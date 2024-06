Piden la expulsión de expulsión del senador Edgardo Kueider del PJ por acompañar la Ley Bases

El senador Edgardo Kueider

Los coletazos de la aprobación en el Senado de la Ley Bases continúan. El grueso de la dirigencia peronista entrerriana calificó de “traidor” al senador nacional por su postura ante la Ley Bases.

El único que desentonó fue su mentor, Gustavo Bordet. En un largo posteo en la red X, el ex gobernador criticó la sanción de la norma en el Senado pero se abstuvo de mencionar o de juzgar la actitud de quien fuera su mano derecha en la primera gestión y su alfil en el Congreso en la segunda.

En las últimas semanas, Kueider realizó tres acciones que permitieron el tratamiento de la iniciativa libertaria: firmó el dictamen de mayoría, aunque en disconformidad; dio quórum en la sesión y votó afirmativamente en general pero rechazó varios artículos durante el tratamiento en particular.

Ya en el primer movimiento, Facundo Ruiz Díaz, el presidente de la Departamental Concordia de donde es oriundo Kueider, hizo una presentación formal ante el Consejo Provincial del PJ solicitando su expulsión.

Ruiz Díaz afirmó que la Ley Bases es “antipatria” y consideró que su vigencia “causará un gravamen difícil de reparar, no solamente al sector trabajador que el peronismo históricamente ha defendido, sino al pueblo en su conjunto”.

El planteo de la Departamental Concordia tiene que ser analizado por el Tribunal de Disciplina del partido. José Cáceres, presidente del Consejo, dijo a medios locales que el cuerpo que deberá evaluar la actitud de Kueider deberá conformarse en forma ad hoc hasta que se convoque al Congreso partidario.

Luego, hizo un llamamiento a todos los afiliados que consideren que el Senador nacional no debe seguir en las filas del justicialismo a promover su remoción de manera formal. El último expulsado del PJ Entre Ríos fue uno de sus próceres: el tres veces gobernador Jorge Busti. Fue por haberse aliado al PRO en las legislativas de 2013. La sanción fue levanta por el Congreso tiempo después.

“Tengo para escribir un libro”

Edgardo Kueider y Gustavo Bordet

Ante la consulta de Infobae sobre su posible expulsión del PJ, Kueider adelantó que su respuesta se la guardará “para cuando el partido efectúe una acusación formal”.

“Tengo para escribir un libro y lo voy a hacer -alertó-, pero no voy a anticipar nada”, agregó. El legislador nacional fue elegido en 2019 en la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El peronismo perdió esa elección nacional. Y resignó el segundo senador que ponía en juego. Entre 2022 y 2023, Kueider se alejó del bloque oficialista por discrepancias con el Gobierno y las autoridades del bloque. Hubo un acercamiento durante la campaña de Sergio Massa. Pero la llama se apagó junto a las ilusiones del tigrense de llegar a la presidencia.

Horas después de la aprobación de la Ley Bases, el Senador defendió su accionar. Usó su cuenta en la red social X. Y también brindó varias entrevistas a medios locales.

“Soy peronista, pero antes que eso soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional -en general- con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo”, postuló.

La insignia que esgrime el legislador como prenda de canje por su voto es el decreto 523 del 12 de junio, firmado por el presidente Javier Milei, que establece que la presidencia y las vocalías del órgano de administración de la represa de Salto Grande se designarán a propuesta de la provincia de Entre Ríos.

Actualmente, la presidencia está en manos de un diplomático de carrera, Alejandro Daneri, designado por Milei. No es entrerriano. Los dos vocales vienen de la gestión de Alberto Fernández y sí son nacidos en la provincia: Juan Domingo Orabona y Héctor Maya.

En rigor, desde la recuperación de la democracia los distintos gobiernos nacionales han acordado con las autoridades provinciales los nombres para esos cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el órgano binacional que administra la presa que comparten Argentina y Uruguay.

“Pensar diferente, disentir, consensuar, son palabras que hace rato no existen en el vocabulario del sector político del que me alejé hace casi dos años creando un bloque aparte”, había afirmado Kueider en sus posteos del jueves.

“Ahora que el presidente tiene su ley (no la que realmente quería), no podrá decir que el Congreso no le permite gobernar. Deberá asumir la responsabilidad por sus propios errores o aciertos”, puntualizó.

Finalmente, remató: “La Patria es la gente. Es a ellos a quienes debo mi lealtad, siempre”.