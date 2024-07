Nuevo reclamo de CABA por la coparticipación: “Es imprescindible que el pago comience”

Video: Jorge Macri reclamó el pago de la coparticipación

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, volvió a reclamar al gobierno nacional que acate la medida cautelar de la Corte Suprema que lo obliga a restituir parte de los fondos de coparticipación que habían sido recortados por la administración de Alberto Fernández en 2020.

“Es imprescindible que el pago comience, están dadas las condiciones, no tiene que haber ningún cambio porque la orden de la Corte ya fue dada y el gobierno está incumpliendo, necesitamos que empiecen a pagar día a día”, aseguró Macri en diálogo con TN en el marco de una demostración de cómo funcionan las nuevas armas Byrna con las que contarán efectivos de la Policía de la Ciudad.

El funcionario anticipó que el 19 de julio se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar destrabar la cuestión. “Sería una gran noticia que lleguemos a la reunión y ya hayan empezado los pagos, pero si esto no ocurre, espero que logremos esa decisión en el encuentro”, puntualizó.

Para entender la polémica hay que retrotraerse a 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández recortó la coparticipación de CABA para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que puso en jaque la seguridad de la Provincia.

El gobierno porteño reclamó ante la Corte Suprema y logró un primer fallo favorable. En diciembre de 2022, el máximo tribunal dictó una medida cautelar que ordenaba empezar a abonar el 2,95% de la masa coparticipable a la espera que se resuelva la cuestión de fondo. Ese fallo definitivo podría ser emitido este año, pero igualmente la cautelar se encuentra vigente y hasta el momento el gobierno nacional nunca cumplió con los pagos, que deberían instrumentarse automáticamente en la cuenta bancaria en la que todos los días gotea la coparticipación.

En diciembre de 2023, con el cambio de gobierno, la Ciudad de Buenos Aires se había ilusionado con alcanzar un acuerdo con la administración del presidente Javier Milei, sin embargo hasta el momento no hubo avances en la negociación más allá de que el vocero Manuel Adorni dijo públicamente que tienen previsto cumplir con la resolución de la Corte.

El tema generó incluso la reacción del ex presidente Mauricio Macri, quien en medio de un distanciamiento de Milei -a quien respaldó en el balotaje de 2023- cuestionó las dilaciones para afrontar los pagos.

“Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley de Bases”, comenzó su posteo en redes sociales el líder del PRO.

Y agregó: “Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.

Según cálculos del gobierno porteño, el monto total adeudado actualizado alcanzaría los 800.000 millones de pesos.