Pinedo avivó la interna del PRO: “¿Qué te pasa con tu identidad? Si te sentís mal andá al psicólogo”

El embajador de Milei en el G20 aseguró que "Juntos por el Cambio quedó en el pasado"

El embajador extraordinario y plenipotenciario ante el G20, Federico Pinedo, habló sobre la situación actual del PRO y avivó la interna, al cuestionar a todos los dirigentes que se oponen a una fusión con La Libertad Avanza (LLA) y alegan que “quieren mantener su identidad”. “¿Qué te pasa con tu identidad? Si te sentís mal, andá al psicólogo”, lanzó.

Desde que Patricia Bullrich se unió al Gabinete de Javier Milei, la dirigente presiona al partido para lograr una fusión, mientras que los políticos referenciados en Mauricio Macri se muestran reticentes a una convergencia.

Al ser consultado sobre la situación actual del PRO durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+, Pinedo explicó que “Patricia no dice que tiene que desaparecer el PRO, Patricia es del PRO”. “Estamos muy comprometidos con el Gobierno, desde lo que somos”, dijo el embajador de Milei ante el G20.

En este contexto, cuestionó a algunos sectores del macrismo que se oponen fuertemente a una fusión y alegan que quieren mantener su identidad. “Yo lo que no entiendo bien, es para un psicólogo ¿no?. Esta cosa de decir: ‘Yo quiero mantener mi identidad’. ¿Qué te pasa con tu identidad? ¿No te sentís bien con vos, no sabés quién sos o qué te pasa?. Porque cuando uno tiene una identidad la tenés y ya está, no tenés que estar defendiendo tu identidad, simplemente. Es una frase hecha. Flaco, ¿qué te pasa con tu identidad? si te sentís mal, andá al psicólogo”, planteó e indicó: “Yo estoy lo más tranquilo con mi identidad”.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

Luego de haberse presentado como un dirigente cercano a Bullrich, reconoció que Macri fue su jefe político durante mucho tiempo y lo definió como “una persona increíblemente importante para la Argentina”.

Pese a que sostuvo que el actual titular del PRO “tiene un liderazgo importante”, también aclaró que “tiene una función que cumplir, si la sabe cumplir”. “La función es ser garante de que el cambio suceda, de que la Argentina deje atrás este pantano de destrucción innecesaria porque la Argentina es un gran país”, profundizó.

Desde hace meses el PRO está en medio de una encrucijada: actuar hoy como oficialismo o, por el contrario, respaldar a LLA, pero no de un modo ciego. Para el macrismo, el PRO debe respaldar a La Libertad Avanza pero de forma equidistante, con autonomía decisional y marcando diferencias cuando lo estimen necesario. De igual forma, se espera que la semana próxima Macri ratifique su predisposición a conformar una alianza política de cara a las elecciones del año entrante.

Al respecto, Novaresio le consultó si apoyaría la idea de crear una nueva coalición, pero Pinedo se limitó a responder: “Si me consultaran, diría démosle a los argentinos la posibilidad de fortalecer el cambio que nosotros estamos haciendo, en el sentido que va a tener y que creemos que va a ser correcto”.

El primer acercamiento entre el PRO y LLA fue tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales. Días después, Bullrich, Luis Petri y Macri apoyaron abiertamente a Javier Milei, lo que generó la ruptura de la coalición con la Unción Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica ARI.

En este contexto, Pinedo consideró que “Juntos por el Cambio es tiempo pasado”. “Enfrentó a una situación histórica del pasado que es el kirchnerismo, ahora estamos cumpliendo una cosa diferente”, agregó.

Sobre la derrota electoral, el ex senador fue autocrítico y afirmó que “la interna dañó, pero también era inevitable”. “Nosotros creíamos que no había que hacer un acuerdo con el sistema”, analizó.

Tras esto, describió el momento político actual como “una situación desesperante en la Argentina”. “Fuera del Gobierno no hay nada más”, agregó.