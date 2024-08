“Vergüenza”: la indignación del arco político por las fotos de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Las imágenes de Fabiola Yañez con moretones en su rostro y en su brazo junto los diálogos con el ex presidente Alberto Fernández en los que ella alude a agresiones físicas por las que lo responsabiliza, generaron una reacción inmediata en dirigentes de la política local, la mayoría cercano al oficialismo aunque también de otros espacios. Fue tras la documentación a la que accedió en forma exclusiva Infobae. y que se conoció este jueves.

La caja de resonancia fue la red social X. Allí, desde legisladores hasta funcionarios realizaron posteos con el objetivo de manifestar indignación frente a los gravísimos hechos que involucran al ex presidente de la Nación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue de las primeras personas cercanas al gobierno de Javier Milei en emitir juicio en relación a los hechos. “El kirchnerismo ha sido una infinita vergüenza”, manifestó Adorni. Luego agregó: “Señores, Nunca Más. Fin”, con su habitual manera de expresarse en la red social.

La diputada nacional del partido GEN, Margarita Stolbizer, por su parte, calificó como “inmobrable” al ex presidente del Frente de Todos y pidió que Cristina Kirchner, promotora de Fernández como presidente, brinde explicaciones.

“¿Cuándo sale CFK a pedir perdón por imponer a este innombrable como Presidente y dejarnos en este desastre escandoso que nos vuelve a poner bajo los ojos del mundo? Como si no hubiera sido suficiente Boudou, la corrupción propia y tantos años de una debacle que termina con lo que tenemos hoy, de lo que también se deberían hacer responsables los kirchneristas”, escribió la legisladora nacional.

En el oficialismo, las reacciones tampoco tardaron en llegar. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, usó su perfil para insultar a Alberto Fernández. “Sos una mierda”, escribió el economista en alusión a quien fue primer mandatario nacional en el período 2019 - 2023.

El diputado de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, en tanto, eligió ironía para referirse a las impactantes imágenes. “El que hizo esto fue literalmente el creador del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad”, sostuvo sin nombrar al ex presidente.

La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sumó un comentario a la andanada de críticas que recibió Alberto Fernández en la misma red social. “¿Nadie sabía nada? Semejante nivel de violencia y nadie sabía nada???”, se preguntó.

El referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también enumeró una serie de calificativos, exteriorizando su impacto por las imágenes de Fabiola Yañez con marcas en su cuerpo y en uno de sus ojos. “Deplorable. Vergonzoso. Decadente”, indicó el dirigente del espacio político que lidera Elisa Carrió.

Las imágenes que alertaban sobre un castigo físico sufrido por la ex pareja de Alberto Fernández fueron halladas por la Justicia al peritar el celular de su secretaria, María Cantero. El teléfono fue revisado en el marco de otra investigación, por el denominado escándalo de los seguros, en donde se sospecha que Fernández habría favorecido a un broker de su entorno, Héctor Martínez Sosa, para recibir contratos de organismos públicos. Martínez Sosa es pareja de Cantero.

La situación judicial del ex presidente es compleja. El juez que lleva adelante la causa lo imputó por lesiones leves y le impuso una serie de restricciones. Fernández no puede salir del país. Tampoco debe acercarse ni comunicarse con Fabiola Yañez, ya que ella le aseguró al magistrado que sufrió hasta hace pocos días “terrorismo psicológico” de parte del ex presidente.

Además de las impactantes imágenes, este medio también accedió a las conversaciones entre los protagonistas. “Venís golpeándome hace tres días”, es una de las afirmaciones que se desprenden de los chats, dirigida de ella hacia él.