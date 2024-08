La ex ministra de Trabajo habló de la denuncia por violencia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “No me lo imagino”

Las declaraciones de Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo

Mientras gran parte de los dirigentes de Unión por la Patria buscan distanciarse de la figura de Alberto Fernández luego de que Fabiola Yañez lo denunciara por violencia de género este martes, la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se refirió a los hechos relatados por la última primera dama ante el juez Ercolini y afirmó que el ex presidente no parece ser un hombre violento.

“Nunca me lo hubiera imaginado en una actitud violenta porque no tiene esas características”, señaló la dirigente peronista este mediodía en diálogo con Radio Con Vos, donde también reconoció que la denuncia es relevante y que debe ser investigada por la justicia, además de solidarizarse con la víctima.

En el marco de la entrevista, Olmos -que se desempeñó como funcionaria durante la gestión de Fernández hasta el cambio de gobierno- recordó que conoce al ex mandatario desde el año 2003 y que, a lo largo del tiempo que llevan de amistad, nunca le manifestó ninguna actitud que pudiera denotar un costado agresor.

Al ser consultada por el periodista Ernesto Tenembaum sobre en qué contexto pudieron haber pasado los hechos expuestos por Yañez, la ex ministra respondió: “Yo creo que a veces, cuando las relaciones se deterioran mucho, algunos no saben ponerle límites. Espero que no haya llegado a esa situación de violencia. Vuelvo a decir, no me lo imagino, pero no cabe duda que si media la denuncia, corresponde la investigación y por supuesto la solidaridad con la víctima”.

Kelly Olmos junto a Alberto Fernández el día de su asunción ESTEBAN COLLAZO

Con respecto a cómo se siente luego de que se dieran a conocer estos episodios, indicó: “Lo que siento es una terrible tristeza, honestamente. De toda mi experiencia militante con Alberto, nunca me lo hubiera imaginado. De todos modos, me parece que la denuncia es muy relevante y, sin lugar a dudas, hay que investigarla. Creo que una de las cosas que hemos logrado con la mayor participación de las mujeres en la política pública, en la presencia en el Congreso, es haber transformado los temas de violencia doméstica. Haberlas sacado de lo privado y haberlo puesto como temas que son de delito. De manera que corresponde su investigación, no cabe ninguna duda”.

Olmos también se refirió a la otra causa que pesa sobre Alberto Fernández, a partir de cuya investigación fue que se conocieron las pruebas en las que Fabiola decía que era golpeada por el ex jefe de Estado. Se trata del escándalo de los seguros, otro caso que le cuesta creer a la ex ministra de Trabajo, según sus declaraciones.

“Mira, estas cosas me entristecen, me decepcionan muchísimo, pero la verdad que yo no me lo imagino a él en esas conductas porque jamás tratuvo conmigo. Ni desde el punto de vista de la violencia, ni jamás me llamó, ni me pidió ninguna cuestión relacionada con un negocio”, destacó.

Alberto Fernandez y Fabiola Yañez

Al concluir, reflexionó acerca de cómo estos sucesos perjudican a la actividad política: “Vuelvo a decir que esto es parte de una sensación de, en este caso, de gran decepción. Sinceramente creo que hay toda una tarira para desestimular la participación de la gente en la política. Y estas cosas, en vez de fortalecer la política, claramente lo que hacen es que la gente comience aparte, ¿no? De manera que creo que nos deteriora muchísimo”.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Fabiola Yañez se comunicó este martes con la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini y pidió hablar con el magistrado luego de que trascendieran supuestos chats privados con imágenes en los que decía haber sido golpeada por Fernández. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia formal por zoom.

Yañez confirmó los hechos de violencia física que figuran en las conversaciones con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández, pero dijo que más adelante iba a dar precisiones de los mismos. En la audiencia, según pudo saber Infobae de fuentes de la causa, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. Dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo por teléfono y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia.

En el marco de la jornada, que duró cerca de 40 minutos, Yañez también habló de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. “Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.