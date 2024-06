La CGT y las dos CTA se unieron para criticar con duros términos al gobierno de Milei en el coloquio de la OIT

Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Godoy, Roberto Baradel y Claudio Marín, entre otros, terminaron el coloquio cantando "La Patria no se vende", un slogan contra Javier Milei

La CGT y las dos CTA coincidieron en sus fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei durante un coloquio en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que participaron líderes gremiales de organizaciones de distintas partes del mundo: hubo apelaciones a la unidad sindical y cuestionamientos a las políticas de ajuste y reformas del Estado en la Argentina, con un final que mostró a todos los dirigentes de nuestro país cantando “La Patria no se vende”.

Se trató de la tercera intervención del sindicalismo argentino ante el organismo internacional con duros ataques contra Milei, y en este caso se produjeron a sólo 6 días de que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, brinde su discurso en la conferencia que se realiza en Ginebra, Suiza, ante todos los países miembros. Como anticipó Infobae, el funcionario está siguiendo de cerca la ofensiva contra el Gobierno que llevan adelante la CGT y las dos CTA para definir el tono de sus palabras.

Luc Triangle, titular de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), fueron dos de los líderes de organizaciones internacionales que apoyaron los reclamos de sus colegas argentinos, este mediodía, durante un coloquio llamado “La democracia en América Latina, casos actuales”, que organizó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), en su condición de titular del Consejo de Administración y del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Rodolfo Aguirre (CTA Autónoma), Gerardo Martínez (CGT) y Roberto Baradel (CTA de los Trabajadores) fueron los principales oradores del coloquio antimileísta en la OIT

Al abrir el encuentro, Martínez agradeció la presencia de Triange, Freire y otros dirigentes de varias partes del mundo para “poner en evidencia la gran preocupación que tiene el mundo sindical y la sociedad civil ante distintos gobiernos que generan un cercenamiento de la libertad sindical y de los derechos sociolaborales y con programas económicos que tienden a empeorar la situación de los trabajadores, como sucedió en su momento con (Jair) Bolsonaro y ahora con (Javier) Milei”.

El jefe de la UOCRA destacó que las políticas de Milei “atentan no solamente contra los derechos de los trabajadores sino también de la sociedad civil, generando una recesión tan grande que hace que todo el esfuerzo caiga sobre la clase trabajadora y la clase media”. “Será difícil salir adelante si no se genera una política de ingresos adecuada y no se establece una mesa de diálogo tripartita donde tengamos la posibilidad de escucharnos unos a los otros”, agregó el sindicalista.

Por su parte, Roberto Baradel (Suteba), secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, destacó que “el movimiento obrero argentino tuvo la suficiente madurez para construir las iniciativas y la unidad necesaria para priorizar la contradicción principal, que es que no se entregue el país y que no vulneren los derechos de los trabajadores”.

Gerardo Martínez denunció en la OIT que la reforma laboral impulsada por el Gobierno es “precarizadora y antisindical” (Foto gentileza Ania Freindorf / ILO)

A continuación, Rodolfo Aguirre (ATE), secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, denunció que el gobierno de Milei “ha demostrado toda su crueldad con un ataque multidimensional contra la industria, contra lo estatal, contra la soberanía, paralizando la obra pública, paralizando la entrega de 5 millones de kilos de alimentos, en un país con 18% de indigencia”. Y consideró que el Presidente “pretende llevarnos a un esquema del siglo XIX en el que los amos dan migajas y los vasallos reciben. Por eso Milei tiene de enemigo a las organizaciones sindicales y por eso estamos en estado permanente de alerta y movilización en defensa del pueblo”.

El líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), advirtió que “si nos enfrentamos al gobierno de Milei no es sólo porque está multiplicando la pobreza y el hambre, lo que implica retrocesos en términos económicos y sociales, sino también porque esto viene acompañado por medidas de gobierno que avanzan en una reforma constitucional de facto”.

Roberto Baradel y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, en la OIT

Sostuvo que “las reformas anticonstitucionales que impulsa Milei violan derechos sociales, laborales, la soberanía, la democracia y la Constitución Nacional pretendiendo convertir un gobierno republicano en uno despótico que gobierna por decreto”. “Por eso el pueblo argentino tiene derecho a rebelarse para defender la democracia, sus derechos y sus organizaciones”, añadió.

Del coloquio participaron, además, dirigentes de la CGT como Héctor Daer (Sanidad), Abel Furlán (UOM) y Cristian Jerónimo (vidrio); miembros de la CTA de los Trabajadores como Claudio Marín (Foetra) y otros representantes de la CTA Autónoma como Rodolfo Aguiar (ATE).