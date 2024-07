Un grupo de intendentes impulsará que Máximo Kirchner siga al frente del PJ bonaerense

Máximo Kirchner

En medio de la discusión que atraviesa el peronismo -y con foco en el territorio bonaerense- un grupo de dirigentes empieza a pensar en lo que será el proceso de renovación de autoridades dentro del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que hoy gobierna el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

El dirigente llamó a renovar autoridades del partido para el próximo 17 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Militante. Pero esa renovación podría resolverse de la siguiente manera: que el propio Kirchner siga al frente del partido. Al menos eso empezó a circular informalmente entre algunos dirigentes, sobre todo intendentes del conurbano. Son los mismos que le dieron el respaldo político a Kirchner para que en 2021 sea ungido como el titular del partido.

Si bien en el acto en San Vicente de este lunes Kirchner no hizo uso de la palabra, su presencia tuvo, a priori, lecturas positivas de parte de algunos intendentes. “Que esté Máximo que es nuestro presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires a mí me encanta”, planteó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. El jefe comunal del distrito de la Primera sección electoral tiene activa participación en la vida partidaria del peronismo. Es, de hecho, uno de los interventores del PJ de Jujuy.

“Es un gran dirigente, es importantísimo para nosotros que Máximo siga presidiendo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, trae consigo una historia militante y obviamente es hijo de dos cuadros importantísimos de nuestro país, para el peronismo, para la historia de la República Argentina. Para nosotros siempre es bueno verlo a Máximo y encontrarnos con él”, dijo por su parte el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo.

Axel Kicillof en San Vicente (Maximiliano Luna)

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, había planteado luego del acto en San Vicente que el peronismo estaba en un modo “más horizontal”; es decir sin conductores definidos. “Estamos en un proceso de ampliación por un lado -incorporando nuevos sectores- y de tensiones internas, por el otro, pero creo que hay una enorme capacidad, generosidad y entendimiento de los tiempos que se están viviendo y que las diferencias se van a terminar puliendo hacia adentro; lo importante es estar todos juntos”, sumó el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

En lo que respecta a la vida interna del PJ bonaerense, Kirchner podría convocar prontamente a una reunión del Consejo del PJ bonaerense; informalmente se está trabajando en ese sentido. También hay algunos integrantes del consejo partidario que no descartan que Kirchner continúe al frente de la conducción partidaria si se llega a una etapa de unidad y consenso.

Hay, claro, otros sectores que dentro del peronismo bonaerense buscan una instancia de interna o discusión puertas adentro sobre quién debe conducir el espacio tras el llamado de Kirchner a la renovación de autoridades.

Como viene dando cuenta este medio, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, es uno de ellos. El jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral se encuentra en un proceso de construcción propia y en distritos donde gobierna La Cámpora, lo que genera más de un cortocircuito.

“Cada compañero tiene que sentirse partícipe para volver a transformar y a mejorar la vida de nuestra comunidad, por eso es fundamental construir mayorías donde nadie se quede afuera”, planteó días atrás Ferraresi en un plenario junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque; otro dirigente que sigue la senda del intendente de Avellaneda. Ambos plantean la discusión puertas adentro y trabajan en una construcción que va más allá del PJ bonaerense, pero no lo exime. Para este sector, el conductor tiene que ser el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el PJ -al menos para Ferraresi- tiene que ir a internas. El intendente podría pelear esa instancia.

Jorge Ferraresi

“Es oportuno el llamado a elecciones internas y que elijan los afiliados las nuevas autoridades desde el PJ de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con lo que se ha planteado en el Congreso Nacional del Partido Justicialista”, había dicho la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuando en la mañana del 13 de mayo se conoció la decisión adoptada por Kirchner.

La dirigente camporista es una leal a Kirchner. Incluso cuando se lanzó la convocatoria a elecciones, la intendenta lanzó un dardo a su par de Esteban Echevarría, Fernando Gray, al plantear que “todos los que lo pidieron -elecciones- se tienen que presentar. Fernando Gray -intendente de Esteban Echeverría- fue al Consejo nacional del PJ y dijo que quería elecciones. Ahora que le damos elecciones no sé qué va a pasar, se debería presentar. Todos los que lo han planteado, piden democratizar los ámbitos y cuando está la definición política de democratizar también se quejan; es bastante complejo de esta manera”, se quejó.

En una reciente entrevista con Infobae, Gray explicó que el llamado a elecciones para el PJ bonaerense no es procedente. “Un país, una provincia, una sociedad, tienen normas y reglas. Nuestro partido también tiene normas y hay que cumplirlas. Uno no puede estar cambiando las normas todo el tiempo. Es un problema de nuestro país. No se puede adelantar un año la elección, después asumir, luego adelantar un año y medio. Eso genera incertidumbre. El presidente del Partido Justicialista tiene que tomar una decisión. Yo escucho, dialogo y trato de consensuar. Cuando él anuncia que va a adelantar un año y medio a las elecciones, mínimo tiene que haber hecho diez consultas. Tiene que hablar con todos los sectores y llegar a una determinación. Máximo no es el dueño del partido, ahora es el titular y si quiere tomar decisiones, las debe consultar. Eso fue totalmente inconsulto”.

Todo diera a entender así que Gray no participará de una interna en el PJ bonaerense el próximo 17 de noviembre. Pese a ello, el intendente no se queda quieto. Mantiene reuniones y el diálogo con diferentes sectores del peronismo. En la provincia se mueve en tándem con el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta y el titular del gremio de los trabajadores del peajes (SUTPA) Facundo Moyano. Esta semana, al cumplirse 50 años del fallecimiento del ex presidente Juan Domingo Perón, el jefe comunal estuvo en la ciudad de Lobos donde mantuvo un encuentro con integrantes del PJ de esa localidad. En Lobos se encuentra la casa natal -hoy convertida en museo- del tres veces ex presidente y donde pasó sus primeros años de vida.