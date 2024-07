Guillermo Francos: “Parece que a veces los mercados esperan medidas y no aceptan cierta razonabilidad”

El jefe de Gabinete espera que el economista jure el próximo viernes

Guillermo Francos salió a hablar este miércoles en medio de jornadas de tensión financiera tras la reacción adversa de los mercados a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la segunda etapa del plan de Gobierno. El jefe de Gabinete denunció que hay sectores políticos y económicos que especulan con la inestabilidad del Poder Ejecutivo, pero remarcó que “la gente” sostiene a Javier Milei.

“Siempre hay” quienes buscan que el Gobierno no concluya su mandato, admitió el funcionario de La Libertad Avanza. “Al principio, todos los que se abusaban de los privilegios de la política pensaban que esto no iba a durar mucho y además fogoneaban en ese sentido, buscaron generar un malestar social que no había en la sociedad hasta que se dieron cuenta que la sociedad bancaba esta posición rupturista”. Sin dar nombres, apuntó a “muchos que habían dejado el poder”. “La gente sostiene a Javier Milei. Después de 6 meses muy duros, el porcentaje de apoyo es asombroso”, señaló y remarcó que “la gente está dispuesta a aguantar para que se genere una transformación en serio en la Argentina”.

Francos cargó contra “el poder económico” que está “operando en los mercados” para debilitar al Poder Ejecutivo. “No es mucho lo que hay que hacer para que el mercado de algunos signos negativos, por suerte hoy se calmó, bajó un poco. Para mí estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego eso es fácil de implementar”, planteó.

“La base monetaria está estable, no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos 6 meses de superávit fiscal, no se emite más que para comprar dólares, ¿Cuál es el motivo por el cual podría subir el dólar o aumentar la inflación? No hay. Siempre hay quien especula y siempre hay quien pretende que exista cierta inestabilidad política”, insistió.

Francos dejó en claro que el Gobierno no va a devaluar y que la salida del cepo por el momento no se dará: “El presidente lo toma con enorme prudencia, no es un alocado que va a tomar una decisión si existe un riesgo al momento de tomarlo”. “La salida del cepo es algo que tiene que ser muy meditado y un paso que se tiene que dar con mucha seguridad. No se si será este año, hay que esperar el momento adecuado”, explicó.

“Parece que a veces los mercados esperan medidas y no aceptan cierta razonabilidad en las medidas de continuidad que se toman”, agregó en relación al impacto negativo que tuvieron las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado viernes.

El jefe de Gabinete señaló que es un tema que se está evaluando en el Gobierno

El jefe de Gabinete sostuvo que “la gente aceptó el criterio” de cómo está bajando la inflación y que ahora “lo que más le preocupa es el desempleo”.

Consultado por el desembarco de Federico Sturzenegger en el Gobierno, el jefe de Gabinete espera “que pueda jurar el viernes”. “Es lo que acordé con él y con el Presidente”, agregó. Sin embargo, explicó que para que eso sea posible hace falta la redacción de un decreto “generando su Ministerio y dándole las misiones que ya tenemos claras”. “Tiene que redactarse, sacar el DNU y el nombramiento, y en ese caso estaría jurando el viernes”, precisó. Aún se está resolviendo el nombre de la cartera que tendrá la misión de desregular el Estado: “Hay que comenzar a desarmarlo”.

En este marco, expresó que el Gobierno está trabajando en el proyecto para eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y “llevar adelante reformas como la Boleta Única y la ficha limpia para mejorar la calidad de la oferta electoral”. Sobre bajar la edad de votación, señaló que “se generó una confusión por la edad de imputabilidad de los menores” y aclaró que “no es un proyecto del gobierno”.

Mauricio Macri y Javier Milei

Guillermo Francos habló también de la posibilidad de concretar una alianza con el PRO: “Tenemos un espacio electoral en común, por eso el presidente dice que si sumamos esas posiciones probablemente superemos el 50% de los votos”, manifestó, sin embargo aclaró que “la voluntad de casarse requiere de por lo menos dos”.

Sobre la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri, destacó que “es muy buena”, y que “el presidente le tiene mucho afecto y reconocimiento por el expresidente, él ha apoyado mucho al Gobierno hasta aquí porque teníamos objetivos comunes”. Si bien reconoció que “no es tan sencillo” pensar en alianzas en este momento, comentó que tiene “la instrucción del presidente” de avanzar en la búsqueda de consensos con el PRO. “Con el radicalismo es un poco más complejo, pese a que hemos tenido excelente relación. Veremos, ojalá podamos hacer una coalición amplia”, opinó sobre el partido centenario.

Consultado sobre el presidente de la UCR, Martín Lousteau, Francos contestó: “Busca tener su propio espacio en un electorado muy particular que es la Ciudad de Buenos Aires. No diría que Lousteau fue un opositor al Gobierno, porque sin ir más lejos él habilitó el quorum en la sesión del Senado para tratar la Ley Bases. Sí hay una confrontación personal por las ideas económicas con Milei”.

De cara al pospuesto “Pacto de Mayo” que se llevará a cabo la semana próxima, destacó que pese a la ausencia de mandatarios provinciales peronistas y referentes de la oposición como Axel Kicillof, “una gran mayoría de gobernadores tienen el ánimo de apoyar un cambio en la situación del país y mirar hacia adelante, y buscar en esos 10 puntos acuerdos para instrumentar”.

Entre las definiciones que arrojó el jefe de Gabinete este miércoles por la noche, dijo que no cree que a Karina Milei le interese presentarse como candidata: “Si se guiara por popularidad e imagen positiva, tiene todo el potencial para hacerlo pero no creo que le interese”. En este marco, ante la pregunta de la relación del jefe de Estado con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, Francos dijo que “la gente de poder está rodeada por el entorno que a veces genera fricciones donde no existen”. “Cuando ves la forma en la que el presidente se encuentra con Victoria, no ves ningún problema, más allá de que por ahí Milei pudo haber tenido diferencias con respecto a la gestión de algunos temas en el Senado, o que por ahí en algún momento no le guste una declaración de ella o viceversa pero son cuestiones normales”, profundizó.

“Victoria es una persona de mucha popularidad, con una imagen positiva muy fuerte, entonces puede ser que eso haga que en los entornos se perciba una competencia que en realidad no existe”, agregó.

Por último se refirió a la posibilidad de cambiar el pliego de Manuel García Mansilla por el de una mujer para que se inicie el trámite formal en el Congreso con el objetivo de integrar la Corte Suprema. Francos señaló que “no está previsto”, pero que “en estos días se ha estado hablando la posibilidad de ampliar los ministros de la Corte”. “Me parece que la inclusión de la mujer en la Corte es importante, hay muchos valores en la Justicia y en la profesión, mujeres con mucha capacidad para integrar la Corte. Habrá que verlo. Es un tema que tiene que evaluar el Presidente. Han habido conversaciones pero no hay una decisión tomada”, concluyó.