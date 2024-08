El abogado de Fabiola Yañez complicó a Alberto Fernández: “Ella me dijo: ‘Yo tengo fotos con la cara destrozada’”

Fioribello aseguró que habrían más fotos y la posible existencia de testigos de los hechos denunciados por Yañez

Un día después de que Fabiola Yañez tomara la decisión denunciar al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y hostigamiento, Juan Pablo Fioribello, el abogado de que representará a la ex primera dama a lo largo de la causa, remarcó la existencia de las presuntas pruebas que la denunciante tendría en contra de su ex pareja. “Ella me dijo: ‘Yo tengo fotos con la cara destrozada’”, reveló.

Luego de que se conociera que el juez Julián Ercolini había citado a la periodista, tras haber encontrado una serie de mensajes, fotos y un vídeo en el teléfono de María Cantero -secretaría de Alberto Fernández que es investigada en la causa de seguros contratados por la Nación- que habrían revelado una serie de hechos violentos que habría sufrido a manos del ex mandatario, cuando este todavía se encontraba en el cargo, la situación derivó en una denuncia penal, una serie de medidas restrictivas respecto del denunciado y malestares que ambas partes habrían presentado en las últimas horas.

“Estoy evaluando la posibilidad de ir a Madrid para hablar personalmente con la señora Yañez porque está con mucha preocupación por todo esto”, anticipó el letrado al revelar que había mantenido un contacto telefónico con su cliente este miércoles por la mañana. El estado que atravesaría no sería positivo, ya que aseguró haberla notado “muy angustiada y muy compungida”.

En medio de una entrevista para el programa A dos voces, emitido por la señal de TN, Fioribello reafirmó que la ex primera dama se había descompensado horas después de haber formalizado la denuncia. “Estaba muy nerviosa, tiene mucho miedo”, aclaró sobre la situación que atraviesa la madre de Francisco, el pequeño de dos años que comparte con el ex jefe de Estado.

El abogado de Yañez pidió comprender el tiempo que demoró la ex primera dama en animarse a realizar la denuncia

Pese a que la actriz había optado por no denunciarlo durante la primera instancia, el aumento del hostigamiento que habría perpetuado Fernández para con ella en el último tiempo resultó ser la gota que rebalsó el vaso. “Me dijo me está volviendo loca, me está llamando 400 veces, me dice barbaridades. Te pido disculpas, no pude más. Me contacté con la secretaria del Juzgado y denuncié”, fueron las palabras que Yañez le expresó a su defensor el martes pasado.

Si bien el abogado de la ex primera dama reconoció que ambos mantenían la comunicación a raíz del hijo que tienen en común, éste apuntó que la relación entre ellos había terminado en malos términos y no había mejorado con la separación. “Yo particularmente sabía que la relación era mala. De ahí a que en una relación mala haya un tema de violencia física es un tema radical”, analizó sobre los detalles que fueron archivados en el expediente.

“No aguanté más. Me golpeaba, me llegó a lastimar mucho. Me destrozó la cara, el cuerpo. No entendés Juan Pablo, fue terrible (sic.) los golpes que recibí”, le confesó Yañez a su defensor al admitir frente a él que las fotografías anexadas a la causa eran reales. A pesar de que el letrado aseguró no haber accedido a las pruebas de primera mano, ya que el proceso se encuentra en estado reservado, destacó: “Ella me dijo: ‘Yo tengo fotos con la cara destrozada’”.

Sin embargo, Fioribello apuntó que la bomba todavía no habría estallado al hacer referencia los siguientes pasos que tomará el fiscal federal Carlos Rívolo. “Ahora viene lo que se llama el corazón verdadero”, expresó el defensor al hacer referencia a que el investigador se concentrará en desentrañar los detalles de los ataque que el ex presidente habría impartido contra su ex pareja. Cómo, dónde, cuántas veces y, sobre todo, quiénes habrían sido los testigos de lo que ocurría dentro de los muros de la Quinta de Olivos.

Según trascendió, los hechos de violencia también habrían sido consumados durante el embarazo de Fabiola

“Acá hay choferes, empleados, asistentes, visitas, amigos, la gente que los trataba, alguien tiene que haber visto esto”, apuntó el abogado luego de relatar que convivieron en casas separadas dentro del predio durante varios meses. Sin ir más lejos, la forma en la que el juez Ercolini descubrió los presuntos hechos de violencia sufridos por Fabiola evidenciaron que, por lo menos, la secretaria del ex mandatario estaba al tanto de lo sucedido.

La lista con los nombres de los presuntos testigos aún está bajo confección, sin embargo, desde la Justicia señalaron que será clave que Yañez amplíe su declaración, con el fin de profundizar la investigación. Mientras que Rívolo analiza la idea de viajar a España para tomarle la declaración, Fioribello confirmó que la causa será investigada por la Justicia Federal con jurisdicción en San Isidro, debido a que los hechos se habrían cometido en ese partido.

Por el momento, el juez Ercolini impulsó una serie de medidas de restricción y protección para evitar que Alberto Fernández continuara con los presuntos hostigamientos contra Fabiola. Según su defensor, estos se habrían configurado como llamadas telefónicas donde le habría dicho “barbaridades”. Por este motivo, instaron al ex mandatario a que dejara de contactarse por medio de sus dispositivos, prohibieron que pudiera acercarse a menos de 500 metros de distancia y tendrá restringida la salida del país.