Ley Bases: con diferencias internas, los gobernadores de JxC acordaron apoyar en Diputados la vuelta de Ganancias

Leandro Zdero, Cornejo, Frigerio y Jorge Macri (Maximiliano Luna)

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) volvieron a reunirse para discutir el apoyo a la Ley Bases y Puntos de Partida. Si bien optaron por no hacer fotos, ocho de los 10 mandatarios de esa liga se reunieron esta mañana en Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen incidencia sobre un grupo de legisladores que serán claves para que Javier Milei logre aprobar el proyecto que impulsa. El Gobierno necesita apoyos de aliados para lograr una mayoría que les permita sancionar definitivamente el articulado. Si bien no todos están de acuerdo, los jefes territoriales consensuaron respaldar a la Casa Rosada.

La reunión empezó minutos después de las 10, duró cerca de dos horas y se desarrolló en una coqueta oficina de la sede del Gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, ofició de anfitrión. La liga de gobernadores de JxC se conformó en 2023, tras la derrota de esa coalición en las elecciones generales. Los 10 mandatarios buscaron generar un bloque general y mantenerse concertados para darle gobernabilidad a la Casa Rosada. Pero, al mismo tiempo, presionar entre todos a Milei para reclamar intereses provinciales.

Están en contacto todo el tiempo. Por chat, llamadas y encuentros esporádicos. Esta semana coincidían la mayoría en Buenos Aires, en el contexto del debate de la Ley Bases en el Congreso. Son días decisivos, dado que Diputados debatirá mañana el texto para darle sanción definitiva. Los gobernadores pujaron con el Gobierno para destrabar las negociaciones finales. Las dudas más grandes estaban en la Ley de Medidas Fiscales, que es la parte impositiva de las reformas que impulsa el oficialismo. El Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, dos capítulos rechazados por el Senado, eran los puntos de mayor atención para las provincias.

La liga de gobernadores de Juntos por el Cambio

Los gobernadores resolvieron juntarse esta mañana en Uspallata para unificar una postura política y púbica. Resolvieron aprobar los cambios que hizo el Senado a la Ley Bases, pero incidieron sobre los diputados que controlan para insistir en la redacción original del paquete fiscal. El objetivo es restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.

Quienes estuvieron presentes hoy Uspallata son los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco); los de PRO Macri, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut); así como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). En tanto que los boina blanca Gustavo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) no pudieron estar presentes. El correntino porque está abocado a la desaparición en su provincia del niño Loan Peña. El santafesino por cuestiones de agenda.

El radicalismo tiene posturas encontradas. Son propias de la interna del partido. Esos matices se reflejan en la fractura implícita en el bloque que conduce Rodrigo De Loredo en la Cámara de Diputados y Eduardo Vischi en Senado. Cornejo y Valdés tienen una postura más cercana al programa de Milei. Especialmente el mendocino. Zdero, en tanto, se mueve en tándem con el correntino. Son viejos conocidos y concilian posiciones políticas. Pullaro es, acaso, quien representa la principal diferencia. Alineado a nivel nacional con Martín Lousteau, expresa ideas distantes a las de la Casa Rosada en materia productiva, de industria y sobre el campo. Sí bien tiene buena sintonía con Balcarce 50 en relación con la necesidad de bajar el déficit fiscal y la inflación.

La Cámara de Diputados debatirá mañana la Ley Bases

Pese a esos matices, los gobernadores radicales lograron reunir la cantidad de diputados suficientes de su bloque como para que la restitución de Ganancias y los cambios en Bienes Personales sean una realidad. Mientras que el resto de los mandatarios respaldarán también la Ley Bases tal y como vino de la Cámara revisora y acompañarán también la insistencia en esos puntos del capítulo fiscal.

En medio de esas discusiones, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica y HCF plantó la necesidad de insistir también con la reinstauración del artículo 111 de la Ley Bases. Se trata del punto que elimina los beneficios impositivo para el conocido “Régimen de Tierra del Fuego”. Algo difícil de lograr, porque el Senado vetó ese inciso con dos tercios. Por lo tanto, obliga a Diputados a lograr idéntica mayoría para reestablecer la redacción suprimida por la Cámara Alta. No sucederá, pero los diputados en cuestión pedirán que el tema se trate para dejar sentada su posición.

En tanto que el Gobierno cedió en las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y medios públicos, que no logra los números para reincorporarlas. Desde el bloque de Pichetto le achacaron al Gobierno que son puntos que no se pueden incluir por un error del oficialismo: el miembro informante del Senado no incluyo esos tópicos en la sesión de Bases y, entonces, no pueden tratarse en la Cámara Baja. Respecto a al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Diputados aceptará los cambios que hizo el Senado.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, en una reunión con el gobernador Ignacio Torres de Chubut

Las provincias le reclaman al Poder Ejecutivo fondos para suplir la quita del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable. El gobierno anterior, bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, había impulsado la detracción de la cuarta categoría de ese gravamen. La medida implicó una pérdida en la recaudación de las administraciones provinciales.

A lo largo de los últimos días hubo tironeos entre los gobernadores y el Gobierno para no pagar el “costo político” de restituir un impuesto que afecta a la clase media y, en consecuencia, es una mala noticia para sus electorados provinciales. Algunos mandatarios, incluso, sugirieron que la Casa Rosada debía emitir un comunicado para manifestarse en sintonía a las provincias.

Estos temas fueron agenda de la reunión que un grupo de gobernadores dialoguistas tuvieron ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con los diputados de Hacemos Coalición Federal y la UCR. Hay consenso, finalmente. El camino está allanado para que la Ley Bases y el paquete fiscal tengan luz verde.