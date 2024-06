Habló la nueva Secretaria de Seguridad tras el despido de Ventura Barreiro: “Estos lugares son complejos, es la silla caliente”

Patricia Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como nueva secretaria de Seguridad

“Estos lugares nunca son fáciles”. Así definió su rol en el gobierno libertario Alejandra Monteoliva, designada por Patricia Bullrich como nueva Secretaria de Seguridad en reemplazo de Vicente Ventura Barreiro, a quien denunció ante la Oficina Anticorrupción a raíz de sospechas en el proceso licitatorio de compra de alimentos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

“Los que nos dedicamos en la seguridad sabemos que estos lugares nunca son fáciles. En mi caso llevo muchos años que en el tema, casi 30 años. Uno sabe que estos lugares son complejos, son difíciles, yo siempre lo llamo la silla caliente de la seguridad”, manifestó Monteoliva, en diálogo con radio Continental.

Sobre los desafíos en su nuevo cargo, aseguró: “Vamos a hacer frente a dinámicas delictivas, que eso es cambiante; la necesidad de estar siempre antes del delito es cada vez mayor y cada vez mucho más difícil frente estas dinámicas de criminalidad que nos afecta de manera trasnacional, ya no hay posibilidad de solución en solitario”.

“Es un común denominador el vivir con pánico, no sólo a nivel urbano. En el ámbito urbano es donde más se conjugan todos los delitos, pero es un común denominador de nuestros países de la región. Y por eso la importancia siempre de tener una mirada y un anclaje territorial adecuado para dar la respuesta, no hay en este tema recetas mágicas”, agregó la nueva secretaria de Seguridad.

Alejandra Monteoliva también fue ministra de Seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba

Asimismo, Monteoliva hizo referencia a su experiencia en el rubro seguridad, que tuvo su inicio en el exterior, más precisamente en Colombia, donde fue secuestrada por las guerrillas de las FARC. “Yo arranqué chica, digo chica profesionalmente. Tenía 25 años en ese momento y arranque en Colombia, en la Colombia de mitad de los 90, en un momento muy crítico. Las tasas de homicidio eran de 434 homicidios cada 100 mil habitantes. Eso fueron como mis primeros trabajos en Medellín”, recordó.

Consultada, habló sobre las necesidades de seguridad que tiene hoy la Argentina. “Una de las grandes piedras en el zapato, y no es solamente un problema nuestro como país, sino también es algo que se replica, son los cortes y las discontinuidades. Eso es crucial para las políticas de seguridad. En nuestro caso, en buena manera es retomar todo lo que se vino haciendo en la gestión anterior. Me refiero a la gestión anterior de Patricia, que yo también la acompañé en ese momento desde el día cero al último día. Después, vemos que cambian los Gobierno y se caen las políticas. En eso es frecuente en todos nuestros países en América Latina, no debiera ser así”, explicó.

“Esos grandes consensos, esos grandes acuerdos, cuando hablamos de lucha contra el crimen organizado, lucha contra el narcotráfico, el proteger a las víctimas, son innegociables. Eso no puede cambiar de gobierno a gobierno, esos son los grandes acuerdos y los grandes nortes. Cuando eso se ha aflojado, o en algún momento no está todo el foco puesto allí, o toda la energía puesta en eso, creo que ahí está buena parte de los déficits, de las políticas o de la dificultad para lograr resultados. Ese es el gran reclamo de la ciudadanía”, añadió.

Qué dijo Bullrich sobre Monteoliva

“Alejandra Monteoliva será mi nueva Secretaria de Seguridad de la Nación. Con mucho valor, se suma a continuar la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y asegurar el imperio de la ley y el orden”, escribió la ministra Patricia Bullrich a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Y agregó: “Alejandra es la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad que nos toca enfrentar. De probada experiencia como consultora en seguridad en países como Honduras y El Salvador, donde trabajó en el exitoso Modelo Bukele; y en gestión, tanto en Colombia como en nuestro país, donde me acompañó en mi anterior gestión como Ministra de Seguridad, tendrá la enorme responsabilidad de colaborar en la seguridad de Argentina, cuidando en cada rincón del país a los argentinos de bien”, añadió Bullrich.

Por otra parte, desde el ministerio de Seguridad, indicaron: “Monteoliva es discípula del General (Oscar) Naranjo (Trujillo) en Colombia, fue secuestrada por la guerrilla, y se desempeñó como ministra de Córdoba. Además, tiene una destacada trayectoria como Directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante cuatro años y, en los últimos años, trabajó como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador”.