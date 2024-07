PJ: Quintela embiste contra Milei y se mueve en busca de una unidad que ordene el partido hacia 2025

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, levantó el perfil en los últimos días. El mandatario provincial desplegó por Buenos Aires y alrededores su mensaje de unidad dentro del Partido Justicialista y reclamó hacerse cargo de la oposición al gobierno de Javier Milei. Los movimientos del “Gitano” tienen como objetivo el ordenamiento del PJ no solo hacia el 17 de noviembre próximo, fecha pautada para una eventual interna partidaria; sino también al 2025.

“El peronismo está en modo horizontal”, planteó el ministro de Infraestructura bonaerense y ex ministro de Obra Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis tras el acto que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó en la Quinta de San Vicente para homenajear al ex presidente Juan Domingo Perón, al cumplirse 50 años de su fallecimiento. Esa horizontalidad hace que en este tiempo político, distintos actores empiecen a moverse con cierta autonomía. Uno de ellos es Quintela.

En los últimos días, el gobernador de La Rioja participó de distintos actos para recordar al tres veces presidente. El de mayor envergadura fue el que se realizó el lunes en el municipio de San Vicente. Allí habló en el escenario y pidió por la unidad; lo mismo que la senadora catamarqueña Lucía Corpacci. En el PJ del interior parece preocupar el devenir interno que el peronismo atraviesa en la provincia de Buenos Aires, donde las diferencias internas son difíciles de disimular.

“El gobernador está recorriendo y reuniéndose con distintos sectores para conseguir una unidad dentro del PJ. Después de las vacaciones de invierno seguirá recorriendo otras provincias con este objetivo”, explican cerca del mandatario riojano. Es probable, también, que la próxima semana regrese a Buenos Aires para seguir con esta empresa.

Junto al bonaerense Kicillof, Quintela es uno de los gobernadores de perfil más opositor al gobierno de Javier Milei. Este jueves volvió a exhibir con firmeza ese rol. Fue al participar de un homenaje al expresidente Juan Domingo Perón en San Telmo, con motivo de los 50 años de su fallecimiento, que organizó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. En el evento, se presentó la segunda edición del libro “Conocer a Perón. Destierro y regreso”, de Juan Manuel Abal Medina y contó con la presencia de intendentes bonaerenses, líderes sindicales y legisladores nacionales. Allí, Quintela compartió el escenario con el ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el ex Jefe de Gabinete de la Nación e hijo del autor del libro, Juan Abal Medina y el escritor Jorge Asís. Parte de su anclaje en el mundo bonaerense corre por cuenta de Tolosa Paz.

Quintela y Tolosa Paz junto a Alberto Rodríguez Saá, Juan Abal Medina y Jorge Asís (Foto: prensa Tolosa Paz)

En su discurso no dio demasiados rodeos a la hora de considerar al gobierno de Milei. “Él -Milei- está buscando tirar un muerto con este esquema represivo que ha implementado. Duplicó la indigencia. Marchemos a reclamar y peticionar; si no puede señor presidente, córrase, deje a otro. No tengo miedo que me digan golpista porque no lo soy. El presidente no tiene un comportamiento adecuado; le estamos pidiendo encarecidamente que si no puede conducir los destinos de este país córrase”. Luego pidió disculpas si su discurso había sido por demás efusivo.

En ese encuentro organizado por Tolosa Paz, Quintela también planteó que el peronismo debe “constituir un foco de resistencia”.

“Tenemos que tomar consciencia de que nosotros todos somos oposición y ejercer en plenitud. Es mentira eso de que le demos los instrumentos. Ellos -el actual oficialismo- no colaboró nunca, ese es el rol que tenemos que cumplir y que la sociedad nos exige”, planteó. Al igual que el bonaerense, el riojano no asistirá a la firma del Pacto de Mayo a realizarse el próximo 9 de julio en Tucumán.

Quintela junto al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta semana el riojano firmó acuerdos con el gobierno nacional para la realización de algunas obras nacionales en su provincia que estaban paralizadas

El rumbo del PJ nacional -como así también el del PJ bonaerense- es un tema que entre la dirigencia se habla. Si bien, la preocupación de quienes ocupan lugares de gestión hoy pasa más por cómo afrontar el ajuste dispuesto por el Gobierno nacional y el impacto que genera el rumbo económico, el cómo seguir hacia adelante es parte del temario.

El Partido Justicialista convocó a internas para el próximo 17 de noviembre. Como dio cuenta Infobae, hay una idea dando vueltas desde un sector y es que la ex presidenta Cristina Kirchner sea elegida como la conductora formal del partido. La entrevista que dio días atrás al canal Gelatina para hablar sobre el 50 aniversario del fallecimiento de Perón, aumentó esas especulaciones.

Este jueves, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dio otra señal. Cercano a Máximo Kirchner, el jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral planteó en una entrevista -a la radio GPS El Camino- que “de cara la discusión del Partido Justicialista nacional y a título personal, me gustaría que sea Cristina la presidenta del partido porque eso nos simplificaría y nos ordenaría. ¿Qué es conducir? Conducir es ordenar”.

La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza con su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín y el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner (X @mayrasmendoza)

A la discusión del PJ nacional se le anexa también la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense. En ese ámbito, el presidente Máximo Kirchner convocó a renovar autoridades también para el 17 de noviembre. Infobae reveló que un grupo de intendentes ya preparan el terreno para que el líder de La Cámpora continúe al frente de la presidencia partidaria en la órbita bonaerense.

Sin embargo, hay un sector que hoy toma distancia de esa idea. Algunos de los invitados al encuentro que organizó Tolosa Paz pugnan por una instancia de discusión interna en el PJ bonaerense. En la primera fila del Torquato Tasso fueron sentados los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso) y Andrés Watson (Florencio Varela). También tuvieron ubicación al pie del escenario el líder del gremio de dragado y balizamiento, Juan Carlos Schmid y del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Rodolfo Daer. Quintela no ahorró elogios con ninguno.

Algunos de los intendentes y dirigentes sindicales que participaron del encuentro organizado por Tolosa Paz