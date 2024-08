El Gobierno pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio de las Mujeres

El edificio donde funcionaba el Ministerio de las Mujeres

El Gobierno anunció este miércoles que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio de las Mujeres, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. La noticia se conoce en medio del escándalo con el ex presidente Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género por su ex pareja Fabiola Yañez.

Según informaron, la venta se hará a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. “Luego de disponer el cierre definitivo de este organismo creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, y sin obtener resultados objetivos de mejora en ningún indicador; el Gobierno nacional decidió poner a la venta el edificio tasado en más de 12,5 millones de dólares”, detallaron.

El inmueble se encuentra ubicado en Cochabamba N° 40/44/54 y Av. Ingeniero Huergo N° 1321/31 y Azopardo Nº 1310 cuenta con una superficie total de 18.000 m2 construibles y 7.000 m2 construidos.

“Se trata de un edificio abandonado y en peligro de derrumbe donde trabajando los más de mil empleados que ya fueron desvinculados. A pesar de que en 2021 se iniciaron obras para su reparación, estas nunca fueron concluidas, dejando el edificio en un estado de deterioro avanzado”, agregaron.

Manuel Adorni, vocero presidencial, ratificó la venta del edificio

La ex primera dama Fabiola Yañez impulsó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Yañez se comunicó con el juzgado este martes y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención. Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.

El día que el gobierno de Alberto Fenández otorgó el edificio a la entonces ministra Elizabeth Gómez Alcorta

El anuncio de la venta del edificio forma parte de una política de “optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”. Hace algunas semanas, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), también implementó una reducción en los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por distintos ministerios en todo el país.

La cartera, que opera dentro del organigrama del Ministerio del Interior conducido por Guillermo Francos, informó que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de 191.518.251 pesos y un ahorro anual de 2.298.218.220 pesos.

Los contratos anulados pertenecen a 23 delegaciones públicas en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de alquileres en otras provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En dichas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otras.