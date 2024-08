Los organismos de DDHH irán al Congreso a pedir la expulsión de los diputados que visitaron a Astiz

El diputado Beltrán Benedit (LLA)

El bloque de Unión por la Patria avanza en su intención de sancionar a los diputados de La Libertad Avanza que fueron a la cárcel de Ezeiza a reunirse con los ex militares encarcelados por cometer delitos de lesa humanidad.

En ese contexto se enmarca el encuentro que tendrán hoy a la tarde un grupo de legisladores del bloque con organizaciones de Derechos Humanos. A partir de las 16, el diputado Hugo Yasky junto a legisladores de UP que forman parte de la Comisión de DDHH, demás integrantes del bloque K y otros diputados aliados recibirán a Estela de Carlotto, Taty Almedida, al premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, representantes del CELS, H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El encuentro tendrá como objetivo conversar sobre las posibilidades de sancionar al grupo de seis diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores condenados en la cárcel de Ezeiza. Se trata de Beltran Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta.

Lourdes Micaela Arrieta reconoció la existencia de un borrador de proyecto de ley para morigerar la situación de los genocidas condenados

Aunque algunos de los asistentes a esa visita dijeron desconocer las razones de su presencia en Ezeiza, en el libro de entrada de la cárcel figura que sólo visitaron el Pabellón de detenidos por crímenes de Lesa Humanidad. Según se supo, además del encuentro con el represor Alfredo Astíz, se entrevistaron con los condenados por genocidio Raúl Guglielminetti (ex agente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino), y Adolfo Donda (ex oficial de la Armada), entre otros. Todos juzgados y con sentencia firme.

Parte de la preocupación de los organismos que irán al Congreso es que Arrieta confirmó que le entregaron un borrador de un proyecto de ley para morigerar la pena de los genocidas con la intención de que terminen sus condenas en sus domicilios. Según algunas fuentes, el autor intelectual de ese borrador habría sido el ex agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejército, Guglielminetti, sobre quien pesa una condena de 20 años y el año pasado le fue negado un pedido de excarcelación.

Raúl Guglielminetti

En medio del revuelo que derivó de la visita, los diputados de Unión por la Patria están articulando un pedido a la Comisión de Derechos Humanos para que reciba a los organismos. La comisión es presidida por Silvina Ajmechet y las conversaciones se están llevando adelante con el socialista Esteban Paulón de Hacemos Coalición Federal y Alejandro Vilca del PTS-Frente de Izquierda Unidad. Con esto sumaría -si no logra la firma de ningún diputado de la UCR, el PRO o algún otro de HCF- 14 firmas sobre un total de 34 que son los legisladores que conforman la comisión.

En el temario del encuentro de hoy también está el pedido de los sitios de Memoria pero que se trate un expediente en la Comisión referente a la falta de financiamiento de parte del Estado nacional a estos lugares.

El miércoles la Cámara de Diputados sesionará para tratar parte del paquete de leyes que envió el Ministerio de Seguridad y se espera que en la previa a que comience el debate de estas leyes el bloque de Unión por la Patria pida un apartamiento del reglamento para tratar posibles sanciones a los diputados libertarios.

El bloque radical ya definió su postura al señalar que si UP avanza en un apartamiento de reglamento en la próxima sesión con el fin de tratarlo, “seguramente se acompañará”.

Por su parte, el bloque de LLA se prepara para el embate y buscará contra atacar con proyectos de declaraciones para repudiar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las polémicas elecciones del pasado domingo. Buscará que UP quede enredado en esa discusión y diluir el “tema Astiz”.