Kicillof encauza la relación con el massismo y se enfría la discusión con el Frente Renovador

El Frente Renovador bajó la tensión política dentro de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Lo que hasta la semana pasada se planteó como una posible ruptura de los bloques del peronismo en la Legislatura bonaerense de parte de la tropa que responde a Sergio Massa, esa posibilidad quedó en stand by.

Como dio cuenta Infobae, el massismo plantó bandera propia tras algunos movimientos del peronismo que se dieron en municipios donde gobierna el Frente Renovador. Emergió así cierto malestar con sectores de la mesa política que rodea al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hubo dos episodios puntuales que evidenciaron el enojo: el más elocuente fue el que sucedió en el distrito de Roque Pérez. En el distrito de la Séptima sección electoral había un pedido para renovar las autoridades en el concejo deliberante y un concejal de la bancada PJ-Axel Conducción votó a la postulante del PRO, María Regueira, para hacerse de la conducción del deliberante; mientras que otro concejal de ese espacio no se hizo presente en la votación favoreciendo así que la oposición se quede con el control del legislativo local por sobre el postulante del bloque UP-Frente Renovador, Gerardo Belardinelli, que responde al intendente.

“Si esto se va a replicar en otros Concejos Deliberantes donde el bloque que tiene intereses sobre Axel complica o entorpece la gestión de intendentes del FR, ese es y será nuestro límite y actuaremos en consecuencia ya sea en la Cámara de Diputados como en todos aquellos municipios donde tenemos representación”, había planteado el Vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. El legislador salió a marcar el posicionamiento del espacio con el aval del ex ministro de Economía.

Sin embargo, al filo de la semana pasada y en el marco de una serie de recorridas de Kicillof por los distritos de Saladillo y Bolívar -cercanos a Roque Pérez- hubo un mano a mano entre el intendente de Roque Pérez, Maxi Sciani, y el gobernador; en el que el mandatario provincial se habría deslindado de lo sucedido políticamente y le brindó su apoyo al jefe comunal.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof junto al intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini

“Hablé con el Gobernador más de veinte minutos y planteé lo sucedido. Él me dijo que no tenía nada que ver y que no tiene una explicación para lo ocurrido”, planteó Sciani según consigna el portal Séptima Sección. El encuentro se dio en medio de la recorrida de Kicillof el último viernes por los municipios linderos a Roque Pérez.

El jefe comunal, que integra el Frente Renovador, también aseguró que Kicillof “se comprometió a solucionar la situación -de la pérdida de la presidencia del Concejo Deliberante-, tuve mucha predisposición y se hizo responsable de los hechos. Lo que yo decida, él me va a acompañar. Me dijo: ´vos sos mi intendente´”.

“No es la primera vez que sucede esto, lo vengo charlando y en otros momentos intervino el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No pretendo que me abracen, pero sí que no pongan palos en la rueda en la gestión”, agregó sobre la convivencia interna en el peronismo roqueperense. Los concejales del bloque PJ-Axel Conducción responden a los ex intendentes Juan Carlos Gasparini y José Luis Horna, hoy cercanos a la figura de Kicillof.

Cuando días atrás, el massismo expuso públicamente las diferencias por lo sucedido en Roque Pérez, sumado a una actividad que encabezó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrerarsi, en el municipio de San Fernando donde gobierna el massista Juan Andreotti -se trató de un plenario político organizado por el concejal de UP, Javier Rovegno- intendentes del FR junto a legisladores provinciales y nacionales por la provincia de Buenos Aires habían pactado un encuentro con Massa para sentar un posicionamiento unísono al respecto.

Según pudo saber Infobae, la reunión que se iba a realizar esta semana en las oficinas del ex ministro de Economía en Avenida Del Libertador quedó pospuesta.

Massa en Roque Pérez junto al intendente Maxi Sciaini y diputadas nacionales del FR por la provincia de Buenos Aires

También, en las últimas horas, hubo un símbolo de paz trasladado a la Legislatura bonaerense. Fue cuando el peronismo consiguió en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados un dictamen en mayoría al proyecto de ley para crear una empresa de emergencias. Se trata de una iniciativa que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y que va acompañada por otros proyectos similares como la creación de un laboratorio estatal para la fabricación de medicamentos a gran escala. Este martes, el proyecto de empresas de emergencias obtuvo el último dictamen de mayoría que le faltaba para ser tratada el próximo miércoles 12 de junio en el recinto.

El último filtró por el que pasó el expediente contó con el respaldo de los diputados de Unión por la Patria Juan de Jesús, Marcela Basualdo, Rubén Eslaiman, Carlos Moreno, Micaela Olivetto, Carlos Puglieli, Gustavo Pulti y Avelino Zurro. De ese total, Eslaiman y Puglieli reportan a Massa.

Asimismo, se espera que mañana jueves el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Ramón Arteaga, asuma como presidente de la empresa estatal Aubasa, que tiene las concesiones de la autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas 2,11,56,63 y 74. Ese lugar estaba reservado para el FR desde finales del año pasado, sin embargo por desavenencias internas de la fuerza de Massa el nombramiento se demoró. El massista Arteaga llegará a esa dependencia como parte del acuerdo entre el FR y el gobernador bonaerense.