El PRO y LLA piden volver a sesionar el miércoles que viene pero los bloques opositores adelantaron que no asistirán

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados REUTERS

El bloque de La Libertad Avanza y del PRO volvió a pedir hoy una sesión especial para el próximo miércoles 14 de agosto con un temario similar al que se iba a tratar esta semana en un encuentro que no obtuvo el quórum por la ausencia del bloque Encuentro Federal.

En un escrito que lleva la firma de 11 diputados del PRO y de LLA, entre los que se destacan los presidentes de los bloques Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo, se presentan 18 temas a ser tratados en el recinto entre los que hay renuncias y asunciones de diputados, la Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y declarar a la Educación obligatoria como servicio estratégico esencial.

El temario se completa con acuerdos internacionales, la ley de armas, acuerdos de extradición, seguridad aérea y el “fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro. Expresión de repudio y otras cuestiones conexas”.

La Cámara de Diputados de Argentina REUTERS

La duda es qué va a hacer Encuentro Federal. El miércoles pasado, el 7 de agosto, los 16 miembros de bloque que conduce Miguel Angel Pichetto se ausentaron del recinto. Sin ellos, y con Unión por la Patria y el bloque de la izquierda parados en el anterecinto esperando que el oficialismo consiga el número, La Libertad Avanza sólo logró juntar 114 diputados, bastante lejos de los 129 que se necesitan para abrir la sesión y finalmente se cayó.

Según explicaron fuentes de la Cámara es poco probable que se obtenga el quórum la próxima semana por varias razones. El bloque que pidió sesión para el día siguiente en principio no tendría intenciones de participar. “Se acabó la cordialidad”, aseguran. Además, desde la Coalición Cívica y de Innovación Federal le hicieron saber a Pichetto que si ellos sabían de la intención de no bajar al recinto el miércoles pasado tampoco se hubieran hecho presentes.

A esto se le suma que en EF están molestos por los dichos de Martín Menem respecto a que la sesión se cayó como consecuencia de “apetencias personales” y entre el grupo que comanda Pichetto crece la idea de que los libertarios no cumplen los acuerdos.

“Además, no está la visita a Astiz en el temario y el está lo de educación esencial que los K rechazan, pero sí dos proyectos de Patricia Bullrich. No van a ir. La sesión no va a durar 24 horas por lo que la oposición va a buscar quórum al día siguiente”, explicó una fuente palaciega.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

Otra razón por la que el bloque de Unión por la Patria seguro se ausente es que ese día declara Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se lleva contra Fernando Sabag Montiel por ser el autor material del intento de asesinato contra la ex vicepresidenta.

“Si para las 12 no tienen quórum, la sesión está citada a las 11 de la mañana, se va a volver a caer y quedará en manos de la oposición lograr una sesión al día siguiente”, aclaró la misma fuente.

Diputados de Encuentro Federal y de la Unión Cívica Radical pidieran una sesión especial el jueves 15 de agosto con el fin de tratar el DNU 656/2024.

Los libertarios, mientras tanto, preparan una estrategía para contrarrestar los embates de la oposición en el caso de que se logre el número. Es por eso que se preparan para llevar al recinto, en el proceso de cuestiones de privilegio, la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

A esto se le sumaria el señalamiento al diputado Santiago Cafiero por su rol como canciller durante el gobierno de Fernández en relación al caso Venezuela.