Victoria Villarruel respaldó a Sandra Pettovello y habló sobre el escándalo de los alimentos: “Lo tiene que resolver la Justicia”

Victoria Villarruel respaldó a Sandra Petovello

La vicepresidenta Victoria Villarruel respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio del escándalo por el reparto de alimentos a comedores, que terminó con una investigación en la Justicia. De esta manera, la titular del Senado se sumó a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien la calificó como “la mejor ministra de la historia”.

“Respeto a la investidura de la ministra Pettovello que es la responsable del área y es a quien nosotros apoyamos completamente porque conocemos quién es, lo que trabaja y las energías y esfuerzos que pone en un área sumamente difícil y compleja”, respondió al ser consultada por la titular de la cartera de Capital Humano.

Además, durante una entrevista por Cadena 3, aclaró: “Lo demás es todo materia justiciable, tiene que resolverlo la Justicia y por ende no puedo adelantar opinión sobre algo que no me consta más allá de las versiones de algunos de los protagonistas o periodísticas. En eso prefiero ser prudente y ratificar el apoyo que el presidente Milei, yo y todo el Gobierno le da a la ministra Pettovello”.

Las declaraciones de Villarruel se suman a las de Milei, quien apareció de sorpresa a la habitual conferencia de prensa que brinda Manuel Adorni, y expresó: “Defiendo a Pettovello y es la mejor ministra de la historia. La corrupción la tienen los kirchneristas, por los negocios turbios que hicieron. Con aquello que no esté en orden vamos a ser implacables”.

Milei hizo esa aclaración poco después de encabezar la reunión de Gabinete el pasado martes. Llamativamente, Pettovello no estuvo presente, y los motivos, a pesar de las consultas a Capital Humano, no se aclararon.

Ese mismo día, la subsecretaria del área legal de Pettovello, Leila Gianni, había publicado un video en la red social X que la mostraba en su despacho trabajando en la defensa de la ministra en la previa de la audiencia en Comodoro Py, con una gorra con el slogan libertario “Las fuerzas del cielo”. “Preparándonos para la audiencia en la Cámara Federal. Rompiendo paradigmas. Basta de militantes del hambre, se les terminó el negocio señores!”, dijo. Pettovello solicitó que se de marcha atrás con el pedido del juez que investiga el caso, Sebastián Casanello, para que entreguen un plan de distribución de alimentos.

La audiencia terminó en un escándalo, cuando la funcionaria se cruzó con el dirigente social Juan Grabois de manera violenta en el pasilo, entre insultos. “Dejá de extorsionar gente, ladrón”, le dijo Gianni, vestida con una remera con la representación de un león en el segundo piso del edificio al finalizar el encuentro. “Kuka ladrona”, le respondió Grabois que calificó de “chanchito” a otro abogado del Ministerio.

Poco después, la funcionaria, que empezó a cultivar un perfil alto en los últimos días después de volar bajo en un ministerio donde la regla es el silencio casi absoluto, volvió a expresarse por X. Esta vez, al retuitear un mensaje que apuntaba contra Grabois: “No es la primera vez que Juan Grabois muestra su machismo y violencia contra las mujeres. Lo hizo con Cristina Pérez y ahora contra la funcionaria Gianni del gobierno de Milei, a quien le gritó Kuka del poder, “puta” y “andate tetas”. También mostró su “gordofobia” contra el abogado Romano”, dice el texto.