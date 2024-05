Comienza el tercer día de debate de la Ley Bases en el Senado y el oficialismo llega resignado a no obtener el dictamen

El plenario de comisiones del Senado (Fotos: Jaime Olivos)

La oposición logró una victoria pírrica en el Senado de la Nación y estiró una semana más el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal. Aunque hoy volverán a tener un plenario de comisiones en medio del paro general, la UCR, Unión por la Patria y Unidad Federal avanzaron con la idea de citar especialistas para que vayan a la comisión.

“Lo acordamos los bloques de la oposición”, señaló una alta fuente de UP en relación a que martes y miércoles de la semana que viene los legisladores recibirán a diferentes especialistas en el Senado. “La lista la estamos terminando de armar y de acordar”, agregó. Este martes, el bloque kirchnerista ya había adelantado que iba a citar a las autoridades de la CGT, las dos CTA y la OIT, a los que se le sumarán especialistas de las provincias.

Con este cambio del cronograma, el bloque de La Libertad Avanza tenía previsto dictaminar hoy jueves e ir al recinto el próximo 16 de mayo. Si no lo logra, la otra fecha en la que están pensando llevar ambas leyes al recinto es el jueves 23 de mayo.

Juliana Di Tullio, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti

“Si estuviéramos con margen de aprobar las normas el 23 llegaríamos al acto de Córdoba con las leyes, pero descartamos que tengan cambios y eso significa que vamos a tener que volver a Diputados. Hay que juntar el quórum y volver a defender los cambios”, explicaron.

El Senado es hoy Cámara revisora, por lo que si se introducen modificaciones el proyecto vuelve a la Cámara originaria. En esa sesión hay que volver a votar la norma y en el caso de los artículos que se modifiquen o eliminen, si se quiere volver al original, hay que juntar la misma cantidad de votos que tuvo el cambio. Es decir, si en el Senado se modificó por los dos tercios, si Diputados quiere volver al original necesita los dos tercios. Lo mismo si es mayoría simple.

Una opción que maneja el oficialismo es que los cambios recaigan sobre el paquete fiscal y no sobre la Ley Bases, ya que el mayor interés de la Casa Rosada es el paquete dentro de la norma ómnibus y entienden que son las provincias las que están más interesadas en las modificaciones impositivas. Si eso sucede, Javier Milei tendrá su acto el 25 de mayo con uno de sus dos proyectos aprobados.

Rodríguez Chirillo, secretario de Energía

Una de las discusiones que se mantuvo ayer era qué iban a hacer los senadores y los funcionarios nacionales respecto de hoy. La jornada de paro nacional que están llevando adelante la CGT y las dos CTA complicaba el accionar del Palacio Legislativo ya que el gremio que aglutina a los trabajadores legislativos se plegó. Sin embargo, y con el apoyo de la presidencia de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, que aseguró el funcionamiento de la casa, los bloques acordaron continuar el debate hoy.

Para hoy está previsto que a las 10 de la mañana se reúna la comisión de Presupuesto y Hacienda en donde el eje del debate será el paquete fiscal. Una vez que concluya esta comisión, volverá a reunirse la plenaria para seguir debatiendo la Ley Bases.

En el Senado, y mientras se sigue encadenando los discursos, parece que ya no quedan dudas de que las normas sufrirán modificaciones. No hay un solo sector de la oposición que no presente cuestionamientos a algún punto de las normas. Aunque el kirchnerismo va a ir por un dictamen de rechazo, lo más probable es que esa votación la pierda, por lo que apuntará a las modificaciones de la norma posición en donde cuenta con cada vez más apoyo.