El Gobierno afirmó que la apertura del fútbol a las sociedades anónimas es una prioridad: “Hay clubes que lo necesitan”

El ministro Cúneo Libarona

La posibilidad de que los clubes del fútbol argentino que actualmente funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) es para el gobierno que encabeza Javier Milei una prioridad. Consideran que de esta manera podrían llegar al país grandes inversiones extranjeras a través de capitales privados dispuestos al gerenciamiento de distintas instituciones.

Lo ratificó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada este mediodía. “Son una prioridad para el Estado”, afirmó el funcionario después de que se publicara en el Boletín Oficial una modificación en la Ley General de Sociedades, que definió que cualquier modificación del funcionamiento o composición de las entidades sociales o deportivas se tomará por el voto de los socios.

“Hay muchas bondades en lo que propone el presidente Milei con las SAD. Primero, la libertad de que los asociados elijan. No todos los clubes lo necesitan. Algunos como Racing que es un club muy bien administrado y ordenado y sus asociados son sus dueños. Puse en el artículo 3 que pueda ser una asociación civil sin perjuicio de que haya una ley superior como un decreto presidencial que está sobre un estatuto. Pero cada club elige”, sostuvo el ministro al referirse a los cambios autorizados tras la reglamentación de dos artículos contenidos en el DNU 70.

“En clubes importantes como Boca o River, que tienen ingresos considerables, o en Racing, tal vez sus asociados digan que de ninguna manera quieren este sistema pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere porque es imprescindible y no les da la economía. Va a implicar un gran mejoramiento”, agregó.

“En clubes importantes como Boca o River, que tienen ingresos considerables, o en Racing, tal vez sus asociados digan que de ninguna manera quieren este sistema pero todo el resto lo necesita", dijo el ministro de Justicia (@fotobairesarg)

“El segundo punto es el crecimiento. En juveniles, en estructuras y en otros deportes que tienen los clubes como futsal, vóley o básquet. Hoy hay clubes que no tienen luz, que no pagan los impuestos”, ejemplificó. “En algunos casos los juveniles no tienen agua caliente. El esfuerzo que hace la dirigencia en algunos clubes es tremendo y esto es necesario. Se solucionan estos problemas y los asociados van a elegir libremente brindar un mejor servicio y tener mayor competitividad”, aseguró.

“Tercero. Inversión. Genera trabajo. Racing que funciona muy bien tiene 850 empleados. Hay otros que necesitan campos de juego nuevos, instalaciones nuevas, eso genera obras. Y con la inversión los clubes pueden pagar deudas, impuestos. Implica una mejora sustancial, lo necesitan. Que algunos por miedo no den un paso adelante es otra cosa. Démosles la oportunidad de que sus asociados elijan”, dijo Cúneo quien fuera candidato a presidente del club de Avellaneda en 2014 y luego integrante de la Comisión Directiva del mismo club, cargo del que se alejó en diciembre.

En el cuarto punto de los que enumeró el funcionario Cúneo cometió un error al apelar a su memoria. Cúneo sostuvo que “en el mundo todos los clubes son sociedades anónimas con capitales privados” y enumeró además del Bayern Múnich de Alemania y el Paris Saint Germain francés a dos clubes españoles, de los más poderosos como el Real Madrid y el Barcelona, que están en manos de los socios y no fueron privatizados.

Entre los ejemplos positivos relacionados con la medida que ahora impulsa Milei mencionó el caso de Brasil que desde que se permitieron las SAD tiene entidades con un presupuesto mayor a los 100 millones de dólares anuales. Luego, explicó que la normativa no solamente será para el fútbol sino que abarca a los clubes de barrio y de otras disciplinas como el hockey sobre césped, tenis o básquetbol. Y citó los ejemplos del Chelsea y del Manchester City en Inglaterra que crecieron cuando recibieron inyecciones de dinero extranjeras o del fútbol en Estados Unidos o Canadá.

Sobre el final se refirió a los títulos que consiguió el seleccionado argentino en los últimos años, donde las sociedades anónimas no tuvieron mayor injerencia. “(con las SAD) vamos a ser mejores, supercampeones. Si sin herramientas logramos grandes triunfos, con herramientas podemos ser super mejores siempre, no solo por una generación”.

“Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC”, había publicado Milei, con un gráfico que repasaba los nombres de cada jugador del seleccionado y el escudo de cada club, luego de la obtención de la Copa América del equipo que conduce Lionel Scaloni.