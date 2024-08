Una de las diputadas libertarias que visitó a los genocidas presos en Ezeiza llegó al Congreso con un libro de “Nunca más”

Lourdes Arriesta, una de las diputadas de LLA que visitó genocidas, fue a la sesión con un libro de 'Nunca más'

Luego de que este martes saliera a la luz la foto de los diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza, una legisladora que asistió al encuentro asistió este miércoles a la sesión en la Cámara Baja con un libro de “Nunca Más”.

Se trata de Lourdes Arrieta, quien la semana pasada había asegurado que asistió a polémica cita a partir de un engaño y aseguró no saber quiénes eran las personas con las que se fotografió. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo. Y agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”.

La imagen se conoció tras varias semanas de especulaciones y versiones cruzadas. Aparece ella sonriente junto a cinco de sus compañeros de bloque y varios genocidas. Entre ellos, Mario “El Cura” Marcote, Alfredo Astiz, Miguel Britos, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, y otros.

En este contexto, su aparición esta mañana en las inmediaciones del Congreso de la Nación no pasó desapercibida. Mucho menos por la forma en la que arribó al parlamento: mostrando la obra del Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), en la que se hace un raconto de los crímenes perpetrados durante la última dictadura militar llevada a cabo en Argentina entre 1976 y 1983.

Diputados de LLA visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza

Arrieta posó con el libro cuando cruzaba la calle Rivadavia desde el anexo de la Cámara de Diputados. En la imagen capturada se ven varias anotaciones y otros marcadores que indicaban una lectura detallada de su contenido por parte de la diputada. Además, una vez dentro del edificio y mientras caminaba por los pasillos del Congreso, la libertaria volvió a mostrar la obra y fotografiarse junto a ella para diferentes medios.

Ya en el recinto, Arrieta optó por exponer su libro también sobre su banca. Este quedó allí sobre su escritorio, incluso una vez que la sesión fracasara por falta de acuerdo para discutir un temario que ya se había consensuado. La oposición responsabilizó a la Libertad Avanza por la caída del encuentro porque, según alegaron, no permitieron incluir en el temario del día un proyecto para condenar la visita de seis de diputados de la Libertad Avanza a genocidas que están detenidos en el penal de Ezeiza.

La reunión entre los legisladores y los represores había generado un fuerte cimbronazo en la bancada oficialista. De hecho, varios diputados salieron rápidamente a tomar distancia. En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que aclaró en varias oportunidades que no fue una actividad oficial, que no estaba al tanto de la visita y que se trató “una actividad particular” de un “grupo minoritario de diputados”.

Todos los presentes en la foto entre legisladores de LLA y represores presos

Mario “El Cura” Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario. Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA. Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo). Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti. Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti. Beltrán Benedit, diputado nacional LLA, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza. Lourdes Arrieta, diputada nacional LLA. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo la semana pasada sobre el encuentro. Y, de manera insólita, agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”. Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo. Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps” María Fernanda Araujo, diputada nacional LLA. Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA. Guillermo Montenegro, diputado nacional LLA. Ex asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo). Alida Ferrerya, diputada nacional LLA. Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda. Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA. Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.