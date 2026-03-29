Los lujos y las bizarras pelucas de los hermanos Caamaño, expertos en robos comando de la zona sur del conurbano

El allanamiento al clan Caamaño a cargo de la Policía Bonaerense: uno de los detenidos intentó fugarse por los techos

Emiliano Alberto Caamaño y su hermano menor, Matías David, fueron arrestados en los últimos días por la Policía Bonaerense, acusados de ser uno de los dúos de ladrones más exitosos de la historia reciente en el conurbano bonaerense.

Los Caamaño cayeron en dos countries de la zona de Hudson, en medio de una redada que incluyó 14 allanamientos entre partidos como Avellaneda y Berazategui.

Emiliano, señalado como el líder de la organización, intentó escapar por los techos; había diseñado un sistema de fuga con una escalera en su flamante casa, que no le sirvió de mucho. Los detectives lo corrieron para detenerlo mientras lo filmaban, un video que ilustra esta nota.

La causa en su contra comenzó el 18 de febrero pasado, cuando su banda, según la acusación de la UFI N°7 de Quilmes a cargo del fiscal Javier Barrera, asaltó con un comando de siete pistoleros la planta de una reconocida empresa multinacional en Bernal dedicada a los rubros de packaging y logística. Así, se llevaron 40 mil dólares y una serie de lingotes de oro, para luego escapar en tres vehículos.

Dos motos de agua valuadas en casi 30 mil dólares cada una, las herramientas del grupo y la espuma de carnaval para bloquear cámaras

De todo

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos de la fuerza provincial, a través de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, comenzó a rastrear a la banda de los Caamaño con seguimientos de cámaras de seguridad, con triangulaciones de antenas de teléfonos y matches en patentes en vehículos de fuga, filmados por domos municipales. Entonces, allanaron.

La lista de material incautado es notable. Están los lujos de los capos de la banda, para empezar. Estos vecinos de country cayeron con dos motos de agua Yamaha GP 1900P valuadas en casi 30 mil dólares cada una, ocho relojes de marcas como Rolex, cadenas de oro, más de 40 millones de pesos y más de 40 mil dólares en cash crocante, una máquina de contar billetes.

Los hermanos Caamaño tras su arresto

Luego, estaba su ferretería: más de 20 piezas de heavy metal, entre ganzúas, amoladora con disco de repuesto, martillo percutor, taladro demoledor, una esmeriladora, tenazas y destornilladores.

Ni hablar de las armas: seis pistolas y revólveres calibres .22 y 9 mm de marcas internacionales como Sig Sauer, varias con cargadores extensibles.

La banda, que años atrás se había vuelto célebre por su uso de drones, decidió un cambio en su tecnología: ahora, según la investigación, empleaban baroscopios, cámaras de endoscopía controladas por celular, que les permitían espiar a sus objetivos y -sospechan los detectives- romper cajas fuertes.

Las herramientas y las pelucas de los hermanos Caamaño

Un baroscopio no es una pieza exclusiva: cuesta entre 60 y 200 mil pesos en cualquier sitio de e-commerce.

Y, finalmente, estaba el cotillón. Les encontraron 16 aerosoles de espuma de carnaval -muy útil para bloquear lentes de cámaras de seguridad-, así como máscaras de monstruos y dos bizarras y poco creíbles pelucas.

Les incautaron una camioneta Volkswagen Taos con patente melliza y pedido de secuestro firmado en noviembre de 2025. También, un Peugeot 208 sin chapa: su número de chasis reveló que había sido robado en Quilmes en febrero de este año.

Parte de las armas incautadas

Un hombre de negocios

Emiliano Caamaño, de 28 años, se encuentra registrado en el rubro de venta de autos de ARCA, con un domicilio en Wilde. Irónicamente, tiene el pago del monotributo al día, de acuerdo a registros comerciales.

En la última década, enfrentó causas por asociación ilícita, violación de domicilio y resistencia a la autoridad en jurisdicciones como La Plata y Quilmes.

Su hermano Matías, por su parte, dice ser DJ.

Las pelucas de los hermanos Caamaño