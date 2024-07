Tras un pedido del régimen de Maduro, Alberto Fernández no viajará a Venezuela para observar las elecciones

Alberto Fernández y Nicolás Maduro

A días de los comicios electorales en el país, el régimen de Nicolás Maduro le pidió a Alberto Fernández que no viaje a Venezuela durante elecciones que se llevarán adelante este domingo, a las cuales el argentino había sido convocado para participar como veedor.

La decisión del gobierno venezolano fue comunicada por el ex presidente a través de un posteo en sus redes sociales, donde explicó los motivos por los cuales le solicitaron que suspenda su viaje de este 28 de julio, cuando la ciudadanía elegirá a su nueva administración.

“En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, comienza la publicación realizada por Fernández.

Y continúa sobre los motivos: “La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”.

Noticia en desarrollo