques aéreos y terrestres israelíes han destruido infraestructuras y dejado amplias zonas inhabitadas a lo largo de la frontera.

En su mensaje, Netanyahu mencionó otros ejemplos de zonas de seguridad establecidas por Israel, como el despliegue en Siria —desde el monte Hermón hasta el valle de Yarmuk— y en áreas de la Franja de Gaza.

Sostuvo que la política de Israel es tomar la iniciativa y mantener la presión sobre sus adversarios para modificar el equilibrio regional.

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirma que sus combatientes están preparados para impedir que Israel mantenga tropas en el sur de Líbano
El líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirma que sus combatientes están preparados para impedir que Israel mantenga tropas en el sur de Líbano

Dijimos que cambiaríamos la cara de Oriente Próximo y lo hemos hecho. También hemos cambiado la percepción de la seguridad”, aseguró

A lo largo de las últimas décadas, Israel ha creado áreas de seguridad en el sur de Líbano, desde la invasión de 1978, la ocupación de 1982 y la retirada en el año 2000.

Actualmente, la ampliación de la franja de seguridad marca una nueva etapa en la estrategia israelí frente a Hezbollah y sus aliados. El gobierno libanés no ha emitido declaraciones sobre este avance militar, mientras la tensión se mantiene en la frontera.

(Con información de EFE y AFP)

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