De letalidad reducida y a base de dióxido de carbono: cómo funcionan las pistolas BYRNA que presentó la policía porteña

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a utilizar pistolas BYRNA, a partir del próximo mes. Estas herramientas, recientemente adquiridas y a base de dióxido de carbono, permiten “desactivar una amenaza” a 20 metros de distancia, según informaron desde el ejecutivo porteño.

“Estas son armas distintas a las Taser porque son de letalidad reducida y permiten un rango de alcance más grande. Pero es una escala anterior a utilizar un arma de fuego”, indicó hoy el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una demostración del funcionamiento de las pistolas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

Las armas de color naranja pueden lanzar proyectiles cinéticos sólidos, químicos u orgánicos, permitiendo incapacitar de forma momentánea a una persona o disuadirla de poner en riesgo a policías, terceros o a sí misma.

“Las pistolas se cargan con aire comprimido y disparan municiones que pueden ser de impacto y pegar un golpe importante como para frenar a quien agrede, o pueden tener un químico en una especie de gas pimienta que también inhibe y molesta, pero que permite trabajar a 20 metros”, añadió Macri, acompañado por el ministro de Seguridad, Waldo Wolff y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

La compra de estas 500 armas son solo una opción adicional que se pondrá en funcionamiento en las calles de los barrios porteños en agosto, por lo que los oficiales ya están recibiendo capacitaciones con los instructores. Las nuevas pistolas se suman a las ya conocidas Taser, las cuales -a través de una descarga eléctrica- permiten inmovilizar a agresores y actuar en espacios reducidos.

La policía porteña cuenta, hasta el momento, con 90 unidades y se prevé adquirir otras 100 para fin de año. Al ser disparadas, las Taser envían 400 voltios durante cinco segundos a través de unos dardos guiados por un cable. De acuerdo con el Ejecutivo de la Ciudad, se utilizan en Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Singapur, entre otros países.

El reclamo de Macri por la coparticipación

Durante el encuentro en el ISSP, el ejecutivo volvió a referirse al conflicto por la coparticipación y exigió la restitución de parte de los fondos recortados por la anterior administración, medida prevista por una cautelar de la Corte Suprema.

“Es imprescindible que el pago comience, están dadas las condiciones, no tiene que haber ningún cambio porque la orden de la Corte ya fue dada y el gobierno está incumpliendo, necesitamos que empiecen a pagar día a día”, reclamó Macri, en diálogo con TN.

A su vez, el funcionario reveló que el 19 de julio se reunirá con el titular de Economía, Luis Caputo para resolver la cuestión: “Sería una gran noticia que lleguemos a la reunión y ya hayan empezado los pagos, pero si esto no ocurre, espero que logremos esa decisión en el encuentro”.

El conflicto se remonta al año 2020, cuando -en el marco de una protesta policial- el gobierno de Alberto Fernández recortó la coparticipación de CABA para brindarle un aumento a los efectivos bonaerenses. Tras un reclamo del gobierno porteño, en diciembre de 2022 la Corte Suprema dictó una medida cautelar que obliga a abonar el 2,95% de la masa coparticipable.

Hasta el momento no se cumplió con los pagos, pero la cautelar se encuentra vigente y el fallo definitivo podría emitirse este año. Según calcula la administración de la Ciudad, la deuda alcanzaría los 800.000 millones de pesos.

El mismo expresidente Mauricio Macri se refirió al conflicto a principios de mes, a través de su cuenta de X. “Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.”.

Y añadió: “Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.