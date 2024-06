La maniobra para frenar votaciones delicadas en el Congreso que puso en alerta a La Libertad Avanza

El pleno del Senado durante el debate de la ley Bases y el paquete fiscal (Adrián Escándar)

Mientras Diputados se apresta a definir la suerte de la ley Bases y el paquete fiscal, una preocupación comenzó a tomar forma en el Congreso. El debate en el Senado fue engorroso y, de milagro, no se frenó la aprobación de la primera iniciativa días atrás, cuando la legisladora kirchnerista Juliana di Tullio se negó a decidir sobre un artículo durante la votación en particular del tema.

Lo que pocos senadores conocen sobre el sistema adoptado en la Cámara alta es que si en ese momento de discusión Di Tullio se levantaba de su banca, la votación hubiese quedado anulada y frenada. Un potencial drama que pasó desapercibido. Por suerte, la experimentada legisladora se quedó sentada y las autoridades apostaron al reglamento para considerar su acción como “abstención”. Horas más tarde, durante el tratamiento del paquete fiscal, se anuló una votación.

Veamos primero la versión taquigráfica sobre la ley Bases:

Sra. Presidente (Villarruel).- Estamos esperando el voto de la senadora Di Tullio.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora Di Tullio, falta su voto. La votación está pendiente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Fernández Sagasti.- No se escucha.

Sra. Di Tullio.- No voy a votar hasta que no se resuelva el tema.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.-Yo no voy a dejar el antecedente en esta Cámara de que una moción de orden de un senador…

Sra. Presidente (Villarruel).- Bueno, entonces, se abstiene en el voto.

Sra. Di Tullio.- ¡No me abstengo nada!

Sra. Presidente (Villarruel).- Se abstiene en el voto.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se abstiene, entonces.

Sra. Di Tullio.- ¡No me abstengo nada! Dije que hasta que no se resuelva…

Sra. Presidente (Villarruel).- No puede frenar la votación, senadora.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

La senadora kirchnerista Juliana di Tullio (Pablo Bove)

Sra. Presidente (Villarruel).- No puede frenar la votación.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Villarruel).- Estamos votando de acuerdo a lo que el mismo reglamento establece.

Sra. Di Tullio.- No voy a votar hasta que usted ponga en votación la moción de orden.

Sra. Presidente (Villarruel).- Perfecto, entonces que se la considere una abstención. Cerramos la votación.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡No puede suplantar la voluntad de una senadora, eh!

Sra. Di Tullio.- ¡No tuerza mi voluntad! ¡No ponga una votación que no hice!¡No, no, no! Es lo único que falta. ¡Es lo único que te falta!

Sra. Presidente (Villarruel).- Senadora, usted se está absteniendo de hecho.

Sra. Di Tullio.- ¡No! ¡No me estoy absteniendo! ¡No es mi voluntad abstenerme! ¡No!

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, vote por sí o por no. No puede frenar la votación ni puede frenar la sesión.

Sra. Di Tullio.- Usted tiene que resolver el tema. No puso a votación la moción de orden.

Sra. Presidente (Villarruel).- No puede frenar la sesión, senadora.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- Estoy acá diciéndole a todo el mundo que no voy a votar hasta que lo resuelvan. ¡Hay un senador que pidió una moción de orden y esta Cámara no lo resuelve!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos, 36 votos; negativos, 32 votos y una abstención. Aprobado. (Aplausos en las galerías.)

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Pablo Bove)

Sra. Di Tullio.- ¡Me acaba de falsear mi voto! ¡Mi voto no es una abstención! ¡Me acaban de falsear el voto! ¡Es lo último que les faltaba!

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultando aprobado en general y en particular el Orden del Día N°37/24, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, conforme el artículo 81 de la Constitución Nacional. Se solicita el asentimiento del cuerpo a fin de facultar a la Dirección General de Secretaría, que depende de la Secretaría Parlamentaria de esta Honorable Cámara, a realizar, según las pautas de estilo, las correcciones concernientes a la renumeración de títulos, capítulos, secciones, artículos, incisos, apartados y remisiones que se encuentren…

Sra. Fernández Sagasti.- Un senador hizo una moción.

Sr. Lewandowski.- Presidenta, dijeron que íbamos a votar la moción. Se dijo que ahora se votaba la moción. Dijeron que ahora votaban la moción.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se aprobó el dictamen de mayoría.

Sr. Lewandowski.- ¡Hagan lo que quieran!

