Ley Bases: el Gobierno no podría insistir con las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y RTA en Diputados

La Cámara baja cuando debatió la Ley Bases y el paquete fiscal (Prensa Diputados)

El oficialismo, representantes del Ejecutivo libertario y la oposición dialoguista se reunieron este lunes en Diputados para buscar definiciones sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, que se tratarán mañana en comisiones y el jueves aterrizarían en el recinto. En cuanto a la primera iniciativa, se despejó un poco el camino para sancionar la ley tal como vino desde el Senado, es decir, en una sola votación, con la aceptación de las modificaciones en varios capítulos y la quita de las eventuales privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA (Radio y Televisión Argentina) que acordó la Cámara alta.

Distinto camino se adoptaría, por ahora, para el paquete fiscal. Primero, porque el oficialismo y la oposición dialoguista negocian para reactivar el capítulo del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. El último punto es necesario para el blanqueo que promueve el Gobierno, aunque en las últimos días comenzaron a dudar algunos gobernadores, quienes se verían beneficiados si me mantuvieran las alícuotas vigentes. Además, hay bloques -como la Coalición Cívica y la UCR- que quieren exponer de nuevo, en una votación en particular, el capítulo relacionado con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que el Senado rechazó con dos tercios. Esto no fue tomado de buena manera por La Libertad Avanza y algunos macristas.

La discusión de todo esto ocurrió esta tarde en la cumbre realizada en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem (La Rioja). Junto a él estuvieron oficialistas como José Luis Espert, Oscar Zago y el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, mientras que por la oposición dialoguista participaron la macrista Silvia Lospennato; los peronistas disidentes Miguel Pichetto, Emilio Monzó y el legislador y titular del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño (Hacemos); las radicales Pamela Verasay y Carla Carrizo; y el “lilito” Juan Manuel López, entre otros. Del lado del Ejecutivo se presentaron el segundo de jefatura de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.

Previo a este cónclave el bloque Hacemos, que comanda Pichetto, adelantó su postura y decidió ratificar lo votado por el Senado para la Ley Bases. Es decir, la iniciativa completa, con las tres empresas quitadas de potenciales privatizaciones, e insistir con la versión original de Diputados sobre Ganancias y Bienes Personales -mañana se reúnen con varios mandatarios provinciales por estos dos puntos- que la Cámara alta rechazó. Esto precipitó más tarde el sendero analizado con el oficialismo y el resto de los bloques.

El legislador del peronismo disidente y jefe de bloque de Hacemos en Diputados, Miguel Pichetto (Reuters)

Según deslizaron como argumento jurídico los legisladores de dicha bancada, la privatización de las tres empresas en cuestión fue desactivada antes de la votación en el recinto del Senado y no podría insistirse en Diputados.

A pesar de las posturas de diferentes actores que se interesaron con lo que acontece en el Congreso, estos diputados olvidan algo muy simple: la versión que ellos apoyaron sí tiene ese punto y cuentan con potestad plena para ratificar las privatizaciones originales, sin importar lo que haya realizado la Cámara alta. Otro fundamento que dieron ante Infobae es que, en caso de ir por allí, se abriría la posibilidad de judicialización y entraría en riesgo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

Mañana continuarán los convites entre bloques: UCR, por la mañana -9-; Hacemos y radicales con gobernadores, al mediodía; y, desde las 13, oficialismo junto a dialoguistas para sellar el destino de Ganancias y Bienes Personales, con votos que anoche estaban algo ajustados. En realidad, los aliados quieren que el Gobierno abandone los ataques -como los recientes de Javier Milei- y deje en claro que quiere ambos temas para correr de la bandeja de los interesados a los mandatarios provinciales.

El camino para las comisiones de las próximas horas sería el siguiente. Desde las 15, un plenario de tres -Legislación General, Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales- dictaminará la aceptación de la Ley Bases como vino del Senado. A partir de las 18, la segunda de ellas analizará el paquete fiscal, donde saldría un despacho más amplio por lo de Ganancias, Bienes Personales y Tierra del Fuego.