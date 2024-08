Alberto Fernández habló de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género: “Jamás ocurrió lo que me imputa”

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Alberto Fernández habló por primera vez de la denuncia en su contra por violencia de género contra Fabiola Yañez. El ex presidente desmintió los dichos de su ex pareja y dijo que irá a la justicia con pruebas.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, dijo el ex mandatario a través de un comunicado.

Y cerró: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

El comunicado de Alberto Fernández

El ex presidente se expresó a través de sus redes sociales horas después de que se confirmara la presentación de su ex pareja ante la Justicia, en la que lo señala como violento y golpeador. Lo hizo en un posteo cerrado a comentarios, en medio del revuelo que generó la denuncia.

La noticia de la acusación de Fabiola Yañez tuvo una amplia repercusión en la dirigencia política del país y también en los principales medios de comunicación del mundo, que registraron que el ex presidente de la Argentina enfrenta una seria denuncia por violencia de género.

Alberto Fernández tiene ahora medidas de restricción impuestas por el juez federal Julián Ercolini. En efecto, no puede abandonar el país. Tampoco puede acercarse ni comunicarse con su ex pareja.

Esto se debe a que Yañez denunció, entre otras cosas, que sufre terrorismo psicológico. Estaría aludiendo a comunicaciones diarias en las que habría sufrido amedrentamiento por parte de Fernández. La ex primera dama se encuentra actualmente viviendo en Madrid, España.

Los protagonistas de la denuncia que escandalizó a la política nacional eran pareja cuando se conformó el Frente de Todos, espacio político que ganó las elecciones y catapultó a Fernández a la presidencia de la Nación, durante el período 2019 - 2023. Convivieron en la residencia presidencial de Olivos. Algunos de los hechos denunciados habrían ocurrido en ese lugar.

La denuncia contra Fernández se formalizó luego de días en las que corrieron versiones de conversaciones que habría mantenido Yañez con María Cantero, histórica secretaria del ex presidente. En esos diálogos es donde la ex primera dama habría dado cuenta del maltrato físico de la que fue víctima. Según una publicación del diario Clarín, no sólo existen mensajes escritos, si no también fotos, videos y audios que probarían los hechos que ahora Fernández niega.

Los chats, a su vez, fueron hallados por la Justicia en el marco de otra investigación en contra del ex presidente, en ese caso por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con su cargo. Se sospecha, en el marco de ese expediente, que Alberto Fernández se habría ocupado de que su entorno reciba negocios vinculados a la contratación de seguros por parte de los organismos públicos, siendo el máximo jefe de la administración nacional.

La respuesta de Alberto Fernández en sus redes sociales fue la primera expresión que realizó en su nombre, en medio del escándalo. Antes, el abogado Juan Pablo Foribello, quien supo representar legalmente tanto a Yañez como a Fernández, había afirmado que mantuvo una conversación con él, interrogándolo sobre los hechos de los que se lo acusa.

Allí, según Fioribello, el ex jefe de Estado negó haber ejercido violencia, no sólo contra Yañez si no “contra ninguna mujer”.

El peritaje del teléfono de cantero arrojó material que la Justicia Federal preservó y que serán los elementos troncales para determinar si el ex presidente le pegó a su ex pareja. Esas pruebas contrastarán con las presentaciones que Fernández prometió esta jornada agregar a la causa.