Cuáles fueron los dichos de Javier Milei sobre Lula que provocaron la tensión entre los presidentes

Javier Milei y Luiz Inacio Lula Da Silva están enemistados

Este martes, la tensión en las relaciones entre los mandatarios de la Argentina y Brasil, subieron un escalón. El presidente del vecino país, Luiz Inácio Lula Da Silva, apuntó fuerte contra su par argentino, Javier Milei, al que le reclamó un pedido de disculpas para su país y para él mismo, señalando que “dijo muchas tonterías”.

Durante un reportaje, Lula ratificó las diferencias que mantiene con Milei y sumó un nuevo capítulo a la relación conflictiva de los mandatarios vecinos en la región.

“No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, fue la frase que pronunció esta mañana en una entrevista con el portal UOL. Pero, ¿a qué dichos de Milei hace referencia Lula?

En el tramo final de su campaña rumbo al balotaje, en el que se enfrentó y superó a Sergio Massa, el por entonces candidato a presidente por La Libertad Avanza repitió que, si era electo, no se reuniría con su par de Brasil, Lula da Silva, al que calificó como “un comunista” y como un “corrupto”.

Sus palabras fueron pronunciadas durante una reciente entrevista que le concedió al periodista peruano Jaime Bayly. En un momento de la conversación, el conductor del programa le preguntó sobre su opinión respecto de diferentes figuras importantes del mundo y, cuando mencionó al mandatario brasileño, el economista rápidamente comentó que es “un comunista”.

El candidato a Presidente sostuvo que el mandatario de Brasil "es el comunismo"

Asimismo, Bayly mencionó que, además, el líder del Partido de los Trabajadores “es un corrupto”, haciendo mención de las causas que enfrentó en su país y por las que fue condenado, razón por la cual pasó unos meses en la cárcel. “Obvio, por eso estuvo preso. No me reuniría con él”, agregó Milei.

No obstante, esas declaraciones de Milei, no fueron las primeras en contra del mandatario de Brasil. Es que el libertario anticipó que no estaría dispuesto a mantener un encuentro oficial con su eventual par de Brasil, a mediados de septiembre pasado, durante otra entrevista que le brindó, en esa ocasión, al periodista estadounidense Tucker Carlson.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, sentenció el hoy jefe de Estado argentino en aquella oportunidad.

Javier Milei Con Tucker Carlson “Soy Un Defensor De La Libertad Y De La Paz; Los Chinos, Putin Y Lula No Entran Ahí”

Esas declaraciones dieron paso a una relación entre jefes de Estado que nunca llegó a consolidarse. Cabe recordar que luego de las palabras de Milei, Lula decidió no viajar a la Argentina, para su asunción como mandatario nacional. Además el actual presidente argentino mantiene una estrecha relación con el líder de la oposición brasileña de derecha, Jair Bolsonaro.

“El pueblo brasileño y argentino es mayor que los presidentes. Ellos quieren vivir bien, quieren vivir en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina está bien, que no intente gobernar el mundo”, sentenció Lula este miércoles.

La respuesta del Gobierno a los dichos de Lula

El vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, afirmó que “todo lo que el presidente Lula pretenda está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero el Presidente no cometió nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora”.

Adorni contó que Milei se cruzó casualmente con su par brasileño durante la cumbre del G7 que se realizó en Italia y que se saludaron “cordialmente como corresponde a dos presidentes de dos naciones”. Y confirmó que el Presidente participará de la Cumbre del Mercosur el próximo 8 de julio en Paraguay “salvo que algo cambie” en los próximos días.