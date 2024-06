Escándalo de los alimentos: a pedido de Milei, Sturzenegger diseñó un nuevo sistema de contrataciones

El ex presidente del Banco Central estará a cargo de un nuevo Ministerio

En medio del conflicto y las denuncias por la falta de entrega de alimentos almacenados en depósitos en las provincias de Buenos Aires y de Tucumán, Federico Sturzenegger diseñó un nuevo sistema de contrataciones que involucra al sector privado, para las futuras compras que realice el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según anticipó el propio dirigente -que en los próximos días se incorporará al Gabinete-, a través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta de X, el mecanismo fue elaborado “a pedido del presidente Javier Milei y la Ministra Sandra Pettovello”, y busca reemplazar a la forma en que actualmente se gestiona la “ayuda en situaciones de emergencia”, que es “ineficiente y cara”.

“En este sistema alternativo el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado, pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compran los bienes, sino que compra una “opción de compra” de esos bienes (en jerga financiera es un call)”, explicó.

Javier Milei respaldó a Sandra Pettovello

Al respecto, Sturzenegger precisó que “el sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera”, lo cual remarcó que es “una idea muy sencilla”, ya que, básicamente, “el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”.

“El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”, destacó.

Para el ex presidente del Banco Central, “que el Estado maneje el stock es como si una persona, en vez de comprar un seguro de su auto, decidiera tener en su casa los repuestos por si tiene un accidente”.

“Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando los necesito. Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”, argumentó.

Depósito de alimentos del Gobierno en la localidad bonaerense de Villa Martelli

Por último, el futuro ministro señaló que “una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados” y, en este punto, defendió también la labor de Pettovello, al asegurar que esa trama de irregularidades es lo que “ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”.

“La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Milei a la Presidencia”, finalizó.

El anuncio de Sturzenegger llega en el marco de las críticas de diferentes sectores, tanto externos como internos, contra la titular de la cartera de Capital Humano, luego de que la Justicia le ordenara repartir inmediatamente miles de kilos de alimento que estaba por vencer.

“Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos”, comentó el jefe de Estado al respecto.

En los últimos días, el hallazgo de comida en galpones a punto de vencerse precipitó el despido tumultuoso del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, entre acusaciones cruzadas de corrupción y negligencia. En el Gobierno creen que buscan la caída de Pettovello y apuntan al kirchnerismo.