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Cómo no van a votar la moción de un senador? Algún día te va a pasar a vos, Juez. Algún día te va a pasar a vos…Cuando cambiás las reglas, siempre se te vuelven en contra.

Sr. Atauche.- La ley está aprobada ¿Qué querés hacer?

Sra. Fernández Sagasti.- Además falsearon…

Sra. Di Tullio.- Falsearon mi voto. Es lo peor que podrían haber hecho. Mi voluntad no es abstenerme. Yo quiero que conste en la versión taquigráfica: mi voluntad no fue abstenerme. Mi voto no es una abstención.

Sr. Atauche.- ¿Y cuál es?

Sra. Fernández Sagasti.- Ojo con falsear el voto.

Sra. Presidente (Villarruel).- ¿Cuál es la voluntad de la senadora? ¿Cuál es su voluntad?

Sra. Di Tullio.- ¡Ya le dije cuál es mi voluntad! Que resuelva…

Sra. Presidente (Villarruel).- ¿Es afirmativo al dictamen de mayoría o es por la negativa?

Sra. Di Tullio.- ¡Pero déjeme responder!

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene que definirlo, senadora. No, no puede estar en el limbo que usted quiere estar solamente por sentar un punto.

Sra. Di Tullio.- ¿Me va a habilitar el micrófono?

Sra. Presidente (Villarruel).- Usted tiene el derecho de votar…

Sra. Di Tullio.- ¡¿Voy a hablar yo o habla usted?! ¡¿Hablo yo o usted?!

Sra. Presidente (Villarruel).- Perfecto. Hable. Estamos esperándola hace 15 minutos, senadora.

Sra. Di Tullio.- ¡¿Hablo yo o habla usted?! ¿Quién habla? ¿Yo? ¿Hablo yo? Le dije, presidenta, que detenga la votación hasta resolver lo que el senador Lousteau… Se lo dije. Se lo dije al secretario parlamentario y me dijo: “No, no, no”. Le dije: “Yo no voto hasta que no resuelva…”. Usted no puede dejar este antecedente en esta Cámara. ¡No lo puede hacer! Esto es una violación al reglamento y a sus deberes como presidenta de esta Cámara. ¡Ni le cuento la violación del secretario parlamentario de esta Cámara! ¡Ningún senador puede ser desoído en una moción de orden! No importa cómo resulte, no interesa cómo resulte. La Cámara de Senadores resuelve y no usted, ni un senador. Un senador no vale 72; 3 senadores que discuten no valen 72. Cada uno tiene que emitir su voto. El senador Lousteau hizo una moción de orden ¡y ustedes pusieron a votar otra cosa! ¡Hasta que no ponga a votación la moción de orden del senador Lousteau, no se vota otra cosa!

El jefe libertario en el Senado y titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (Adrián Escándar)

Sra. Presidente (Villarruel).- Senadora, usted puede votar, pero si no quiere votar es su elección. Tiene el uso de la palabra la senadora Álvarez Rivero.

Sra. Di Tullio.- ¡No era mi voluntad abstenerme! ¡Está falseando mi voto!

Sra. Álvarez Rivero.- Es interesante porque tal vez la solución está en el reglamento de la Cámara. El artículo 212 nombra la abstención-protesta. Ahí tiene una posibilidad, senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- ¡No me invente el voto!

–Manifestaciones simultáneas.

Seguido a ello, se pasó a debatir en general y luego en particular el siguiente proyecto

Qué pasó cerca del final del tratamiento del paquete fiscal

Sr. Presidente (Abdala).- Han tenido tiempo para saber cómo van a votar. O escuchen al presidente de su bloque.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Va a explicar el secretario de nuevo, si tienen alguna duda.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota de vuelta. García Larraburu, sea breve. Tiene la palabra.

Sra. García Larraburu.- Estábamos votando, un senador se levantó. O sea que se invalidó la votación. ¿Se vuelve a producir la misma votación sobre el dictamen de la mayoría o no?

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, porque no hubo resultado.

Sra. García Larraburu.- Pero, ¿por qué?

Sr. Presidente (Abdala).- Porque no hubo resultado. No sabemos cómo fue la votación. Hay que insistir con eso, obviamente.

A partir de estos antecedentes, La Libertad Avanza tendrá que poner un ojo ante potenciales picardías en el Congreso. Hoy, con un senador que esté registrado en el recinto, sentado en su banca y que, en medio de una votación, se levante decenas de ocasiones, podría demorar a propósito la definición de un asunto.