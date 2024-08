La reflexión de Berni sobre Alberto Fernández: “En la gestión vi actitudes que me decían que íbamos a terminar en esto”

El senador bonaerense, Sergio Berni, ratificó su rechazo a la figura de Alberto Fernández tras las últimas denuncias en su contra.

La difusión de un video que muestra Alberto Fernández en un animado intercambio con la conductora Tamara Pettinato complicó aún más la credibilidad del exmandatario, acusado de violencia de género por la ex primera dama Fabiola Yañez e involucrado en una trama de corrupción vinculada a los seguros contratados por el Poder Ejecutivo.

En un contexto complejo para el peronismo, cercanos y ajenos a Fernández endurecieron sus críticas hacia el expresidente. El exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue uno de los primeros funcionarios que en plena gestión del Frente de Todos buscó desmarcarse de él y, en este marco, afirmó: “Son cosas que no sorprenden”.

“No me gusta ser autorreferencial, pero recuerdo que, entrando en la pandemia y cuando el Presidente tenía el 90% de imagen positiva, nadie se atrevía a levantar la voz. Éramos bastante críticos de la situación y de las actitudes del Presidente”, rememoró el senador de la provincia de Buenos Aires.

Tras la acusación de Fabiola Yañez de golpizas y tormentos psicológicos de parte de Alberto Fernández, Berni también recordó que ya había cuestionado al exmandatario por desvincularse del escándalo por el festejo del cumpleaños de la primera dama, en plena cuarentena.

“En 2021, y en ocasión a la foto de la fiesta de Olivos, escribí una carta abierta que se titulaba ‘Yo no fui, fue ella’. En esa carta le decía que “si no se había hecho cargo de la irresponsabilidad que había sucedido, y si no cuidábamos a nuestra compañera, ¿cómo seríamos capaces de cuidar los intereses de la Nación?”, parafraseó, en una entrevista hoy a radio La Red.

“Yo vislumbraba estas situaciones, no porque sea divino, sino porque fui compañero de gabinete de Alberto Fernández, y durante la gestión vi actitudes que irremediablemente íbamos a terminar en esto”, sostuvo Berni. “A partir de ahí- continuó- se desentraña este tipo de comportamiento que lo que hizo fue llevarnos a un gobierno que ni siquiera fue peronista, y que terminó con los resultados que terminó en materia de gestión”.

Alberto Fernandez con Tamara Pettinato en Casa Rosada

La aparición del video entre Fernández y Pettinato sumó mayor malestar hacia la figura del expresidente. Y Berni no fue la excepción en su postura, aunque optó por un tono despectivo. Tras ser consultado por su reacción al observar la grabación casera, el exministro bonaerense respondió: “Nada, porque de un burro no se puede esperar más que una patada. Son cosas que no sorprenden”.

Con respecto a la denuncia penal en sí de Yañez, que ayer Infobae divulgó las pruebas visuales de la golpiza que aparecieron en el marco de la investigación por el negocio de los seguros, Berni insistió en que el tema debe ser abordada en el ámbito judicial: “Es una situación de violencia que tiene que ser juzgada. No me gusta pegarle alguien en el suelo, lo que dije fue cuando había que decirlo y había que levantar la voz. Creo en el principio de inocencia, que Presidente lo aclare y la Justicia intervenga”.

En ese marco, Berni evitó responsabilizar a la Unidad Médica Presidencial por los maltratos y vejaciones que sufrió Yañez, porque en principio los médicos primero tienen tomar contacto con quien sufre la violencia: “Si no toma contacto con el paciente, no se puede evidenciar las consecuencias de esos moretones de las fotos. Por lo general, la conducta de este tipo trata de soslayarse y esconderse. Son actitudes típicas de la mujer con pudor, que trata de no mostrar las consecuencias de los actos de violencia”.

Más allá del caso judicial de Fernández, Berni enfatizó que el enfoque a futuro del país y al interior del peronismo tiene que ser “para adelante”. “El antes y después tiene que ver con la gestión de la Presidencia, que desde el peronismo no podemos volver a admitir que suceda. No quiere decir que esté minimizando este contexto de violencia, me parece que el antes y el después tiene que ver con cuestiones políticas”, concluyó.