Designaron a Diógenes de Urquiza Anchorena como el nuevo subsecretario de Deportes

De Urquiza Anchorena ocupará la titularidad de Deportes por segunda vez en su trayectoria (Matías Baglietto/Foto de archivo)

A casi un mes de que se desatara una polémica internacional por el video en el que se vio a La Scaloneta entonando una canción racista que apuntaba contra los orígenes de los jugadores de la selección francesa de fútbol, el Gobierno nombró a Diógenes de Urquiza Anchorena a cargo de la Subsecretaría de Deportes. El nuevo funcionario se convirtió en el reemplazo de Julio Garro, quien fue despedido por haber dicho que Messi debía disculparse en nombre del equipo por lo ocurrido.

El cambio fue oficializado en el Decreto 711/2024, el cual fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. La medida contaba con la aprobación del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes apuntaron que el nuevo titular cumplirá con el cargo con carácter ad-honorem, por lo que no percibirá un ingreso por los servicios prestados al Estado.

La incorporación de De Urquiza Anchorena al gabinete nacional fue anticipada luego de que el 19 de julio se oficializara la salida del ex subsecretario de Deportes. La desvinculación quedó asentada en la Resolución 30/2024, en donde se aceptó la renuncia del ex intendente de La Plata, sin embargo, se trató de un despido no reconocido, ya que desde el propio Gobierno lo instaron a abandonar las funciones.

El descontento para con Garro surgió por una opinión que realizó sobre la polémica entre Argentina y Francia, en donde sugirió que Lionel Messi tendría que haberse disculpado con Les Bleus. “Creo que el capitán de la selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que corresponde, es algo que nos deja como país mal parado con tanta gloria y sería bueno llevar esto a algo ejemplificativo”, mencionó durante una entrevista en Urbana Play.

Pese a que aceptó renunciar, Julio Garro ratificó su desacuerdo con los cánticos racistas entonados por la selección nacional Facundo

Con el paso de las horas, desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado para contrastar con las sugerencias realizadas por el ex funcionario y, así, concluir en el despido del integrante del PRO. “Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano”, sentenciaron.

En consonancia con la postura del Gobierno, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, explicó que Garro “puso la renuncia a disposición a partir que tomó conciencia de la conmoción que había generado”. Durante una conversación con TN, el ex gobernador bonaerense señaló que “él mismo admite que se equivocó”, para después reforzar la máxima del Poder Ejecutivo al remarcar que “el Gobierno tiene un principio que es muy claro: no se puede limitar a un deportista, lo que diga y lo que haga”.

De hecho, el ex subsecretario descartó que hubieran quedado rispideces en la relación con Milei, Francos o Scioli por medio de un comunicado oficial que difundió en su perfil personal de X. “Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención, y por ello puse mi renuncia a disposición, aunque siempre voy a estar del otro lado de la discriminación en todas sus formas”, sostuvo.

Quién es Diógenes de Urquiza Anchorena, el nuevo subsecretario de Deportes

El nuevo funcionario que se sumará al equipo de trabajo de Scioli no es nuevo en el ámbito, ya que supo ocupar el mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, el hombre cercano al PRO asumió el rol en octubre de 2018 para reemplazar al ex futbolista Carlos MacAllister, quien estaba a punto de comenzar su campaña electoral como candidato a gobernador de La Pampa.

Diógenes de Urquiza Anchorena junto al ex presidente Mauricio Macri y el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta durante la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 (@PrensaCOA)

De Urquiza es amigo personal del ex presidente e ingeniero agrónomo. Sin embargo, está vinculado al mundo deportivo desde hace décadas. Previo a ser convocado por el titular del PRO, supo estar a cargo de la coordinación gerencial del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

No obstante, a lo largo de su trayectoria supo asumir la presidencia de la Federación Argentina de Pádel e, incluso, es propietario de empresas encargadas de comercializar indumentaria deportiva. Asimismo, fue gerente de GGM S.A, la compañía encargada de manejar las marcas Pony, Asics y Signia, las cuales supieron confeccionar las vestimentas de las delegaciones deportivas argentinas.