El senador peronista apuntado por CFK, Alberto Fernández y Di Tullio respondió las críticas: “La consigna era que explote todo”

El senador Kueider responde las críticas

El senador nacional Edgardo Kuider (Entre Ríos) se defendió hoy de las críticas de los expresidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández por haber votado a favor -en general- de la Ley Bases en la Cámara alta. También replicó a su par Juliana Di Tullio, que pidió al Partido Justicialista que lo expulse de sus filas.

“La consigna era que explote todo; era rechazar todo porque los mercados al otro día se iban a disparar, iba a haber una corrida cambiaria, el país iba a caer en incredibilidad. Íbamos a entrar en una crisis peor, y nosotros podemos llegar a salvarnos de esa crisis, pero la sociedad no”, planteó el legislador en declaraciones radiales.

A su vez, aseguró: “No traicioné a nadie”. “El RIGI yo lo voté en contra y algunos senadores de Unión por la Patria votaron a favor, y se hizo solapadamente”, agregó a Radio Splendid, y completó: “No podemos permanentemente boicotear. Si no gobernamos, preferir que se prenda fuego todo para volver a gobernar... Con esa lógica, que hay que cambiar, el peronismo ha llegado a este punto de crisis rotundo. Hoy no sé quién conduce el peronismo”.

Kuider, y el correntino Carlos “Camau” Espínola, fueron blanco en los últimos días de duras críticas desde sectores del kirchnerismo, cuestionamientos a los que se sumó la expresidenta Cristina Kirchner, quien reposteó en X un mensaje en el que recordaba que ambos dirigentes fueron elegidos encabezando la boleta del Frente de Todos. Alberto Fernández también planteó sus cuestionamientos y dijo que “ambos traicionaron a sus votantes al apoyar la denominada Ley Bases”.

El senador por Entre Ríos, consultado por estas críticas, afirmó: “Las manifestaciones de Alberto me da pena; si hay alguien que ha traicionado es Alberto. Han destruido al peronismo con el tiroteo con Cristina. Tuvo la oportunidad de construir un nuevo peronismo y no tuvo la valentía suficiente para hacerlo”.

El senador Edgardo Kuider y el diputado y ex gobernador Gustavo Bordet

Pedido de expulsión

En las últimas semanas, Kueider realizó tres acciones que permitieron el tratamiento de la iniciativa libertaria en el Congreso: firmó el dictamen de mayoría, aunque en disconformidad; dio quórum en la sesión y votó afirmativamente en general, pero rechazó varios artículos durante el tratamiento en particular.

A raíz de estas acciones, Di Tullio pidió su expulsión -junto a la de Daniel Scioli y Espínola- del PJ Nacional. A su vez, Facundo Ruiz Díaz, el presidente de la Departamental Concordia de donde es oriundo Kueider, hizo una presentación formal ante el Consejo Provincial del PJ, también solicitando su expulsión.

El planteo de la Departamental Concordia tiene que ser analizado por el Tribunal de Disciplina del partido. José Cáceres, presidente del Consejo, dijo a medios locales que el cuerpo que deberá evaluar la actitud de Kueider deberá conformarse en forma ad hoc hasta que se convoque al Congreso partidario.

Luego, hizo un llamamiento a todos los afiliados que consideren que el Senador nacional no debe seguir en las filas del justicialismo a promover su remoción de manera formal. El último expulsado del PJ Entre Ríos fue uno de sus próceres: el tres veces gobernador Jorge Busti. Fue por haberse aliado al PRO en las legislativas de 2013. La sanción fue levanta por el Congreso tiempo después.

Ante la consulta de Infobae sobre su posible expulsión del PJ, Kueider adelantó que su respuesta se la guardará “para cuando el partido efectúe una acusación formal”. “Tengo para escribir un libro y lo voy a hacer -alertó-, pero no voy a anticipar nada”, agregó. El legislador nacional fue elegido en 2019 en la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El peronismo perdió esa elección nacional. Y resignó el segundo senador que ponía en juego. Entre 2022 y 2023, Kueider se alejó del bloque oficialista por discrepancias con el Gobierno y las autoridades del bloque.