Jorge Macri celebró el acuerdo con el Gobierno por la coparticipación pero reveló que la reunión con Luis Caputo fue “tensa”

Luis Caputo y Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno Nacional para destrabar el conflicto por los fondos coparticipables que Nación adeuda con la Ciudad desde diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema falló en favor del reclamo de CABA, aunque reveló que la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, fue “tensa”.

El acercamiento entre el Poder Ejecutivo porteño y la Casa Rosada implica volver al 2,95% de la coparticipación federal que recibía la Ciudad de Buenos Aires, antes que el presidente Alberto Fernández decidiera primero a través de un decreto y luego con la fuerza de una ley, quitarle los recursos con el objetivo de redirigirlo a la administración bonaerense y sólo girarle el 1,4%.

En diálogo con LN+, Macri resumió el proceso como “un rubicón, un punto de quiebre y un desafío; creo que lo administramos bien”, agregó.

“Desde que yo estoy en el cargo, la Ciudad tuvo que hacer un esfuerzo grande durante seis meses, dándole tiempo al Gobierno de que se acomodara”, relató el ex intendente de Vicente López, resaltando a la vez que se “mantuvo vivo el reclamo de que se implemente el fallo de la Corte Suprema”. Macri precisó que “son alrededor de entre 80 y 90 millones de dólares por mes” y que “la deuda completa” llegó a cerca de 4 mil millones de dólares.

“Llegó un punto en el que el esfuerzo no se pudo mantener más. Recordemos que parte de los fondos que no se enviaban lo suplimos con el impuesto a las tarjetas de crédito”, continuó. “Eso se cortó el año pasado, y hasta hace poco lográbamos recaudar cobrando impuestos sobre las Leliqs y otros pases”, explicó. Sin embargo, “cuando el Gobierno empezó a sacar las Leliqs del mercado, lo que me parece sano, nos quedamos sin esa base”, argumentó el jefe de gobierno.

En este marco, relató que se comunicó con Caputo de forma telefónica y que el ministro le transmitió que “íbamos a encontrar una solución”. “Finalmente nos reunimos”, celebró. El encuentro fue el pasado viernes en el Palacio de Hacienda, duro cerca de una hora y además del funcionario del Gobierno Nacional y Macri, estuvieron la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, por el gobierno nacional, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.

Sobre ese momento, Jorge Macri dijo que fue una reunión “tensa” y difícil”. “La primera postura del ministro no fue cumplir el fallo. Él dijo que podía acomodarse dentro de ciertos recursos porque si no los números no iban a cerrar”. Si bien reconoció que el ministro de Economía “todo el tiempo trata de administrar recursos”, señaló que se puso firme en el reclamo porteño por la coparticipación: “Le dije que hasta acá aguantábamos nosotros. Que aguante otro”.

“Logramos acordar este mecanismo que comenzará a funcionar el 1 de agosto -el gobierno nacional aumentará el nivel de los desembolsos diarios del 1,4% al 2,95% para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia-”, detalló el primo del ex presidente Mauricio Macri.

Además, agregó que la Ciudad irá junto con Nación a la Justicia “con una postura de acuerdo en los próximos días”. “Va a ser un gran paso esto de que se vaya a cumplir el fallo. Porque si no se cumplía, no iba a ser un problema solo para nosotros. Era un problema para el país. Que un gobierno no acate un fallo de la Corte Suprema es malo para el país, para traer inversiones, para la tranquilidad jurídica”, advirtió.

Macri aclaró que nunca evaluó “hacer una demanda penal” por las diferencias entre la gestión de Alberto Fernández y la actual de Javier Milei. En ese sentido, criticó que el gobierno anterior “tuvo una actitud delictiva”: “Nos sacó recursos con una excusa falsa, fue una trampa muy fea, típico del kirchnerismo”. Mientras que ahora, la administración de La Libertad Avanza “nos pidió tiempo para pagar y logramos sellar un pacto de esa manera”, destacó.