Elisa Carrió sobre la política económica del Gobierno: “Está en juego la dignidad de las clases medias”

Elisa Carrió

“En la Argentina el problema somos nosotros, nos gusta votar corruptos y nos gusta votar desconocidos. La Argentina tiene un problema con su estructura moral muy grave, no es que no ha tenido oportunidades, no se anima a ser decente”, definió Elisa Carrió la situación del país que ahora tiene como presidente a Javier Milei.

Lilita se había retirado de la política pero ahora evalúa presentarse en las legislativas 2025 como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo de su regreso? El daño que está haciendo la política económica del Gobierno a la clase media.

“En tiempos no electorales en general los partidos se alejan de mí y en tiempos electorales soy la referente moral de la Nación”, resume en pocas líneas lo que ha sido su carrera política. Si bien considera que “a lo mejor pasó de moda”, por el momento mantiene la idea de postularse el año próximo. “Me importa tres pitos los cargos”, pero “está en juego la dignidad de las clases medias y esta embestida es tan brutal que nos deja solo con un 20% de clase media y 70% de pobreza”, advirtió este martes en una extensa entrevista con María O Donnell y Ernesto Tenenbaum por Cenital. “Sin clase media no tenes forma de ascenso social”, agregó como un sello distintivo del país.

Para la fundadora de la Coalición Cívica, hay un problema moral en la sociedad que solo considera que puedan llegar al poder “corruptos o desconocidos”. En este marco, señaló que Milei “además forma parte de una campaña internacional de los grandes grupos que están trabajando para la verdadera guerra: la de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos”.

“Lo que la inteligencia artificial necesita es no tener estados ni regulaciones, van por los estados y van a través de la ultra derecha en algunos casos, de la ultra izquierda por el otro”, analizó remarcando la llegada que a tenido el economista libertario a los jóvenes a través de redes sociales y su vínculo con el empresario Elon Musk.

Elisa Carrió piensa en postularse en las Legislativas 2025

“Milei es un influencer mundial, un gran actor, de las ideas anarco libertarias”, criticó. Carrió declaró que “es muy vieja la idea de destruir el Estado”, sin embargo ahora “penetra tanto” por “la guerra de las grandes empresas de inteligencia artificial”.

Lilita ve que van de la mano el ascenso de figuras como Milei y el avance de la tecnología en la IA y redes sociales: “La inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a mucha gente, y esta es la lucha por la manipulación de las mentes. La pelea real está ahí. Elon Musk es consciente de que quiere ir a una ultra derecha para destruir el Estado: no quieren regulaciones porque quieren dictar el orden global”.

En su visión fatalista, focalizó que el problema no es la IA, “sino el sesgo” que se le da, el cual puede llevar a “problemas éticos muy graves”. “Podes volver tontos a los humanos”, agregó. En este marco, considera que “hay una pandemia de estupidez mundial” y que incluso “en los sectores más altos, la estupidez es mayor”.

En su explicación, Milei es parte de este entramado. “¿Quién dice que el Presidente es decente? Nadie sabe”, objetó. “Milei es guarango”, continuó y se río al señalar que el propio mandatario supone ser “el Messi del liberalismo”. También puso el ojo en la hermana y secretaria general de la Presidencia: “Yo no sé quién es Karina Milei, ¿Dónde están sus aportes?”, cuestionó.

Carrió: "Milei es un guarango" (REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

Consultada por el equipo económico del gobierno, puso en duda el futuro de Luis Caputo: “Yo lo quiero a ‘Toto’, es un personaje, ahora se la agarró con las fuerzas del cielo, pero antes tenía miedo. Ahora anda fuerte pero en cualquier momento se debilita”. “Y en el Banco Central hay muy buena gente pero están encerrados, y encima hay una pésima política exterior porque este chico de política exterior no entiende nada”, agregó sobre los constantes enfrentamientos que inicia el mandatario libertario. “No podés dejar de ir al Mercosur, Lula te puede gustar o no pero tenes que ir. Él es jefe de un política exterior errática, se va para que le den esos premios, él es mundial... y todo sigue en el Tik Tok”, lamentó.

Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la interna con Patricia Bullrich en el PRO

Lilita le dedicó varios minutos a los ex presidentes, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sobre la referente del peronismo manifestó que siente “pena” y sorprendió al afirmar que “ella hubiera podido ser una gran presidente”, sin embargo no lo logró “por un dolor de la infancia jamás resuelto”, opinó.

“Ella no era esto. Ella no quiere ser nueva rica, quiere ser clase media tradicional de La Plata y no lo va a ser. Tiene un amor/desprecio por los pobres y los peronistas”, agregó. Consultada sobre sus causas judiciales, supone que será condenada y que por la edad tendrá prisión domiciliaria. No obstante, aclaró que si bien quiere justicia, “no le desea la cárcel a nadie”.

En este marco, denunció que “los jueces no quisieron avanzar contra Macri” en causas que ha tenido a lo largo de estos años su ex socio político. No profundizó, pero se limitó a decir que “el tema más claro es el del espionaje ilegal”.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

“Macri tiene una parte clara donde quiere ser decente y estadista, y una parte oscura donde le gusta Angelici, el bridge y los negocios. Yo lo quería a Macri, pero el tiene esa parte oscura y cada vez le gusta más”, expresó.

Al respecto de la interna entre Macri y Patricia Bullrich, reveló que en el búnker de Juntos por el Cambio cuando se llevaron a cabo las PASO en 2023, ella le cuestionó a la actual ministra de Seguridad haberle “permitido hablar” al ex jefe de Estado. “Yo la paré a Patricia para que no rompa con Juntos por el Cambio porque Macri ya quería irse con Milei. Ahí se da cuenta de la traición de Macri”, señaló sobre ese momento.

Para Carrió “Milei ganaba igual sin el apoyo de Macri” y lo hacía gracias al apoyo de “los hijos de Cristina, los hijos del conurbano, esos chicos que tienen Tik Tok y son fanáticos de Milei”.

El caso Loan y las responsabilidades políticas

Al término de la entrevista, la ex legisladora nacional admitió que la desaparición de Loan Peña la “entristece”. “Me impresionó mucho. Goya es un centro de trata desde hace muchos años y Paso de los Libres también. Puede ser objeto de trata o un accidente que alguien quiso garantizar impunidad, yo creo que es trata”, consideró.

“El problema es la pobreza y la mafia”, advirtió y remarcó que “acá hay una responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación”. “La prevención y la lucha contra la trata es competencia exclusiva del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los juzgados federales. Ni durante Cambiemos ni ahora se hace nada por eso”, aseguró.